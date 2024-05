"Es necesario": Disney aplica medidas espartanas a sus planes, reduciendo estrenos y persiguiendo cuentas compartidas

El anuncio de los resultados del primer trimestre de Disney ha venido cargado de momentos agridulces: buenas cifras, con Disney+ aproximándose por primera vez a dar beneficios, pero también medidas que implican que los últimos estrenos de franquicias tan populares como Marvel no han ido del todo bien. Disney está frente a frente a su mayor crisis desde que puso en marcha el MCU, y vamos a notarlo en los próximos años.

Menos películas. La medida más llamativa para afrontar esta crisis está en la reducción de producciones Marvel: un máximo de dos series y tres películas al año, posiblemente tirando a dos (que no es una reducción muy llamativa: 2021 es el único año de su historia con más de tres películas, y porque salíamos de la pandemia; en series sí que se ha pasado usualmente de dos, con un récord en 2021, con nada menos que cinco series). Así que posiblemente lo que veremos en los próximos meses es un anuncio de retrasos, ya que había previstas cuatro películas para 2025: 'Captain America: Brave New World', 'Thunderbolts', 'The Fantastic Four' y 'Blade' (y cuatro más para 2026)

Sus razones tiene. Los motivos para esta decisión son las de dar preferencia a la calidad por encima de la cantidad, un propósito que el CEO de la compañía, Bob Iger, ya ha verbalizado más de una vez. Estos grandes volúmenes de producción son, según Iger, "un vestigio del pasado". El co-presidente de Marvel, Louis D’Esposito, llegó a decir en una entrevista con Empire Magazine, que "hemos aprendido la lección", e insiste en el plan de "quizá dos o tres películas al año y una o dos series, en lugar de hacer cuatro películas y cuatro series".

Prohibiciones necesarias. Junio es la fecha en la que empezará la lucha de Disney contra las cuentas compartidas. Según Iger, será en "mercados muy selectos", y sabe que aunque la medida es impopular, "es necesario y muy, muy productivo". No tuvo tampoco miedo en la charla sobre los resultados del primer trimestre de señalar a Netflix como el objetivo a batir, diciendo que la plataforma rival es "el estándar oro en lo que se refiere al streaming". En lo que le llevan ventaja, afirma Iger, no es en el tema del catálogo, sino en el tecnológico, y de ahí la busca y captura de quienes comparten cuentas.

A la sombra de Neflix. Lo que anima a Disney a perseguir esta medida tan impopular es "los buenos resultados que Netflix ha obtenido con su iniciativa relacionada con compartir contraseñas, y creemos que será una de las principales piezas para nuestro crecimiento". Disney no solo hace referencia a la prohibición de compartir, sino a cobrar por hacerlo: la posibilidad de que los suscriptores paguen un pequeño extra para poder compartir contraseñas de forma consentida por la plataforma.

Beneficios por primera vez. Disney+ ha anunciado que ha ganado seis millones de nuevos suscriptores en el último trimestre (hasta un total de 117), lo que se traduce en beneficios por primera vez desde su nacimiento. Todo esto llega después de un año complicado, con 7.000 despidos a principios de 2023. Sin embargo, este trimestre ha arrojado 47 millones de beneficios, una mejora considerable desde los 587 millones en pérdidas del mismo periodo de 2023.

Cabecera | Disney

En Xataka | Marvel 2024: todas las películas, series y grandes lanzamientos de cómics Marvel de este año