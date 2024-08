Disney+ ante el abismo: las series de 'Star Wars' y Marvel tienen menos espectadores que nunca, pero aún son su baza principal

Que Disney apoya su maquinaria primordialmente en sus franquicias, estudios y marcas es una estrategia que no sorprende a nadie a estas alturas. Marvel y 'Star Wars' en primer plano, y Pixar y la propia animación Disney en segundo (aunque de forma nada desdeñable, teniendo en cuenta el rendimiento de estrenos recientes como 'Del revés 2') son la esencia de la compañía. Pero... ¿es una estrategia que rinde como debería? No del todo, al menos en Disney+.

La caída de 'Star Wars'. Disney+ se enfrenta a dos problemas con 'Star Wars'. El primero de ellos, según un análisis de Parrot Analytics, es que las franquicias abanderadas de Disney ya no tienen la misma demanda. Los dos últimos estrenos de 'Star Wars', 'Obi-Wan Kenobi', 'Ahsoka' y 'The Acolyte', han tenido una demanda mucho menor que los grandes éxitos iniciales, como la primera de 'The Mandalorian'. Una serie que, por cierto, también ha experimentado una fuerte caída en el interés en sus sucesivas temporadas, aunque siempre por encima de los mencionados últimos estrenos.

La primera temporada de 'The Mandalorian', en verde brillante, disfrutó de un seguimiento muy superior al de todas sus sucesoras. Fuente: Parrot Analytics

Cada vez menos relevancia. El segundo problema al que se enfrenta Disney+ es que Marvel y 'Star Wars' son cada vez menos relevantes dentro del catálogo de la plataforma. Parrot Analytics habla de que la demanda de 'Star Wars' en la plataforma es de apenas un 9% en el segundo trimestre de 2024. Aún más pronunciada es la caída de las franquicias Marvel, que pasaron de un 19% a un 13% en ese periodo. Ambas sumadas representan el 22% de la demanda en Disney+.

Y aún así, el público las busca. El dato más singular, sin embargo, es que juntas, 'Star Wars' y Marvel representan solo un 12% del catálogo de Disney+. Es decir, por una parte tenemos una caída en el interés por las dos franquicias más notorias de Disney; por otra, que la compañía sigue sustentándose en ellas, en un producto proporcionalmente mínimo, para generar casi una cuarta parte de su audiencia. Es un síntoma de los problemas que afronta Disney+.

Disney va bien, ¿no? Hace unos días hablábamos del buen estado financiero de Disney, sobre todo comparado con la aparente mala racha que atraviesa Warner. El éxito de 'Del revés 2' (ya la película de animación más taquillera de todos los tiempos) está rentando favorablemente para Disney, que obtuvo excelentes resultados en su último informe trimestral: Disney+ sale por primera ver de los números rojos, aunque aún hay que ver su éxito con cautela, ya que en streaming lo único que le rinde claramente bien son los eventos deportivos.

Avalancha de suscriptores. El éxito de 'Del revés 2' ha hecho que buena parte de los nuevos 1,3 millones de nuevos suscriptores que ha ganado Disney+ este trimestre se deban a espectadores de la primera entrega, que ha sido vista cien millones de veces en todo el mundo. Las perspectivas de la compañía para el cuarto trimestre fiscal son buenas, aunque debe andar con cautela: el desempeño en bolsa de The Walt Disney Company ha sido bastante volátil el último año. Desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024, el precio de la acción ha experimentado una disminución general de alrededor del 5,88%, con fluctuaciones significativas que reflejan la incertidumbre en torno a las estrategias de la empresa y el rendimiento en sus diferentes áreas.

Una plataforma en busca de reformulación. Si eliminamos de la ecuación a Prime Video (es imposible saber qué porcentaje de los clientes de Amazon Prime son espectadores de la plataforma de streaming), Disney+ es ahora mismo la plataforma con más clientes (153,8 millones a nivel mundial frente a la tercera en discordia, Max, con 95,6 millones). Por delante de ella, solo Netflix, y ante sí, un desafío: aclarar su línea de negocio en Disney+. Es cierto que están en un momento de paréntesis con Marvel y Star Wars en 2025 (solo un estreno en cines, 'Deadpool y Lobezno'; a ello se suma el semi-compromiso de desligar la continuidad entre series y películas). Todo debería servir también para replantear sus producciones televisivas.

Una última duda. ¿Debe Disney seguir apoyándose primordialmente en dos patas de su negocio que cada vez generan menos interés? ¿El secreto está en potenciar y revigorizar estas dos poderosas franquicias o, al contrario, generar nuevas IPs? De momento, y tal y como vimos en el D23, las secuelas y la prolongación de franquicias conocidas reina en sus planes, así que habrá que seguir esperando. Posiblemente, 2025 sea un año donde empecemos a divisar su futuro con mayor claridad.

Cabecera | Disney

