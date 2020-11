'Mulan' podría ser solo el principio: Disney considera estrenar otras películas en Disney+ bajo el mismo modelo

El anuncio de Disney de que su servicio de streaming Disney+ ha sumado nada menos que 73'7 millones de suscriptores (16 millones más que en el trimestre anterior) es un auténtico puñetazo sobre la mesa para el panorama de este tipo de plataformas. Pero hay más revelaciones en el informe que la compañía ha realizado de sus cuentas del último trimestre fiscal. Entre ellas, una noticia que puede convulsionar las ya maltrechas finanzas de las salas de cine.

El anuncio de Disney de que no iba a repetir la jugada de 'Mulan' con 'Soul', la última película de Pixar que se verá directamente en Disney+ sin pasar por salas -pero sin cobrar un extra más allá de la suscripción al servicio-, desató el rumor de que la versión en imagen real del clásico animado de 1998 había sido un fracaso financiero. El CEO de Disney Bob Chapek asegura que no fue así, y que de hecho se plantea repetir la jugada con futuros estrenos importantes de la compañía: no pasar por cines, pero cobrar un extra (en el caso de 'Mulan', 30 dólares, que aquí se tradujeron en 21,99 euros) durante un periodo limitado de tiempo.

Dice Chapek que "tenemos algo valioso en términos de planes para el Acceso Premium". El CEO afirma que "lo que hemos descubierto con 'Mulan' es que jugará un rol estratégico en nuestro catálogo de ofertas. Hablaremos más de ello en nuestra charla de diciembre". Chapek hace referencia al próximo 10 de diciembre, el Investor Day, en el que la compañía entrará a fondo en sus futuras estrategias para la plataforma de streaming.

Éxito pese a la polémica

Cabe la posibilidad de que ahí las salas sufran un nuevo revés en su relación con Disney si se anuncia que el próximo estreno fuerte de la compañía, 'Viuda Negra', el regreso de la compañía a los largometrajes Marvel después de un 2020 sin absolutamente ninguna novedad, va directamente a Disney+. De momento hay muchas variantes sobre la mesa, como qué papel jugará en sus planes Disney+ Hotstar, su versión del servicio para la zona de India, y que tiene mucho que ver con el espectacular aumento de suscriptores en el cómputo global.

Chapek reconoció, eso sí, que la polémica que rodeó a 'Mula'n podría haber afectado a su rendimiento final: unos días después de su estreno, algunos espectadores y varios medios protestaron de que Disney agradeciera en los créditos de la película al gobierno de la provincia china de Xinjiang, donde fue filmada. Se trata de una zona de China donde Amnistía Internacional ha reportado en abundantes ocasiones abusos a los derechos humanos de uigures y otras minorías musulmanas.