"Resistirse a abrir la caja de juguetes": tras el fracaso de 'The Mandalorian and Grogu', 'Star Wars' debe seguir el consejo de 'Andor'

El fin de semana del Memorial Day de 2026 debería haber sido el momento de gloria de Dave Filoni y, por extensión, de 'Star Wars'. Se estrenaba la primera película de la franquicia en siete años, protagonizada por los personajes que él y Jon Favreau habían convertido en fenómeno global, quizás el único que ha trascendido más allá de los fans de la serie desde que Disney compró la saga. En cambio, 'The Mandalorian and Grogu' ha sido el peor estreno de la historia de la franquicia bajo la égida de Disney. Y Filoni, que en enero tomó las riendas de Lucasfilm, tiene ahora que decidir qué hace con la franquicia.

Las cifras. 'The Mandalorian and Grogu' abrió el 22 de mayo con 81 millones de dólares en taquilla doméstica durante el fin de semana de tres días, por debajo del anterior mínimo de la franquicia en manos de Disney: los 84 millones que 'Han Solo: Una historia de Star Wars' recaudó en el mismo puente festivo de 2018. Si sumamos el cuarto día de este fin de semana, incluyendo el lunes del Memorial Day, importantísimo para la taquilla, la película llegó a los 100 millones domésticos y 163–167 millones mundiales. No es una cifra catastrófica, pero en el segundo fin de semana la película cayó un 70%, bajando al tercer puesto. En el tercero ya había salido del top 5.

A diferencia de 'Han Solo', que llegó con una factura de producción superior a los 300 millones de dólares y recaudó 392 en todo el mundo (convirtiéndose en la primera película de la historia de 'Star Wars' en perder dinero en cines), 'The Mandalorian and Grogu' fue la producción más barata de la franquicia en la era Disney: unos 165 millones. Con ese coste, y mirando a los números en el resto del mundo, en torno a los 315 millones por el momento, el balance no es el de una catástrofe financiera. Pero dice mucho de la actual percepción de la franquicia por parte del público.

Llega el terror. Aunque aparentemente no tenga mucho que ver, conviene mirar a quien sí arrasó ese fin de semana en taquilla: dos películas de terror de directores muy jóvenes fogueados en Youtube. 'Backrooms', igualando prácticamente la apertura de la película de 'Star Wars', y 'Obsession', con tres semanas en cartelera de estupendas cifras. Pero lo importante son las edades: el 86% del público de 'Backrooms' tenía menos de 35 años, y el 44% menos de 21. En 'The Mandalorian and Grogu' el porcentaje de público de 25 años era del 27%. No es un detalle cualquiera: es ese público el que consigue que las películas no se desplomen en taquilla en el segundo fin de semana, porque recomiendan los estrenos a sus amigos y en redes.

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Dave Filoni: perfecto imperfecto. Cuando Dave Filoni llegó a Lucasfilm su primer proyecto fue dirigir la película animada de 'Star Wars: The Clone Wars' en 2008, dando el pistoletazo de salida para la serie. Allí encontró un filón: rescatar personajes de segunda fila del universo expandido y darles una nueva profundidad. Lo hizo, por ejemplo, con su recreación más querida: la jedi Ahsoka Tano. En compañía de Jon Favreau, aplicó ese mismo método a la imagen real con 'The Mandalorian', aún hoy la serie de mayor éxito de 'Star Wars' en Disney+. Sin embargo, la serie funcionó porque impactó en la nostalgia de la Generación Alpha y los Baby Boomers, pero eso no es suficiente para sostener la película.

Qué hay ahora encima de la mesa. Está claro que Disney tiene que apostar todas sus cartas a revitalizar la franquicia con 'Star Wars: Starfighter', protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, y con estreno previsto en 2027. Es una idea original, aprobada por Kennedy antes de su salida, y no está ligada al MandoVerso. Será la primera oportunidad real de ver si 'Star Wars' puede funcionar con caras nuevas, historia nueva y sin el peso de la continuidad.

Se decía que Filoni dirigiría una nueva película del MandoVerso, con la aparición de Ahsoka y el Gran Almirante Thrawn, pero obviamente, con la decepción en taquilla de este primer largometraje, esos planes pueden haberse frustrado. Kennedy dejó planificada antes de irse una nueva trilogía comandada por Simon Kinberg ('Rebels', 'Logan', 'Deadpool y Lobezno'), y con unas líneas maestras claras: personajes e historia nueva, abandonando al fin el lastre de la saga Skywalker.

Dónde está la solución. Conviene prestar atención a una observación que hizo Tom Bissell, guionista de la aclamada segunda temporada de 'Andor', en el podcast Backstory Magazine. Allí, Bissell recordaba el consejo del showrunner Tony Gilroy al unirse al equipo: resistir el impulso de abrir la caja de juguetes y sacarlos todos, y en cambio, tratar de dejar más juguetes de los que había al llegar, pensando como narrador en lugar de como niño. 'Andor' siguió el principio al pie de la letra, sin cameos ni personajes rescatados del olvido.

'Andor' usó la percha de 'Star Wars' para plantear una vibrante historia de fascismo, vigilancia y resistencia que podría haberse rodado sin naves ni pistolas de rayos. Resultado: 22 nominaciones a los Emmy entre las dos temporadas y 5 victorias en los de 2025, incluyendo Mejor guion en drama. Según cuenta The Wrap, Filoni habría expresado en privado su disconformidad con 'Andor' (algo que luego fue desmentido), pero visto el pinchazo de esta última película, quizás Bissell estaba más cerca de la clave del futuro de la franquicia que el propio Filoni. Quizás sea el momento de dejar a un lado la caja de juguetes, y crear juguetes nuevos.

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