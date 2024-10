El año mágico de la animación: cinco películas están copando la taquilla y Pixar no tiene nada que ver con ninguna de ellas

Que el cine de animación vive un momento felicísimo es algo que no se le escapa a nigún aficionado. Ya no se trata solo de la indiscutible calidad de éxitos como 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', 'Ninja Turtles: Caos mutante', 'El chico y la garza' o 'Nimona'. Es que las taquillas se han rendido a los pies de los muchos estilos y subgéneros que hay dentro del cine de animación. Y el último éxito es una película que demuestra hasta qué punto se trata de un mundo lleno de variantes e ideas frescas, y que hay mucho que inventar.

Hito histórico. Esta semana, la taquilla norteamericana ha abrazado un momento histórico: nunca antes habían coincidido en el top 10 de las películas más taquilleras cinco películas de animación. Son estas:

Robot salvaje (#2) - 13,45 millones de dólares de recaudación

(#2) - 13,45 millones de dólares de recaudación Piece by Piece (#5) - 3,8 millones de dólares de recaudación

(#5) - 3,8 millones de dólares de recaudación Transformers One (#6) - 3,65 millones de dólares de recaudación

(#6) - 3,65 millones de dólares de recaudación My Hero Academia: You’re Next (#8) - 3,007 millones de dólares de recaudación

(#8) - 3,007 millones de dólares de recaudación Pesadilla antes de Navidad (#9) - $2,3 millones de dólares de recaudación

Cabe destacar la tremenda variedad de la oferta. 'Pesadilla...' es el reestreno de un clásico moderno. 'My Hero Academia' y 'Transformers One' son dos nuevas entregas de franquicias de éxito, pero que no podían ser más dispares entre sí: anime tradicional y CGI para toda la familia. 'Piece by Piece' es el caso más insólito, pese a su extraordinaria recaudación: un biopic en formato LEGO del cantante y productor Pharrell Williams. Y finalmente, 'Robot salvaje' es la nueva película de Universal y DreamWorks, también de enfoque familiar, pero de interesantísimos hallazgos formales.

Un año excepcional. Venimos de un verano, no lo olvidemos, en el que 'Del revés 2' batió abundantes records. Con sus apabullantes 1.693 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, consiguió convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos, la más taquillera de 2024 (superando a 'Deadpool y Wolverine') y la octava película más taquillera de la historia. Un golpe en la mesa por parte del cine de animación que, de acuerdo, viene de un mastodonte como Pixar/Disney, pero que certifica que los traspiés de la Casa del Ratón en el sector de hace unos años fueron solo momentáneos.

Y no es de Pixar. Lo notorio es que en esta apabullante recta final de año para el cine de animación aún quedan estrenos que prometen jugosas cifras en taquilla. Algunos de los más evidentes son el reestreno de aniversario de 'Coraline', 'Vaiana 2', 'El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim', 'Mufasa: El rey león' y, marcad nuestras palabras porque será uno de los bombazos de las Navidades, la adaptación animada del best-seller infantil 'Policán'. La animación está, sin duda, viviendo un momento dulce.

El milagro de 'Robot salvaje'. Vibrante en su estética, pero muy clásica en la historia que cuenta, 'Robot salvaje' se ha encaramado a lo más alto de la taquilla de EE.UU., dejando atrás a la ya finiquitada 'Joker: Folie à Deux' y quedando por detrás solo de otro merecido éxito sorpresa, 'Terrifier 3'. En España también ha entusiasmado: ha sido la película más taquillera del fin de semana, con una recaudación acumulada de 2 millones de euros.

Dreamworkds, en la cima. Esta aventura que describe el viaje de un robot que ha naufragado en una isla deshabitada y debe adaptarse al duro entorno, llegando a convertirse en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana, certifica la racha que está viviendo Dreamworks Animation. La primavera pasada arrasaban en todo el mundo con 'Kung Fu Panda 4', y cerraron el año anterior con otro éxito, 'Trolls 3: Todos juntos'. Pixar tiene un rival muy interesante en esta compañía, que en los últimos años también han firmado taquillazos como 'Los tipos malos' o el spin-off de 'Shrek' de 'El gato con botas'. Que esa es otra. Se viene 'Shrek' en 2025. Sin duda, tiempos mágicos para la animación.

