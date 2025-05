La gente está completamente obsesionada con el tráiler de 'GTA VI'. Y está buscando pistas y teorías en cada detalle

Es inevitable: cuando sale un nuevo trailer de un artefacto cultural tan esperado como 'GTA VI', brotan de inmediato los análisis segundo a segundo de cada uno de sus planos en busca de pistas, detalles, huevos de pascua. Internet en pleno se convierte en campo de cultivo para detectives aficionados, en busca de pistas que a veces cuajan en hechos y a veces no. Y esa búsqueda es parte del juego.

Algunos ejemplos. Por ejemplo, allá van algunos de los ejemplos más notorios de lo que se ha encontrado en este nuevo trailer de 'GTA VI', más allá de deducciones generales como la importancia de la historia de amor entre los protagonistas o el vistoso impulso gráfico que ha recibido esta entrega.

Había rumores de que esta entrega dará un espacio considerable a mazarse en el gimnasio, y una imagen de un levantador de pesas en la playa parece confirmarlo. Ya era una mecánica importante en 'San Andreas'.

Por fin tenemos distintas imágenes de los mismos personajes, y se detecta una gran variedad de cortes de pelo, estaturas, rasgos faciales, estructura corporal... de modo similar, vemos una misma casa cada vez más mejorada y decorada. Parece que la personalización del aspecto estará a la orden del día, y es algo de lo que están hablando los fans desde hace meses.

¡Clubs de la lucha! Eso parece deducirse de un plano fugaz de Lucía combatiendo en un ring rodeada de público que jalea tras una valla.

Uno de los guiños más jugosos y comentados, por lo que implica a nivel de "multiverso de GTA", es uno muy directo a 'Vice City': un anuncio de una tienda de armas, presentado por alguien que podría ser Phil Cassidy. Lo curioso del tema es que Cassidy forma parte de una línea temporal (la conocida como GTA 3D) al margen de ´rsta (la línea HD). ¿Se funden los multiversos, con la posibilidad entonces de que veamos a personajes de 'VC', como Tommy Vercetti? ¿Es un simple guiño? ¿Es este sosías de Phil tan siquiera el mismo personaje?

Y una propina, procedente no del tráiler, sino de la fecha de lanzamiento. El 26 de mayo de 2026 es el 92 aniversario del funeral de Bonnie y Clyde, la pareja de gángsters en los que obviamente se inspiran Jason y Lucía.

La ciudad del vicio. Esos ejemplos mencionados más arriba son solo la punta del iceberg: algunos de los rumores y teorías directamente extraídos del trailer y sus aledaños. Pero hay mucho más: dejarse llevar por el submundo de las teorías fan da buena medida de la pasión que desata un juego, que en el caso de GTA VI es desmedida. Normal, teniendo en cuenta que la franquicia ha vendido 440 millones de copias. Y conforme se profundiza en ese iceberg propio del meme, las teorías van enloqueciendo.

La teoría de que el vendedor de armas del tráiler es Phil Cassidy deriva en otra mucho más loca: 'Vice City' y 'GTA III' son películas que ven los personajes de juegos más realistas como 'GTA VI'.

La relación entre Jason y Lucía, por supuesto, se ramifica en multitud de teorías, que abarcan todas las probabilidades: desde que habrá más personajes jugables a que Jason es un policía. Reddit es un auténtico hervidero de teorías sobre el particular (aquí hay un ejemplo, aquí otro, y también aquí o aquí).

Fechas locas. Donde realmente se desata el delirio fan es en las teorías para adivinar fechas de lanzamiento y de próximos tráilers. Ya tenemos fecha definitiva (vinculada esotéricamente a Bonnie y Clyde), pero hasta que se anunció se han sucedido intentos de predecirla de todo tipo. La numerología y los patrones ocultos son siempre muy jugosos (que cuajaban, por ejemplo, desde lanzamientos de juegos anteriores que apuntaban al último jueves de enero). No son los únicos códigos secretos que se rastrean: hay referencias directas a juegos anteriores de Rockstar como 'Max Payne 3'. Una mezcla de conspiracionismo y numerología que, ante todo, denota un ingenio espectacular.

Un fenómeno único. Con 'GTA VI' se dan cita una serie de circunstancias, más allá de las espectaculares ventas que mencionábamos, que dan forma a un fenómeno que va trasciende un simple juego muy esperado, y que configura esta devoción, que cuaja en la búsqueda continua de pistas y huevos de pascua. Por ejemplo, está el largo espacio de tiempo que transcurre entre el lanzamiento de los juegos: cuando salga 'GTA VI' hará 13 años del lanzamiento de 'GTA V'. Y Rockstar no se ha prodigado con otros juegos: solo 'Red Dead Redemption 2' en 2018.

Caldo de cultivo. Todo ese tiempo ha servido para que 'GTA' se convierta en un fenómeno de culto, transgeneracional en términos de videojuegos y suficiente que los anteriores títulos de la franquicia adquieran la categoría de míticos. Se trata de un fenómeno del que muy pocos juegos pueden presumir y que tiene un aliciente extra: 'GTA' no está vinculado a ninguna consola o sistema concreto, así que el fanatismo por la franquicia se orienta a los juegos en sí, no a marcas o guerras de consolas.

El secreto está en el FOMO. El fenómeno del fear of missing out, o miedo a quedarse fuera, es esencial para entender la forma que tienen compañías como Rockstar de gestionar estas crisis: durante un año vamos a tener la sensación de necesitar noticias sobre 'GTA VI' para aplacar el ansia. Y por eso, estos trailers llenos de easter eggs que prometen novedades y modos de juego muy atractivos (en realidad no prometen nada, pero hacen que el público imagine esas promesas) no son, para nada, un parche para apaciguar la crisis. Más bien todo lo contrario: son una herramienta imprescindible para que la fiebre por 'GTA VI' no decaiga.

Cabecera | Rockstar

