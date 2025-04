Un dato resume bien qué está pasando con el turismo en España: suben los extranjeros, se estancan los nacionales

2024 fue un buen año para los hoteles de España. Con el recuerdo ya lejano de la pandemia y el flujo turístico cogiendo fuerza a nivel internacional, los alojamientos españoles alcanzaron un máximo histórico de pernoctaciones: sumaron casi 364 millones de noches contratadas, un 4,9% más que 2023 y por encima incluso de los datos pre-COVID. Cuando se analizan de cerca se observa sin embargo que esos datos tiene un "pero". Si los hoteles lograron un valor histórico fue básicamente por el turismo extranjero, que compensó el estancamiento del nacional.

En los hoteles españoles empieza a ser más fácil oír inglés que español.

Turismo a dos velocidades. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros: aunque en 2024 las pernoctaciones aumentaron un 4,9% en los hoteles de España, ese porcentaje oculta dos realidades muy diferentes.

Crece (bastante) la demanda de los visitantes extranjeros. No la de la del turismo doméstico. Los primeros pagaron por 241,7 millones de noches, un 7,5% más que en 2023, mientras que los viajeros españoles se quedaron en 121,9 millones de pernoctaciones, prácticamente las mismas (+0,2%) que el año anterior. Con ese telón de fondo, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros repuntó un 7%.

Datos de pernoctaciones en hoteles publicados por el INE.

¿Hay más datos? Sí. Los valores del INE apuntan en la misma dirección que los publicados hace unos días en X por el economista Ángel Talavera basándose en las tablas del Oxford Economics y Harver Analytics. En su gráfico se aprecia también cómo durante los últimos años (con el parón del COVID) se ha ido ensanchando la brecha entre la demanda de los españoles y la extranjera, sobre todo en los últimos dos ejercicios. Mientras las pernoctaciones de los visitantes foráneos creció cerca del 17% (un 20,1%, según el INE), la de los turistas nacionales apenas varió.

¿A cuántos turistas equivale? En total, a 116,3 millones de viajeros. De ellos, 54,3 millones residían en España y los 61,9 restantes llegaron de otros países. Esas cifras arrojan dos conclusiones. La primera ayuda a a entender el peso creciente de las pernoctaciones de los extranjeros en los hoteles de España: de media, sus estancias son más largas. Casi cuatro noches, frete a las 2,2 de los españoles.

La segunda conclusión es que el crecimiento hotelero se apoya sobre todo en el impulso del turismo foráneo. En 2024 el flujo de turistas de otros países creció un 8,22% mientras el de los residentes se mantuvo prácticamente congelado, con una ligera caída del 0,7%. En general el INE muestra que los españoles miramos cada vez más al extranjero para planificar nuestras vacaciones. En 2024 los viajes a fuera del país crecieron un 12,1% mientras los internos cayeron un 2,3%.

Británicos y alemanes, los "reyes". Sus estadísticas permiten ir incluso más allá y hacerse una idea de dónde vienen y qué regiones de España prefieren. Con respecto a lo primero, su procedencia, destacan dos grandes focos emisores, Reino Unido y Alemania, cuyos viajeros protagonizaron el 43% de las pernoctaciones de extranjeros (102,9 millones). Además ambos grupos crecieron en 2024.

En cuanto a lo segundo, en qué regiones de España se alojan, destacan Canarias y el Mediterráneo. El archipiélago acaparó el 26,3% de las pernoctaciones de los no residentes en España, un 5% más que en 2023. En segundo y tercer lugar están las Baleares (23,9% del total) y Cataluña (18,2%). Esa última zona también es una de las más concurrida por los españoles, junto a Andalucía y Comunidad Valenciana. En general, Mallorca fue el punto de España con más número de pernoctas.

Click en la imagen para ir al tweet.

¿Y fuera de los hoteles? Todo lo anterior son datos del informe de coyuntura turística hotelera del INE, que centra el foco básicamente en los "establecimientos hoteleros", una etiqueta amplia que abarca a los hoteles tradicionales, hostales, moteles y pensiones. Otro dato igual de interesante es el de los negocios turísticos "extrahosteleros", en el que se incluyen los campings, albergues, alojamientos de turismo rural y apartamentos. Su foto general de 2024 es muy parecida.

Sus negocios cerraron el año con más pernoctaciones que en 2023. Para ser precisos, un 3% más. Aunque ese dato vuelve a ocultar dos realidades al analizar los viajeros por su lugar procedencia. Las pernoctaciones de españoles cayeron un 0,5%. Todo lo contrario que las de los extranjeros, que crecieron un 5,8%..

Cuestión de datos… El récord en los hoteles de España, impulsado sobre todo por los viajeros de otros países, no es del todo una novedad. Antes de que finalizara 2024 el sector ya apuntaba a un marca histórica en el flujo de turistas extranjeros, lo que refuerza el peso de España en el circuito turístico internacional. De hecho Google y Deloitte estiman que a medio plazo, en 2040, España puede ser el destino con mayor afluencia de turistas del planeta, por delante de Francia o EEUU.

Datos de ocupación en alojamientos "extrahoteleros", que incluyen desde albergues a apartamentos.

… Y de desafíos. Ese crecimiento lleva aparejado sin embargo desafíos importantes. El boom turístico, sobre todo de visitantes extranjeros con mayor poder adquisitivo, ha aumentado la oferta del alquiler vacacional, tensionando (aún más) el mercado de la vivienda de uso residencial en puntos como Baleares, Cataluña, Canarias o Madrid. Tal es la situación que las administraciones ya han movido ficha para intentar atajar el trasvase de vivienda al mercado turístico.

Los propios vecinos de las zonas más afectadas han salido también a la calle para reclamar un modelo turístico compatible con el día a día de los residentes. Se han visto en Baleares, Canarias, Madrid o Cataluña, donde el verano pasado un grupo de manifestantes llegó a disparar con pistolas de agua a los visitantes en señal de protesta. La imagen dio la vuelta al mundo. Al norte, en Cantabria, los residentes incluso se han movilizado bajo el lema "no queremos ser la Ibiza del norte".

La amenaza. El gran reto que afrontan ahora los principales destinos turísticos de España, al igual que ocurre en otros países, es no morir de éxito. Quizás suene exagero, pero hay ya alguna guía de viajes importante que desaconseja visitar Mallorca, Barcelona y Canarias en 2025 por considerarlos masificados.

"Los turistas no se cansan de Europa, pero los residentes descontentos de muchos destinos europeos ya no desean recibirlos, al menos no en unas cantidades tan extremas", advertían los autores de 'Fodor´s Travel' en un artículo reciente.

Imágenes | Eduardo Bayon Perales (Flickr) y INE 1 y 2

