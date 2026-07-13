"¿Merece la pena el esfuerzo de comprar un MacBook Air M5 con más RAM?" - Esto es lo que recomendamos

A la hora de comprar un nuevo ordenador, la memoria RAM es una de las características más importantes que debes mirar. Pero claro, comprar un modelo de un ordenador con más RAM también significa gastar un poco más, y no siempre sabemos si merece la pena para el uso que le queremos dar.

Sobre esta marca nos preguntaba uno de nuestros lectores aprovechando El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero preguntaba si merece la pena el esfuerzo de comprar un MaxBook Air M5 con más RAM. Nos explica que está estudiando un máster de IA, y le gustaría poder exprimir al máximo esta tecnología, aunque siempre a nivel de usuario. Y por eso le preocupa la RAM, no porque con el modelo base de 16 GB vaya mal, sino porque quiere tener un Air a prueba de futuro.

La pregunta

"Me gustaría un poco de consejo. Me voy a comprar el nuevo MacBook Air M5 y estoy dudando si merece la pena el esfuerzo de 24 GB de RAM. Actualmente estoy con un máster de IA y me gustaría meterle caña a esto, pero siempre a nivel usuario.

Tengo también un MacMini M4 de 16 GB y va como la seda. Pero pienso en cómo puede envejecer con esto de la IA, y los 24 GB suenan bastante bien."

La respuesta

A diferencia de Windows, que es un sistema operativo que debe funcionar en todo tipo de ordenadores de todo tipo de fabricantes, macOS está pensado únicamente para los fabricados por Apple. Eso hace que esté más optimizado, y que las necesidades de RAM y hardware en general sean distintas. A esta pregunta respondió Pedro Aznar, director de Applesfera y especialista en Apple. La respuesta fue la siguiente:

"¡Hola! Yo sí que te recomendaría subir a esos 24 GB de RAM. El motivo es que, aunque comentes que sólo lo usarás a nivel de usuario, la IA va a avanzar mucho a nivel local, y es casi seguro que necesitarás esa memoria extra para cargar LLMs en tu Mac.

Por tanto, es buena idea anticiparte a ese futuro y comprar ya el MacBook Air M5 con esa cantidad. Por cierto, el MacBook Air M5 es una excelente opción para la IA, ya que los aceleradores de IA por core son mucho mejores que en la generación anterior para esas tareas. ¡Que lo disfrutes!"

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