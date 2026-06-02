Oppo Find X9 Ultra vs Galaxy S26 Ultra: una de las mejores cámaras se lo pone difícil a Samsung. Y eso sin olvidar el silicio-carbono

Comparten apellido y sistema operativo, pero poco más. En eso se puede resumir al máximo si comparamos el nuevo Oppo Find X9 Ultra y el Galaxy S26 Ultra, dos de los mejores móviles de este 2026. Las hojas de especificaciones de cada uno nos arrojan muchas diferencias entre ellos, varias que llaman mucho la atención. Por eso mismo, vamos a ponerlos uno al lado del otro y analizar en qué se diferencian ambos dispositivos de gama alta.

Las diferencias entre el Oppo Find X9 Ultra y el Galaxy S26 Ultra

Dos diseños muy diferentes, dos pantallas top

Ambos dispositivos son grandes, aunque cada uno a su manera. Los módulos de las cámaras de los dos móviles sobresalen, pero el Find X9 Ultra es el que se lleva la palma ahí. Es un móvil voluminoso, de esos que tienen un período de adaptación si nunca has tenido un teléfono tan grande. Son más de 8,5 milímetros de grosor, una cifra que está algo lejos de los 7,9 milímetros que tiene el móvil de Samsung. También hay diferencias en el peso: 235 gramos del OPPO frente a los 214 de su rival.

Ahora pasemos a las pantallas. Las dos son muy grandes (las cifras exactas te las dejamos en la tabla del final de este artículo), pero las diferencias importantes van más allá de la diagonal. El móvil de Oppo tiene una tasa de refresco de 144 Hz, superior a los 120 Hz que tiene el S26 Ultra. Eso implica una fluidez mayor que notaremos a la hora de leer, jugar o movernos entre apps. Aunque eso sí: la diferencia ahí no es tan grande como cuando pasas de 60 a 120 Hz.

Por otro lado, el teléfono de Samsung estrena este año la pantalla de privacidad. Se trata de una tecnología que, dicho de forma sencilla, evita que nadie nos cotille el móvil. Es muy personalizable y se puede activar tanto para la pantalla entera como solo para las notificaciones. Es el primer fabricante que tiene esta tecnología. Y bueno, no olvidemos el S-Pen, algo que tampoco tiene otro móvil.

Son dos de los móviles más potentes del mercado

A nivel de potencia y rendimiento, matrícula de honor para los dos. Ambos móviles montan en su interior el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el mejor procesador Android que hay ahora mismo. Es cierto que el Galaxy monta una versión 'tuneada' del mismo (de ahí, la coletilla 'for Galaxy'), pero en la práctica no va a ofrecer un salto enorme. Son dos móviles que tienen lo necesario para ofrecer una experiencia muy fluida, incluso con los videojuegos más demandantes.

¿Y qué ocurre con la memoria RAM? Ambos móviles parten de los 12 GB, algo bastante curioso si tenemos en cuenta que el Oppo Find X9 Pro, que está un escaloncito por debajo de su hermano mayor, tiene 16 GB de RAM. Cabe mencionar que el móvil de Samsung cuenta con estos 16 GB si vamos a por su modelo con 1 TB de almacenamiento.

Oppo gana por goleada en batería y carga rápida

Atrás dejamos las pequeñas diferencias y empezamos con las grandes. En la batería de ambos móviles encontramos una diferencia enorme de mAh: 7.050 mAh del Find X9 Ultra frente a los 5.000 mAh del S26 Ultra. Esto se debe a que Oppo utiliza el silicio-carbono, una tecnología que permite montar baterías con mayor densidad energética sin que eso implique que sean enormes.

Entran en juego muchos factores para hablar de autonomía (el tipo de uso que le demos, cómo esté optimizado el móvil, etc.), pero es una diferencia tan grande que hace que el Find X9 Ultra pueda dar fácilmente 2 días de batería y el Samsung no. ¿Y qué ocurre con la carga rápida? Que, aunque el S26 Ultra ha mejorado su carga por cable hasta los 65 W, se queda por detrás de los 100 W del Oppo. Y ojo con la carga inalámbrica: el de Oppo llega hasta los 50 W.

Un software con mucha personalización y años de actualizaciones

Todos los fabricantes Android llevan poniéndose las pilas a nivel de software y Oppo no es una excepción. ColorOS 16 es una buena capa basada en Android 16 con muchas opciones de personalización y herramientas basadas en IA como borrador de imagen o traductor. Ahora bien, como ocurre con otros fabricantes chinos, este sistema operativo está cargado de bloatware.

Por otro lado, tenemos One UI 8.5, capa de Samsung que también está basada en Android 16. Samsung lleva ya algunos años apostando mucho en su software y esta nueva versión viene con mejoras y cambios como Now Nudge o un borrador de audio que funciona con apps como YouTube. También cuenta con varias apps propias instaladas, entre las que destaca SmartThings, con la que puedes integrar tus otros dispositivos Samsung para tenerlos todos bien controlados.

