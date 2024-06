La nueva serie de Disney+ está batiendo récords de audiencia y ya es la serie más vista de 2024 en la plataforma

Nada menos que 4'8 millones de visualizaciones ha tenido 'The Acolyte', la nueva serie del universo 'Star Wars' que acaba de estrenar Disney+. Con ello, la plataforma rubrica el mayor estreno de 2024 en la plataforma, por encima de otras series recientes como 'Ahsoka', de la que Disney no dio datos específicos, pero que tardó cinco días en alcanzar las 14 millones de visualizaciones, según informó más tarde (es decir, 2'8 millones de visualizaciones al día, muy por debajo de este nuevo estreno).

Aunque Disney no es especialmente transparente con las cifras de sus estrenos, de las que solo informa cuando son números extraordinariamente abultados, el hecho de que sí lo haya sido con 'The Acolyte' es buena prueba de que la serie está cumpliendo las expectativas de la productora. Además, la serie está funcionando especialmente bien con la crítica, con un 91% en Rotten Tomatoes (no tanto entre el público, debido posiblemente al castigo del sector fan que no tolera protagonistas femeninas ni racializadas).

La serie se centra en una época muy anterior a lo habitual en las ficciones de 'Star Wars', ya que nos traslada una época muy anterior al 'Episodio I', alrededor de un siglo antes, en los tiempos de la Alta República. Esta ambientación no tan agotada como las de 'Andor' o 'The Mandalorian' se centra en la investigación que lleva a cabo un maestro Jedi de una ola de crímenes. Las pesquisas le acaban reencontrando con unas gemelas que conoció en el pasado: una de ellas acabó seducida por el Lado Oscuro de la Fuerza.

Se trata de un buen dato para una serie que atraviesa momentos dubitativos en cuanto a su futuro. Desde la cancelación de varios proyectos cinematográficos en torno a la franquicia, Disney está siendo cauta en el desarrollo de la misma, sobre todo ahora que ha confirmado su propósito de dar prioridad a la calidad por encima de la cantidad en sus franquicias. Actualmente hay confirmadas una película de 'The Mandalorian' y tres más sin título ni fecha, más una serie, 'Skeleton Crew', prevista para finales de este año.

Cabecera | Disney

En Xataka | Aunque suene extraño que la primera 'Star Wars' sea el 'Episodio IV', Lucas tenía un buen motivo para hacerlo de este modo