'Vaiana' ya es el mayor éxito de la historia en streaming, y hay un claro responsable: la forma de ver películas de los niños

Da igual tu opinión sobre Disney en general y sobre Vaiana en particular: este nuevo estreno de la compañía está llamado a convertirse en uno de los mayores éxitos de las navidades y con toda probabilidad una de las películas más taquilleras del año. Curiosamente, viene de un desarrollo algo abrupto y lleno de meandros, aunque es normal que Disney confíe en ella: su entrega previa se ha convertido en una de las películas más vistas de todos los tiempos.

Previsiones estratosféricas. Solo el miércoles, en Estados Unidos y justo antes de Acción de Gracias, 'Vaiana 2' recaudó unos impresionantes 57,5 millones de dólares, lo que deja claro que estamos ante un éxito garantizado este importantísimo fin de semana para la taquilla, superando incluso a 'Wicked'. Las previsiones apuntan a 175 millones en estos primeros cinco días, convirtiéndose en el mejor estreno en Acción de Gracias de la historia y adelantando a hitos como 'Frozen 2', que recaudó 125 millones.

Los vaivenes de Vaiana. Curiosamente, durante un tiempo 'Vaiana 2' fue un producto relativamente secundario: en diciembre de 2020 Disney estaba sometida a los estragos del coronavirus y andaba mandando estrenos de gran calibre a su recién estrenada plataforma Disney+. En ese contexto anunció una serie basada en el mundo de 'Vaiana' que iría directa a streaming. Años más tarde, con la serie prácticamente desarrollada en su integridad, Disney decidió convertirla en un largometraje con estreno en cines, anunciándolo en febrero de 2024. Una de las obvias razones para este cambio es la estupenda taquilla de la primera 'Vaiana'. La segunda, que ya no es una prioridad nutrir de contenido continuo y exclusivo a Disney+. Pero hay más.

Lo más en streaming. Pese a su indiscutible éxito en taquilla, 'Vaiana' no es una de las grandes joyas del catálogo de Disney: su protagonista no es una paradigmática "princesa", hay otros éxitos en la casa de mayor recaudación, no ganó ningún Oscar... Pero en un estudio reciente de Nielsen, se supo que ha sido vista un total de 45.000 millones de minutos en streaming. En Estados Unidos fue una de las películas más vistas en 2020, 2021 y 2022, y la más vista en 2023. Si se combinan los cinco años previos, es el número uno indiscutible en cantidad de minutos. Supera a películas animadas de Disney de mucho más empaque. ¿Un fenómeno extraordinario? No: a clásicos totales como 'La sirenita' les pasó lo mismo. Quedaban lejos de ser las películas más taquilleras del año pero luego se convertían en bombazos en formatos domésticos como el VHS.

Los niños repiten. El motivo de estos éxitos en formato doméstico y streaming está claro: los niños ven las películas tres, cinco, diez, cien veces. Cualquiera que tenga un niño en casa sabe que cuando cogen una linde, no la sueltan. No se cansan de repetir las películas, y por eso, el top de las diez películas más vistas en streaming entre 2020 y 2024 son todas de animación. Y todas de Disney salvo 'Super Mario Bros. - La película', aunque ese es otro tema. El motivo está claro: repeticiones en bucle, una y otra vez, porque los niños no tienen fin.

El indiscutible encanto del musical. Hay otro valor añadido en todas estas películas: casi todas son musicales. Son películas que aguantan las revisiones, porque las canciones las hacen disfrutables infinitas veces, y para los niños hay un componente interactivo de música y baile que permite la repetición. Algo muy similar sucede con los espectadores adultos y es otro rasgo característico de 'Vaiana': está llena de guiños y chistes de doble sentido, que dan un toque "adulto" a la película. Al fin y al cabo, son los padres los que no pueden perder la paciencia tras el septuagésimo tercer revisionado.