Pequeña mención a la política de actualizaciones de ambas compañías. Son dos teléfonos de gama alta y no son pocos los usuarios los que, al hacer una inversión tan grande como la que requieren ambos, quieren que su móvil dure muchos años. Ningún problema por ahí: Oppo ofrece cinco años de actualizaciones para el sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Samsung sube la apuesta hasta los siete años.

Las cámaras son el punto que te puede hacer elegir uno u otro

Como ya nos ocurrió en la comparativa que hicimos entre los dos nuevos móviles de Vivo, las diferencias entre las cámaras del Oppo Find X9 Ultra y del Galaxy S26 Ultra pueden fácilmente ser lo que te haga decantarte por uno o por otro. Ambos sistemas son bastante interesantes y, sobre todo, versátiles. Os dejamos a modo de resumen sus especificaciones para que las tengáis a mano:

Oppo Find X9 Ultra

Principal : 200 MP, f/1.5, 23 mm, 1/1.12", PDAF, OIS

: 200 MP, f/1.5, 23 mm, 1/1.12", PDAF, OIS Telefoto de 200 Mpx : f/2.2, 70 mm, 1/1.28", PDAF, OIS, 3x de zoom óptico

: f/2.2, 70 mm, 1/1.28", PDAF, OIS, 3x de zoom óptico Telefoto de 50 Mpx : f/3.5, 230 mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 10x de zoom óptico

: f/3.5, 230 mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 10x de zoom óptico Gran angular: 50 MP, f/2.0, 14 mm, 123˚, 1/1.95", PDAF.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Principal : 200 MP, f/1.4, 23 mm, 0.6µm, PDAF, OIS.

: 200 MP, f/1.4, 23 mm, 0.6µm, PDAF, OIS. Telefoto de 10 Mpx : f/2.4, 67 mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x de zoom óptico.

: f/2.4, 67 mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x de zoom óptico. Telefoto de 50 Mpx : f/2.9, 111 mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x de zoom óptico.

: f/2.9, 111 mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x de zoom óptico. Gran angular: 50 MP, f/1.9, 120˚, 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF.

Todavía no hemos podido analizar el nuevo móvil de Oppo, pero es bastante obvio que el sistema de cuatro cámaras que tienen ambos dispositivos nos va a dar resultados sobresalientes, tanto en fotografía como en vídeo. Las cámaras que monta el Galaxy S26 Ultra son muy parecidas a las que ya tenía el Galaxy S25 Ultra. Eso nos dice que es un móvil versátil y que es ideal para aquellos usuarios a los que les gusta “disparar rápido” y no pararse a tocar ajustes (que los tiene si quieres, claro).

Ahora bien, el móvil de Oppo va un paso más allá. El Find X9 Pro ya sacó una notaza en el apartado fotográfico en su análisis y este está por encima en especificaciones. Si eres de los que busca una gran cámara, este móvil, con su alianza con Hasselblad, puede ser el indicado para ti porque es digno candidato a ser uno de los mejores móviles fotográficos de este 2026. De base, porque a eso hay que añadirle su kit fotográfico.

Este trae, además de una funda protectora con un botón físico para hacer las fotos, un teleconvertidor Hasselblad de 300 mm. Es bastante grande y no lo querrás llevar siempre encima contigo, pero a cambio te va a permitir tomar unas fotografías más propias de una cámara profesional. Ahora viene lo malo: el kit cuesta 599 euros.

Dos móviles caros, pero el tiempo juega a favor del S26 Ultra

Para terminar, está el tema del precio. Estos dos teléfonos son lo mejor que tienen ahora mismo estos fabricantes, así que obviamente no son dos móviles baratos. El precio de salida móvil de Samsung es de 1.449 euros, mientras que el Oppo Find X9 Ultra parte de un poco más, concretamente 1.699 euros.

Ahora bien, varios aspectos a tener en cuenta. El paso del tiempo es el mejor aliado que puede tener nuestra cartera a la hora de comprar un móvil, ya que hace que empiecen a aflorar las ofertas. El móvil de Samsung llegó a las tiendas hace más de un mes y medio, mientras que el del fabricante chino está ahora mismo recién salido del horno.

Además de esto, también está el tema del kit fotográfico del móvil de Oppo. Es cierto que en la tienda oficial de este fabricante nos podíamos llevar gratis el kit (y otros dispositivos) al precomprar el Find X9 Ultra, pero ya no está disponible. Así que, si queremos, no nos tocará más remedio que comprarlo aparte. ¿La buena noticia? Que es una cosa totalmente opcional, algo que no ocurre, por ejemplo, con el Vivo X300 Ultra.

