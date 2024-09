Las flojas ventas de 'Star Wars Outlaws' no solo afectan a 'Assassin's Creed'. También hacen dudar del futuro de la franquicia

Unas ventas más flojas del juego de lo esperado para el mundo abierto basado en la franquicia galáctica de George Lucas, 'Star Wars: Outlaws' ha sido la causa declarada por Ubisoft para explicar el retraso de la nueva entrega de 'Assassin's Creed' ambientada en el Japón medieval. Una nefasta caída consecutiva de fichas de dominó que deja un par de cuestiones en el aire: el futuro de la franquicia y el atractivo general de 'Star Wars'.

El Japón de los samuráis, más lejos. El lanzamiento de 'Assassin’s Creed Shadows' se ha retrasado del previsto 15 de novienbre al 14 de febrero del año que viene. El motivo: ventas "más suaves de lo esperado" para 'Outlaws'. Cuando el juego llegó a las tiendas el pasado 30 de agosto, muchos jugadores protestaron por una dificultad poco equilibrada en diversos niveles de infiltración. Ubisoft afirma que va a poner en marcha "una serie de actualizaciones que pulan la experiencia del jugador con el fin de atraer a un gran público durante la temporada navideña y posicionarlo como un juego de gran rendimiento a largo plazo", en palabras del cofundador y consejero delegado de Ubisoft, Yves Guillemot en un comunicado interno.

Promesas para Assassin's Creed. Ubisoft también afirma que "aunque el juego ya está terminado, la experiencia adquirida con el lanzamiento de 'Star Wars: Outlaws' nos ha llevado a dedicar más tiempo a pulir el título. Esto permitirá que la mayor entrada en la franquicia cumpla plenamente su ambición, en particular cumpliendo la promesa de nuestra aventura de doble protagonista, con Naoe y Yasuke aportando dos estilos de juego muy diferentes". Es decir, que Ubisoft no está dispuesta a tolerar que se repita el problema de un juego que no gusta porque no está bien equilibrado.

Reducción de expectativas. Ubisoft también ha modificado sus expectativas financieras para el año fiscal. La facturación neta de todo el año pasa a ser de 1.950 millones de euros, y para el segundo trimestre, la facturación neta se queda en 350-370 millones de euros. Originariamente,la compañía francesa esperaba estar en torno a los 500 millones. El motivo, una vez más, que "nuestros resultados del segundo trimestre no han estado a la altura de nuestras expectativas", según afirmó en otro comunicado público Yves Guillemot.

Investigación interna. Ubisoft debe estar preocupada por el giro que han tomado los acontecimientos, porque incluso ha puesto en marcha una investigación interna para determinar causas más allá del pinchazo del juego de 'Star Wars'. Afirman que "más allá de las primeras acciones importantes a corto plazo emprendidas, el Comité Ejecutivo, bajo la supervisión del Consejo de Administración, está lanzando una revisión destinada a mejorar aún más nuestra ejecución, especialmente en este enfoque centrado en el jugador, y acelerar nuestro camino estratégico hacia un modelo de mayor rendimiento".

¿Y Star Wars qué? Ubisoft tiene un problema adicional entre manos: ha desgastado una franquicia que parecía infalible. Prácticamente descartado queda un juego futuro con los mismos protagonistas o una ambientación (los sinvergüenzas y contrabandistas) similar, pero esto también juega en contra de la propia franquicia de 'Star Wars'. ¿Veremos un sandbox de la saga en un futuro próximo? ¿Ha diluido el aura de infabilidad que tenía la serie después de los dos éxitos de EA 'Star Wars: Jedi'? ¿Reincidirá la propia Ubisoft en este universo? Incógnitas aún pronto para ser respondidas, pero que sin duda dibujan nubarrones en el futuro de los blockbusters consagrados a la franquicia.

