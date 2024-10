'Joker 2' se está hundiendo tanto en taquilla que ni siquiera es la película sobre un payaso asesino más vista esta semana

Para certificar la debacle de 'Joker: Folie à Deux' solo había que esperar a los datos de la segunda semana, para ver si el boca a boca llevaba a cabo el efecto esperable: una bajada en la recaudación. Y del mismo modo que en su estreno la sorpresa fue que no llegó ni siquiera a las ya muy modestas previsiones, en la segunda semana la noticia es que la caída en taquilla ha sido más espectacular de lo esperado.

Desde lo más alto. 'Joker: Folie à Deux', pese a sus bajas recaudaciones, coronó la lista de lo más visto la semana pasada. Pero la mala prensa y las flojísimas opiniones la han mandado esta vez al tercer lugar en la recaudación en Estados Unidos, con 7,05 millones de dólares, por detrás incluso de 'Bitelchús Bitelchús', que se estrenó hace ya casi mes y medio. Supone una caída de un 82% en la taquilla estadounidense, después de su recaudación inicial de 37,6 millones. Solo se había visto un fenómeno así en su segunda semana en una película ambientada en un universo superheroico desde títulos como 'The Marvels' (78,1%)o 'Quantumania' (69,9%)

Pinchazo certificado. A esto se suman 22,7 millones recaudados en la taquilla internacional, lo que supone una caída del 70,5% con respecto a la semana anterior. A nivel global y sumando lo recaudado hasta ahora, la película ha ingresado 165,3 millones de dólares. Es muy dudoso que las cosas mejoren para 'Joker 2', o incluso que llegue a una cifra como los 200 millones de recaudación, cifra que ya sería desastrosa porque, según los cálculos, Warner habría necesitado recaudar 450 millones de dólares para ver beneficios.

Otro payaso. La cara B de esta situación es el actual número 1 de taquilla en Estados Unidos, una película que ostenta cifras (y presupuesto) mucho más modestos que la segunda película del Joker. Se trata de 'Terrifier 3', tercera entrega de la brutal y ultragore saga de, paradójicamente, otro payaso asesino. Pero esta ha recaudado 18,3 millones de dólares. Puede parecer una cantidad no muy espectacular, pero recordemos que la película sale sin calificación del comité de censura norteamericano, algo que limita la distribución en muchos cines. Y, sobre todo, que ha costado tan solo dos millones de dólares.

La gente quiere sangre. Solo en su primer fin de semana Terrifier 3 ya se ha convertido en la película más taquillera de esta franquicia controlada con mano firme por Damien Leone. Y eso que la anterior entrega ya recibió una atención considerable, convirtiéndose rápidamente en una película de culto a nivel global, recaudando 15,7 millones de dólares a partir de un presupuesto de unos minúsculos 250.000.

Esto no hay quien lo aguante. No son palabras de James Gunn, sino de múltiples espectadores que han abandonado las salas durante la proyección de 'Terrifier 3'. La escena inicial, al parecer, es tan sangrienta y excesiva que Leone no consiguió financiación de ningún gran estudio en esta secuela, pese a que después del éxito de la segunda entrega recibió unas cuantas ofertas. Se han registrado en este primer fin de semana (en Estados Unidos y en algunos países europeos), informes de espectadfores que han abandonadas la sala y se han sentido mal, aunque este tipo de noticias hay que tomárselas siempre con una pizca de excepticismo. A España llegará el próximo 31 de octubre, justo a tiempo para Halloween.

