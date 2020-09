Disney+ no hará un 'Mulan' con 'Viuda Negra': la nueva película de Marvel se va a 2021, desplazando toda la Fase 4 del MCU

Aunque aún están por verse las recaudaciones oficiales de 'Mulan' en Disney+, y ver cómo ha funcionado el órdago del estreno únicamente en digital y en salas en algunos países escogidos (como China, donde sí que ha pinchado y no ha andado exenta de polémica), Disney ha optado por tomar una posición más conservadora con su próxima película del MCU. 'Viuda Negra', como tantos otros estrenos importantes de 2020, se va a 2021. Concretamente, al 7 de mayo del año que viene.

La consecuencia inmediata es que el resto de la fase 4 del Marvel Cinematic Universe tiene que retrasarse también de forma inevitable. 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' se verá el 9 de julio de 2021, y el gran evento cósmico 'Eternals', que en muchos sentidos podría ser la base de la próxima fase de Marvel, al estilo de las películas de los Vengadores, se retrasa a más de un año a partir de hoy, al 5 de noviembre de 2021. Sin duda un gran revés para los fans, que están viendo cómo las distintas fases del MCU se distancian entre sí de forma inevitable.

Un año casi sin estrenos

2020 queda, así, ya prácticamente desierto de blockbusters. Solo resisten, muy en el tramo final del año, 'Dune' y 'Wonder Woman 1984', previstos para la última semana del año. Disney ha optado por retrasar otras películas previstas para este año: el 'West Side Story' de Spielberg se va al 10 de diciembre de 2021, justo un año después de su estreno inicial. Y 'Muerte en el Nilo', la secuela de 'Asesinato en el Orient Express' realizada por Kenneth Branagh, sí que se queda en 2020, pero de nuevo en el tramo final del año: de octubre pasa al 18 de diciembre de 2020.

La que sí permanece en su fecha prevista es lo nuevo de Pixar, 'Soul', aunque había insistentes rumores de que correría la misma suerte que Mulan y se vería en Disney+ directamente. Con las perspectivas para las salas de que no habrá una reapertura total del negocio hasta bien entrado 2021 y los nada espectaculares (aunque muy competentes, dadas las circunstancias) resultados de 'Tenet', todavía podemos esperar más revuelos en el calendario de las superproducciones para lo que queda de 2021.