Los niños no dejan de ver 'Vaiana' en Disney+ y los expertos saben por qué: "Cada repetición es un experimento para el cerebro"

El estreno del remake de imagen real de 'Vaiana' no parece haber arrancado demasiado bien, y ya se prevén pérdidas considerables en este intento de volver a capturar el éxito de la película original y su secuela, solo una década después del estreno de la primera entrega. Pero eso no quita mérito a los logros de la 'Vaiana' original: sigue siendo, según cifras de la propia Disney, la película más vista de la historia de Disney+. ¿Qué hay de especial en esa película que la hace ostentar semejante record?

Ese éxito. Disney habla de más de 1.500 millones de horas reproducidas, una cantidad inesperada hasta por los propios creadores de la película. Los directores John Musker y Ron Clements contaron que cuando conocieron la cifra, el dato les dejó perplejos: no habían imaginado que la película tendría semejante recorrido en streaming, teniendo en cuenta que ni ganó un Óscar ni fue la más taquillera del año de su estreno.

Alguna explicación. Sam Wass, psicólogo infantil y director del Institute for the Science of Early Years and Youth en la University of East London, explica para The New York Times que el cerebro de un niño pequeño aprende prediciendo. Cada visionado permite afinar una predicción distinta: primero el argumento general, después los chistes, las emociones de los personajes o el vocabulario. Wass sitúa el punto óptimo de aprendizaje en lo que llama la "zona Goldilocks" (traducido: Ricitos de oro), el espacio entre lo completamente previsible y lo imposible de anticipar. 'Vaiana' es especialmente atractiva en ese aspecto.

Cuanto más compleja es la narración, más repeticiones hacen falta antes de que deje de aportar información nueva. 'Vaiana' cumple ese requisito mejor que una historia lineal, por tener varias capas de lectura a la vez: la aventura marítima, el vínculo familiar y la crisis de identidad de la protagonista. Lo que a un adulto le parece repetición vacía puede ser, para un cerebro de tres años, justo el nivel de reto que necesita.

Por qué el adulto también repite. El fenómeno no solo se aplica a niños. El mencionado artículo habla de los estudios de Cristel Antonia Russell, profesora de marketing, que lleva una década estudiando por qué la gente vuelve una y otra vez al mismo contenido, un fenómeno que desde luego va más allá del éxito de 'Vaiana'. En 2012 publicó junto a Sidney J. Levy un estudio en el Journal of Consumer Research sobre lo que llaman "reconsumo volitivo": la búsqueda consciente de una experiencia hedónica ya vivida.

Paradoja de la elección. Russell recurre además a la paradoja de la elección, el concepto que el psicólogo Barry Schwartz planteó en 2004 en su libro homónimo: cuando las opciones se multiplican, escoger algo ya probado reduce la carga cognitiva de decidir. Está vinculado al fenómeno de maratonear las mismas series una y otra vez: el autocontrol necesario para procesar estímulos nuevos se agota, y volver a algo conocido no exige ese esfuerzo.

La psicóloga clínica Lecina Fernández coincide en que el patrón es idéntico en niños y en adultos: saber cómo termina algo elimina la incertidumbre, y esa ausencia de sorpresa resulta, en sí misma, placentera. Ver 'Vaiana' por enésima vez y ver 'The Office' por enésima vez son fenómenos, en el fondo, no muy distintos entre sí.

El límite de la fórmula. Pero entonces, si la repetición resulta tan gratificante, ¿por qué ha tropezado la nueva versión, con Dwayne Johnson repitiendo como Maui? La crítica ha hundido el remake con un 33% en Rotten Tomatoes, pero posiblemente el secreto del pinchazo es precisamente el que ha conducido a su éxito en streaming: la nueva versión es tan mimética de la original que el público no tiene motivos para pagar por algo que ya tiene, gratis y en una versión conocida, en su propio salón.

En casa la previsibilidad es la ventaja, como hemos visto. Pero si pagamos una entrada, queremos sorpresas y novedad, aunque el envoltorio resulte familiar. Tras los tropiezos de las nuevas versiones de 'Vaiana' y 'Blancanieves', y pese al dulce olor a billetes de 'Lilo & Stitch', en este caso la repetición no garantiza placer.

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