Lo mejor del D23: 'Tron', 'Avatar 3', Marvel, Pixar y muchas más se dan cita en el gran evento del año para Disney

Podría parecer que después de la apoteósica revelación del regreso de Robert Downey Jr. a Marvel, pocos ases en la manga le quedaban a Disney de cara a sorprendernos en los próximos meses. Pero estamos hablando de la principal factoría de entretenimiento del mundo, la dueña de Marvel, Star Wars, Pixar y Fox, entre otras marcas y franquicias. Así que era de esperar que en su anual D23, el evento que la compañía reserva para los fans de la Casa del Ratón, hubiera sorpresas.

El D23 es todo un fin de semana de charlas, presentaciones y eventos, pero la artillería pesada se reserva para una de las conferencias del primer día, la que presenta avances de películas y series que llegarán los próximos meses. Estas han sido las presentaciones más destacadas de esta primera conferencia.

Financieramente, los últimos remakes de imagen real de clásicos Disney no han ido demasiado bien (artísticamente nunca brillaron demasiado, aunque esa es otra cuestión), pero Disney sigue confiando en la fórmula. Pese a que las recientes 'Peter Pan y Wendy' o 'Pinocho' fueron directamente a Disney+, esta versión de 'Blancanieves' quiere recuperar el impacto de 'La Bella y la Bestia', con la que tiene puntos estéticos en común. Rachel Zegler da vida a la protagonista y Gal Gadot será la bruja cambiaformas del cuento. Estreno previsto el 21 de marzo, con un año de retraso respecto a la fecha original, debido a las huelgas de guionistas y actores.

La tercera entrega de Avatar ya tiene título oficial: 'Avatar: Fire and Ash', es decir, 'Fuego y ceniza'. Ni siquiera los asistenstes al D23 tuvieron ocasión de ver imágenes de esta nueva entrega, pero sí algunos concepts relativos al Pueblo de Ceniza de los Na'vi, oscuro y sumergido en hollín espectral. Rodada a continuación de 'El sentido del agua', esta nueva entrega sigue contando la guerra entre los Na'vi y los humanos, esta vez con la intervención de este nuevo clan nativo, que Cameron dice que están más atraídos por el poder y la violencia que otros. Estreno el próximo 19 de diciembre de 2025.

Entre los muchos anuncios relacionados con Pixar (hay que aprovechar el impulso del éxito de 'Del revés 2'), destacó esta nueva entrega de la familia superheroica de la compañía. Hace ya seis años de la segunda entrega (que hasta ahora ostentaba el récord de la película más taquillera del estudio), y Brad Bird, que escribió y dirigió las dos primeras, vuelve para cerrar la trilogía. De momento no hay datos acerca del argumento o fecha de estreno, así que muy posiblemente el proyecto está en sus fases iniciales de desarrollo.

Aunque no se ha mostrado de forma oficial (no tardará: ya anda filtrado por redes sociales), el nuevo tráiler de 'Daredevil: Born Again' corrobora por qué es una de las futuras series Marvel más esperadas. Respetando al cien por cien la estética de la serie original de Netflix, el tráiler hace hincapié en la violencia urbana y el enfoque más adulto de la serie. Será la primera de 18 episodios de Marvel, y en el tráiler pudimos ver el regreso de Punisher y la primera aparición de otro personaje mítico de los cómics, Tigre Blanco.

La esperadísima y continuamente retrasada secuela de la legendaria 'Tron' ha mostrado nuevas imágenes que, de momentom solo han disfrutado los asistentes al D23. La gran noticia de la noche fue que otras leyendas, Nine Inch Nails, se encargarán de la banda sonora, dando la réplica a la que hicieron Daft Punk para la segunda entrega. Junto a la siempre inquietante presencia de Jared Leto y a la siempre fiable de Jeff Bridges, el tráiler mostró cómo los programas informáticos acuden al mundo real, en un giro argumental que sin duda es todo un salto al vacío para la franquicia.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E