'Soul' se saltará los cines para llegar directamente a Disney+, pero al contrario que 'Mulán' la última de Pixar lo hará gratis

Todos los suscriptores de Disney+ podrán ver la última de Pixar gratis a partir de Navidad. Después de probar con 'Mulán', otro de los grandes estrenos de Disney se saltará los cines para llegar directamente a la plataforma de streaming. Se trata de 'Soul', la película de animación de Pixar que inicialmente iba a estrenarse en junio y posteriormente se retrasó al 20 de noviembre.

Ahora, a través de Bob Chapek, ejecutivo de Disney, conocemos que 'Soul' llegará directamente a Disney+ estas navidades pero con una gran diferencia respecto a lo que vimos con 'Mulán'. Esta vez lo hará sin coste adicional y estará gratis para todos los suscriptores.

2020 no está siendo un año sencillo para las salas de cines, que han visto como por culpa de la pandemia muchos ciudadanos han decidido no acudir tan habitualmente. De manera equivalente, los grandes productores están experimentando con otras vías para ofrecer sus estrenos y el caso más conocido es el de Disney. Así lo explica Bob Chapek:

Disney+ dispone de la suscripción Premium, con acceso a títulos exclusivos pagando una cantidad adicional al coste normal. En esta ocasión, 'Soul' llegará como una película estándar, igual que lo hizo 'Hamilton' y 'Artemis Fowl' el pasado mes de junio. Teniendo en cuenta que el coste de producción de las películas de Pixar se sitúa por encima de los 150 millones de dólares, es un movimiento importante.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/wLeLHpaZk0