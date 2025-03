Antes de vender 'Star Wars' a Disney, George Lucas imaginó algo colosal: una serie de 4.000 millones de dólares

Dentro de 'Star Wars' son tan populares los '¿Y si...?' que los propios derroteros oficiales que ha tomado la franquicia. Por ejemplo, los desvíos que nunca fueron y que Disney arrojó en ese contenedor de historias alternativas pero fuera del canon categorizados como 'Leyendas'. O todos los proyectos que nunca llegaron a salir, de entre los que destaca una ambiciosa serie de televisión, 'Star Wars: Underworld', que Lucas tuvo que dejar a un lado por su elevado coste, pero que habría cambiado la saga para siempre.

Una serie de George Lucas. Según estos nuevos datos que ha develado el productor Rick McCallum en el podcast 'Young Indy Chronicles', el creador de la franquicia original estuvo desarrollando una serie durante varios años después de cerrar su trilogía de precuelas con 'La venganza de los Sith'. 'Star Wars: Underworld' habría transcurrido en el espacio de tiempo entre la trilogía original y la recién estrenada, sirviendo de puente narrativo entre ambas.

Nos gustan los ladrones. 'Underworld' habría estado ambientada en el submundo criminal de 'Star Wars': contrabandistas, ladrones y cazarecomensas compondrían la fauna habitual de la serie. De hecho, IndieWire define lo que Lucas estaba intentando hacer como "'Los Soprano' en 'Star Wars'". Curiosamente, es una ambientación comparable a la que intentó desarrollar el comercialmente fallido 'Star Wars Outlaws' (nótese las similitudes en el título, de significado prácticamente intercambiable) de Ubisoft, un videojuego tremendamente atractivo sobre el papel que, sin embargo, no ha terminado de encontrar su público.

Son 40 millones. El principal obstáculo para que la serie saliera adelante era su coste. McCallum comenta que no se imagina cómo cada episodio se podría haber rodado por menos de 40 millones de dólares. "Cada episodio era más grande que las películas", lo que explica no solo el elevadísimo presupuesto que habría necesitado cada episodio, sino la tremenda ambición de demostró Lucas, que además supo ver que la televisión era un buen espacio, virgen aún, para contar determinado tipo de historias y otorgarles de una estructura muy concreta".

Guiones complicados. El segundo gran obstáculo para que la serie llegara a hacerse tal y como la concebía Lucas eran los guiones, que McCallum define como "absolutamente maravillosos, complicados, desafiantes". Y lo eran hasta el punto que "habría hecho estallar el universo 'Star Wars', y Disney seguro que nunca le habría ofrecido a George comprar la franquicia". Un ejemplo para hacernos a la idea: el showrunner de 'Battlestar Galactica' estaba a bordo de 'Underworld' como guionista, lo que deja claro hasta qué punto la serie tanteaba una visión más oscura de la ciencia ficción que hasta ese momento se le escapaba a 'Star Wars'.

Plan a largo plazo. Lucas iba en serio: tenía planeados más de cien episodios, de los que sesenta llegaron a tener guiones bastante definitivos: es decir, un plan comparable a la animada 'Clone Wars' de 2008. Sin embargo, no todo 'Underwold' se perdió: IndieWire afirma que la idea básica de 'Rogue One' procedía de una subtrama de la serie (lo que tiene todo el sentido en su propósito de historia puente entre trilogías). 'Undereworld' también quería explorar los orígenes de Han Soplo, un concepto que acabó convertido en película. Y, en fin, series como 'The Mandalorian' o 'Andor' están en sintonía con la base de 'Underworld'. En esta galaxia muy lejana se aprovecha todo.

'Star Wars', ahora. Aunque estos elementos hayan acabado recalando en lo que es 'Star Wars' hoy, hay dos elementos completamente ausentes de esta 'Underworld' y que son parte esencial de la franquicia en la actualidad. Por una parte, la nostalgia, los guiños y la dependencia de las dos trilogías originales; y por otra, una huida absoluta de cualquier atisbo de riesgo, salvo en casos extraordinarios como 'Andor'. Una filosofía diametralmente opuesta a la que Lucas quiso ensayar con 'Underworld'.

