La gran diferencia de taquilla entre 'Joker' y 'Joker 2' plantea un enigma: si era buen personaje para justificar una saga

El tiempo dirá si podemos considerar 'Joker: Folie á Deux' un fracaso estrepitoso, pero las cifras de su primer fin de semana, apuntan, sin duda, a una decepción considerable, sobre todo teniendo en cuenta el arrollador éxito de su primera entrega. Recordemos que 'Joker' es la película calificada 'R' más taquillera de la historia hasta la llegada de 'Deadpool y Lobezno', y la primera con esa calificación en superar los mil millones de dólares de recaudación.

Número 1, pero sin brillar. Curiosamente, la película corona el top de lo más visto, por ejemplo, en la taquilla internacional, donde ha ingresado 81,1 millones de dólares en su primer fin de semana. En Estados Unidos ha recaudado 40, algo por debajo de las expectativas de 50 millones, que ya se consideraban decepcionantes. No son malas cifras en absoluto, pero la película de Todd Phillips tiene por delante el complicado reto de generar beneficios con un abultado presupuesto de 200 millones. La decepción queda aún más clara si lo comparamos con el de la primera parte: solo 65 millones de dólares. Se dice que para generar ingresos, esta secuela debería ingresar 450 millones.

Mala prensa. Donde la película no ha calado tanto, y ahí sí que hay una diferencia abismal con la primera entrega (que no convenció al cien por cien de la crítica, pero pasó triunfal por los Oscar de ese año) es en la recepción de crítica y público. Cinemascore (la influyente firma de estudios que establece puntuaciones en base a encuestas y taquilla) le otorgó una bajísima nota de D, cuando la primera obtuvo una B+, lo que la sitúa muy por debajo de películas como 'Batman v Superman', 'Flash' y 'Aquaman y el reino perdido', que obtuvieron también notas de B. Desde que Cinemascore está en activo, solamente hay 36 películas que hayan recibido peor nota (aunque un vistazo a la lista nos permite comprobar que hay películas de calidad variable y víctimas de un rechazo injusto en su momento).

Bajas notas. Pocas veces una película de superhéroes ha tenido una recepción tan decepcionante, e incluimos aquí a películas de Marvel como 'The Marvels' o 'Quantumanía', que ya arrastraban de salida su buena partida de odio (por cierto: la recaudación de 'Joker 2' queda también por debajo de algunas de esas películas que hoy se consideran fracasos y que obligaron a sus responsables a replantear sus estrategias: 'The Marvels' recaudó 46 millones en EEUU en su primer fin de semana y 'The Flash', 55). Esa recepción decepcionante se traslada a barómetros como Rotten Tomatoes, donde la película tiene bajísimas puntuaciones: un 33% de la crítica y un 31% de los usuarios.

¿Y si Joker no es el mejor personaje para una saga? Es inevitable preguntarse qué ha pasado en esta ocasión, cuando se daban cita en esta secuela una serie de elementos que parecían más o menos infalibles. Es decir, Todd Phillips (que no deberíamos olvidar que no solo es el firmante de la primera 'Joker', sino también de las ultrataquilleras 'Resacón en Las Vegas'), Joaquin Phoenix (con un Oscar debajo del brazo por su interpretación en la primera entrega) o Lady Gaga (artista de no solo gran prestigio crítico, sino también protagonista de numerosas películas de éxito). ¿Dónde están entonces los motivos para la decepción?

La maldición del musical. Como ya contamos después de verla, Warner se ha mostrado ambivalente con respecto a la naturaleza de la película como un musical: la propia Lady Gaga esquivaba la definición, aunque 'Joker: Folie á Deux' es, obviamente y por encima de cualquier otra cuestión, un musical. Pero dejando aparte su calidad y la de sus canciones, lo cierto es que es un estilo que genera cierto rechazo, especialmente entre el público objetivo de la película: no hay más que leer los comentarios de ese mismo post, donde fans de la primera entrega se muestran contrarios al volantazo en el género.

Pasitos atrás. Muchos fans han expresado también cierto disgusto, como contaba en gran detalle The Hollywood Reporter, por cómo esta secuela parece recular con respecto a la misma esencia de la primera película, que planteaba al Joker como un auténtico virus capaz de hacer que temblaran los cimientos de la sociedad. Sin entrar en spoilers: un discurso del protagonista en el tercio final de la película (y todo lo que desencadena) parece circular en dirección diametralmente opuesta a ese generador de falsos memes para Facebook que fue la primera 'Joker'. Literalmente, 'Joker 2' contradice a 'Joker', del mismo modo que su naturaleza de musical parece contradecir al planteamiento de pesadilla urbana con tintes realistas de la primera película.

