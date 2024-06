Disney tiene un problema con Star Wars, y el malísimo recibimiento de los fans a 'The Acolyte' es la mejor prueba

Prácticamente no hay serie de 'Star Wars' que no haya tenido un recibimiento controvertido entre los fans. Con la salvedad de la primera temporada de 'The Mandalorian', el resto de las series recientes de la franquicia han suscitado quejas, no siempre relacionadas con las ficciones en sí, parejas a las opiniones de todo tipo que han rodeado a la última trilogía de películas. Con 'The Acolyte', por supuesto, el fenómeno se ha repetido, y esta vez los problemas de la serie no pueden achacarse exclusivamente a fantasmas que solo ven los fans más acérrimos.

Series poco apreciadas. Las series que ha estrenado Disney+ desde 'The Mandalorian' han tenido respuestas críticas y de público en ocasiones muy contradictorias. Estas son las puntuaciones, a modo orientativo, que han recibido todas ellas: el primer número es la valoración de la crítica y el segundo, el del público.

Los resultados saltan a la vista: unanimidad positiva en las dos primeras temporadas de 'The Mandalorian' y 'Andor', unanimidad en puntuaciones más bajas con el spin-off mandaloriano 'The Book of Bobba Fett'. En el resto de los casos, disparidad de opiniones entre crítica y público, que llegan al extremo en el caso de 'The Acolyte'... y que quizás no se deba a lo que parece.

El review bombing que no fue. Nos pongamos como nos pongamos, es un fenómeno que existe. Desde foros como 4chan, Reddit o servidores de Discord, grupúsculos de fans se organizan para bombardear con reseñas negativas un producto que no les convence, a veces por cuestiones políticas, a veces porque el producto traiciona el devenir de una franquicia o marca. Aunque hay múltiples formas de detectarlas (aumento repentino de reseñas negativas, reseñas cortas y similares, calificaciones muy polarizadas), el desequilibrio entre opiniones de público y de crítica siempre apunta en una dirección interesante (no es garantía total, pero sí que funciona como señal).

Lo que no consigue 'Star Wars'. Disney tiene una patata caliente entre manos con 'Star Wars'. Pese a sus arrolladores resultados en taquilla, el público no terminó de quedar conforme con la última trilogía de películas, y en marzo del año pasado se anunció que los proyectos de Kevin Feige y Patty Jenkins quedaban cancelados. Las series eran un poco la posibilidad de levantar la trilogía, pero las políticas anti-woke de muchos fans no han terminado de sentar bien a estas producciones: el protagonismo femenino de 'The Mandalorian' T3 y 'Ahsoka' no gustaron al sector del fandom más politizado, y la franquicia no termina de dar en la diana para agradar a los que poco a poco están siendo sus principales espectadores: varones de la Generación X, según un estudio de Nielsen.

'The Acolyte', otro clavo. 'The Acolyte' parte de una característica única en 'Star Wars' que, tal y cómo comentan nuestros compañeros de Vida Extra, es también su mayor problema: se ambienta en la Alta República, una época previa a la Saga Skywalker en la que transcurren la mayoría de las películas, y que ha sido poco explorada. Es un lienzo en blanco, pero la serie no lo aprovecha, ya que el guión está poco conseguido, a causa de un asesinato que vertebra la trama cuyo interés no cuaja en ningún momento.

El enigma de no saber. Sin duda, el punto clave que ha hecho que muchos fans se tiren de los pelos es la declaración de Leslye Headland, creadora de la serie, de que no todos los guionistas conocían 'Star Wars', y que de hecho algunos no tenían ni unos conocimientos mínimos sobre la franquicia. ¿Derivan de ahí los grandes problemas de la serie, los continuos tropiezos con el lore clásico, las contradicciones con hechos que habían quedado establecidos? ¿Es, de hecho, eso lo más importante a tener en cuenta en una ficción o estamos hablando de caprichos de un fandom intransigente?

Bomba de relojería. Lo que está claro es que Disney tiene, cada vez más, una bomba de relojería entre manos: un 13% de puntuación de los fans es algo literalmente inaudito en la franquicia. Habiendo funcionado en términos de audiencia... ¿es eso lo único que debería importar a Disney? De momento, nuevo giro: el episodio quinto acaba de estrenarse, e incluye algunos momentos que los fans han elogiado, como el combate con sables láser entre Dafne Keen y Manny Jacinto que algunos han calificado como "La mejor de la serie desde 'La amenaza fantasma'". Lo que puede ser un necesario balón de oxígeno... o un detalle feliz que no va a cambiar nada de la perspectiva global.

