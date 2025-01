El turismo español afronta el riesgo real de morir de éxito. Ya hay guías que desaconsejan tres de sus grandes destinos

En pocos sectores resulta tan fácil morir de éxito como en el turismo. Lo que hoy es empleo, riqueza y visibilidad puede convertirse, en cuestión de años, en saturación, tensiones en el mercado inmobiliario y residentes que se ven obligados a adaptar sus hábitos (o directamente mudarse) para dejar hueco a viajeros con más dinero en el bolsillo. De una forma u otra le ha ocurrido a Ámsterdam, Lisboa, Seúl, Kioto, Venecia o Florencia, entre un larguísimo etcétera, ciudades todas donde las administraciones han movido ficha ya para blindarse frente al sobreturismo.

España tampoco es ajena a ese fenómeno. Y eso ha llevado a una popular guía de viajes especialmente seguida en el mundo de habla inglesa a colar algunas regiones del país en su lista de destinos a los que conviene pensarse dos veces viajar en vacaciones.

¿Qué ha pasado? Que el sector turístico español ha visto cómo una de las guías con más solera entre los viajeros de habla inglesa, Fodor´s Travel, invita a sus usuarios a "reconsiderar" si realmente les compensa pasar sus vacaciones en algunos de los destinos más populares de la geografía patria. El motivo: los editores de la guía han citado tres ubicaciones de España en su 'Fodor´s No List 2025', una especie de antiguía turística en la que sus expertos citan lugares que se arriesgan a morir de éxito. O lo que es peor, ya son víctimas del empacho de viajeros.

¿Qué destinos son? La "lista negra" la componen 15 destinos repartidos por todo el planeta. A lo largo de su análisis, Fodor´s cita Bali, Venecia, Lisboa, Koh Samui (Tailandia), el Monte Everest, Agrigento (Sicilia), las Islas Vírgenes Británicas, Kerala (India), Kioto y Tokio, Oaxaca, North Coast 500 (Escocia) y tres puntos de España: Barcelona, Canarias y Mallorca. No todos están en la misma “categoría”. La guía incluye “destinos que empiezan a sufrir” y otros más consolidados en la lista negra.

Lo más curioso, como se encarga de recordarla propia Fodor´s, es que Barcelona ya había estado en su No List en 2020 y 2023 y Mallorca en 2019, antes de la pandemia. No son las únicas en repetir. Venecia se coló ya en el listado en 2018, 2023 y 2024, Bali en 2020 y la tailandesa Koh Samui lo estaba el año pasado.

Pero… ¿Por qué? No se trata de que la oferta sea mala, las ciudades hayan perdido encanto o haya demasiada contaminación. No al menos si hablamos de los territorios españoles que cita el artículo de Fodor´s. En su caso, los editores los señalan por otra razón, bien distinta: la incapacidad de esos destinos para compaginar su éxito turístico con su rol de ciudad funcional en la que, más allá de visitantes, hay residentes que necesitan coger buses, comer en restaurantes o alquilar casas.

"Los turistas no se cansan de Europa, pero los residentes descontentos de muchos destinos europeos ya no desean recibirlos, al menos no en cantidades tan extremas", reflexiona la guía de viajes, a nivel general.

"Altera el tejido mismo". Tras recordar que solo durante el arranque de 2024 Europa vio cómo su flujo de visitantes extranjeros se disparaba un 7,2% por encima de los datos previos a la pandemia —en el caso de España la afluencia fue intensa a lo largo de todo el año—, Fodor´s recuerda: "Esta afluencia no solo está congestionando los barrios con un tráfico peatonal excesivo, sino que está alterando el tejido mismo de la sociedad: aumenta el coste de vida, sobrecarga la infraestructura y recursos naturales y homogeniza la cultura de los lugares más populares".

No es una reflexión específica sobre Canarias, Mallorca y Barcelona, pero los editores la hacen extensible a los destinos "más populares" de Europa, los que sufren una mayor avalancha de visitantes. "Ante lo que ahora parece una amenaza existencial, los lugareños dirigen su ira hacia las multitudes de turistas".

Cuestión de memoria. No todo es teoría o reflexiones más o menos difusas lanzadas al aire. En su artículo 'Fodor´s No List 2025', los editores de la guía recuerdan varios episodios recientes ocurridos en España y que sirven de termómetro para entender hasta qué punto las poblaciones locales acaban saturadas.

En concreto sus autores recuerdan tres hechos: la marcha contra el turismo masivo organizada en julio en Barcelona, durante la que los manifestantes llegaron a disparar con pistolas de agua a turistas sentados en terrazas; y las marchas convocadas en Mallorca y las Canarias precisamente para exigir unos topes al turismo.

En realidad movilizaciones más o menos encaminadas a exigir un turismo asumible las hubo en otras muchas zonas del país a lo largo de los últimos meses o años, como Madrid, Santiago de Compostela o Cantabria. Por supuesto no es un problema exclusivo de España. Los editores de Fodor´s citan otros destinos europeos y dedican una atención especial a puntos situados en otros continentes, como Bali, en Indonesia, víctima según los autores a un "desarrollo descontrolado por el turismo excesivo".

¿Por qué es importante? La 'Fodor´s No List 2025' es solo eso, un listado, pero su contenido es interesante por varias razones. La primera es que Fodor´s es una marca con solera en el sector. Su origen se remonta a mediados del siglo pasado y tiene cierta repercusión en el mundo de habla inglesa. Buen ejemplo es que de su último artículo sobre destinos a “reconsiderar” se han hecho eco Business Insider, Daily Mail, Mirror o New York Post, además de otros medios locales de España, como Diario de Mallorca.

"Una estrategia miope". El otro motivo es que mete el dedo en la herida en un sector clave para España y que ha logrado un peso crucial en algunos territorios del país. La propia guía recuerda que en las Islas Canarias la industria turística "representa el 35% del PIB" y el flujo de visitantes genera miles de millones de euros en puntos como el archipiélago o la Ciudad Condal.

"Sin embargo, el crecimiento exponencial del turismo ha demostrado ser una estrategia miope", advierten los editores. Con su lista, reivindican, quieren señalar lugares que se han granjeado "una popularidad insostenible".

Imágenes | Deyvis Tejada (Flickr), Gregg (Flickr) y Jorge Franganillo (Flickr)

