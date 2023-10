'Ahsoka' confirma que la vía para resucitar Star Wars está en las series. No son buenas noticias para las películas de la saga

Muchos creían (yo el primero) que 'Andor' iba a ser un fenómeno aislado. Una historia concisa, relativamente original en su tono (alejado de la épica habitual en la saga, aunque no era la primera vez) y con unas cuantas sorpresas durante su desarrollo (la mejor, convertir una historia de espionaje en una de fugas de cárceles a mitad de temporada). Que aquello no se iba a repetir, y mucho menos si después del desastre de 'Obi-Wan Kenobi' la nueva serie de 'Star Wars' se centraba en una jedi.

Sin embargo, 'Ahsoka' ha sido una agradabilísima sorpresa. Hay un estupendo equilibrio entre misticismo, aventura en estado más o menos puro e intrigas políticas, que dependiendo de su naturaleza, cada serie se inclina en una u otra dirección (no hay más que ver de qué pie cojeaban 'The Mandalorian' o 'Andor' -cada uno del suyo-, por ejemplo). Todos los tipos de fans de 'Star Wars' recibirán una ración de lo suyo: ojalá la saga de Disney siempre funcionara con esta efectividad.

Buena parte de este hallazgo viene del arrollador carisma de Rosario Dawson dando vida a la jedi titular, quizás la adquisición más notoria al reparto de la saga en bastantes años. Consigue respirar la trascendencia y espiritualidad inherente a los jedi con su personaje, sin por ello dejar de resultar empática y cercana. Un continuo gesto de amable (y algo irónica) comprensión de todo lo que le rodea la convierte en una protagonista perfecta: una que no da discursitos vacíos sobre la Fuerza, pero que está a la suficiente altura moral como para funcionar como heroína.

Aunque la serie no es impecable (el interludio antes del clímax final, con un encuentro algo bajonero con Ezra Bridger, al que se ha estado rastreando durante toda la serie), abundan los momentos de maravilla (todo lo relativo a las ballenas estelares, el mapa que aparece de forma casi mágica en el firmamento, o las macbethianas Grandes Madres entre muchos otros detalles). Y los villanos están a la altura de los héroes, por una vez: de los jedis mercenarios Kanan Jarrus y su padawan al Gran Almirante Thrawn.





Así sí, Star Wars

'Ahsoka' aprende de lo que funcionó en 'Andor' y, por ejemplo, plantea una historia sencilla, sin bifurcaciones constantes, centrándose en sus tres heroinas, sobre las que no hay mucho que explicar porque se conocían de 'The Clone Wars': Ahsoka, Sabine Wren y la General Sindulla (otra excelente encarnación, cercana y llena de matices, de Mary Elizabeth Winstead). Rara vez nos separamos de ellas y apenas visitamos un puñado de escenarios. La narración se mantiene concisa, rápida y directa.

La gran cuestión que plantea 'Ahsoka', sin duda, es si este es el único camino para hacer crecer la franquicia. Posiblemente no, pero lo cierto es que estas historias "a pequeña escala" que ha cultivado con tanto éxito junto a 'The Mandalorian' y 'Andor', más los dudosos resultados de la reciente trilogía estrenada en cines hacen que valga la pena que Disney piense en ello. El entorno, el lore es el mismo, pero 'Ahsoka' es una interesante aventura espacial, con buenos personajes y llena de emoción. 'El ascenso de Skywalker' no.

Al final, la solución es la clásica para crear buenas historias, y está muy alejada de enrevesadas operaciones comerciales para mantener con respiración artificial franquicias moribundas o discurrir toneladas de fan-service (de la que 'Ahsoka' también está servida, sin duda en uno de los momentos menos conseguidos de la temporada). Hablamos de trabajar los personajes y sus conflictos, las historias y sus sorpresas. Se trata de contar bien las cosas, y 'Ahsoka' lo hace estupendamente.

Cabecera: Disney