En resumen: qué móvil elegir según tus gustos y necesidades

Toca lo más difícil: elegir uno. Son dos muy buenos dispositivos Android, de lo mejorcito que podemos comprar ahora mismo. El Galaxy S26 Ultra es un dispositivo continuista que tiene en su pantalla de privacidad y el buen hacer de su software sus principales puntos fuertes. El Find X9 Ultra, por otro lado, es de lo mejor que podemos comprar a nivel fotográfico ahora mismo.

Vamos a ver con un poco más de detenimiento los puntos fuertes que tiene cada uno.

Por qué elegir el Oppo Find X9 Ultra

El nuevo móvil de Oppo lo tiene todo para estar en la quiniela a uno de los mejores móviles de 2026. Su apartado fotográfico es de matrícula, pero no es lo único por lo que merece la pena. Vamos a ver sus puntos fuertes:

Con o sin kit fotográfico, de lo mejor para hacer fotos y vídeo : su sistema de cuatro cámaras no solo es versátil, sino que es capaz de hacer fotos (o grabar vídeo) a un nivel altísimo. Y si le añades el kit fotográfico, ya tienes casi una cámara profesional.

: su sistema de cuatro cámaras no solo es versátil, sino que es capaz de hacer fotos (o grabar vídeo) a un nivel altísimo. Y si le añades el kit fotográfico, ya tienes casi una cámara profesional. Tiene mAh para aburrir y carga rápida muy alta : el silicio-carbono hace que tenga una batería con mucha más capacidad que el móvil de Samsung. Con carga rápida de 100 W, además.

: el silicio-carbono hace que tenga una batería con mucha más capacidad que el móvil de Samsung. Con carga rápida de 100 W, además. Con 512 GB de almacenamiento, cuestan casi igual: es cierto que su rival parte de un precio inferior, pero con 512 GB de almacenamiento tiene un precio similar.

Por qué elegir el Galaxy S26 Ultra

Samsung ha lanzado un móvil muy continuista, para lo bueno y lo malo. Es un muy buen teléfono que queda por detrás del Oppo en ciertos puntos, pero que aun así cuenta con varios elementos por los que merece la pena (y mucho):

Una de las mejores pantallas que hay : la pantalla de privacidad no hace otra cosa que mejorar una de las mejores pantallas para móviles que hay. El tratamiento antirreflejos, clave.

: la pantalla de privacidad no hace otra cosa que mejorar una de las mejores pantallas para móviles que hay. El tratamiento antirreflejos, clave. De lo mejor que hay a nivel de software : One UI 8.5 es una capa personalizada muy versátil, configurable y con muchas opciones. A nivel de inteligencia artificial también rinde muy bien.

: One UI 8.5 es una capa personalizada muy versátil, configurable y con muchas opciones. A nivel de inteligencia artificial también rinde muy bien. Su apartado fotográfico sigue siendo un seguro: no llega al nivel de algunos de sus rivales chinos, pero sigue siendo un sistema versátil que es más que suficiente para muchos usuarios.

Ficha técnica con las principales diferencias entre el Oppo Find X9 Ultra y Galaxy S26 Ultra

oppo find x9 ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Dimensiones y peso Tundra Umber: 163.16 × 76.97 × 9.10 mm 236 g Canyon Orange: 163.16 × 76.97 × 8.65 mm 235 g 163,6 x 78,1 x 7,9 mm 214 gramos Pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas Resolución QHD+ 2K Relación pantalla-cuerpo: 94,60% Frecuencia de actualización: Máxima 144 Hz Brillo: HBM 1800 nits Panel AMOLED de 6,9 pulgadas Resolución QHD+ Refresco de 1 a 120 Hz Panel antirreflejos Función de privacidad procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy memoria 12 GB 12 GB 16 GB Almacenamiento 512 GB 256 GB 512 GB 1 TB Batería 7.500 mAh (silicio-carbono) 100 W SUPERVOOC 50 W AIRVOOC 5.000 mAh Carga de 60 W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Cámaras traseras Principal de 200 MP f/1.5, OIS Ultra gran angular de 50 MP f/2.0 Telefoto 3x de 200 MP f/3.5, OIS Telefoto 10x de 50 MP f/2.2, OIS Principal de 200 MP f/1.4, OIS Teleobjetivo 3x de 10 MP f/2.4 Teleobjetivo 5x de 50 MP f/2.9 Gran angular de 50 MP f/1.9 Cámara frontal 50 MP f/2.0 12 MP f/2.2 Sistema operativo ColorOS 16 Android 16 One UI 8.5 Android 16 Conectividad 5G Dual SIM NFC Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS, Galileo, GLONASS, BDS 5G WiFi 7 NFC Bluetooth 6.0 Otros Certificación IP69 Sensor de huella ultrasónico Resistencia IP68 Sensor de huella ultrasónico S-Pen Precio Desde 1.699 euros Desde 1.299 euros

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Imágenes | Oppo, Samsung

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