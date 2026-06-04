Imágenes por satélite no dejan dudas: China ha lanzado al mar una criatura submarina que desafía la ingeniería naval

Año 1953, la Marina estadounidense bota el USS Albacore, un submarino experimental cuya forma de “gota de agua” parecía tan extraña que rompía con décadas de diseño naval. Muchos oficiales dudaban de aquel concepto, pero terminó siendo tan eficaz bajo el agua que acabó influyendo en prácticamente todos los submarinos modernos construidos después. Más de setenta años después, otra imagen de un submarino con una silueta poco convencional vuelve a plantear si estamos viendo el inicio de una nueva revolución.

La criatura que rompe las reglas. Las imágenes por satélite captadas en un astillero de Shanghái han revelado algo extraordinario: un submarino chino de grandes dimensiones que parece prescindir de la vela o torre de mando, la estructura que durante más de un siglo ha sido considerada una pieza casi obligatoria en la ingeniería submarina.

La aparición de este diseño ha llamado la atención porque desafía una de las convenciones más asentadas de la guerra naval moderna. No se trata de un pequeño prototipo experimental, sino de una plataforma de unos 120 metros de eslora, más larga que muchos submarinos nucleares de ataque en servicio actualmente, lo que sugiere que China está explorando conceptos mucho más ambiciosos que una simple demostración tecnológica.

Pensado para rendir bajo el agua. La principal ventaja de eliminar la vela es puramente hidrodinámica. Al desaparecer esa gran estructura que sobresale del casco, el submarino reduce la resistencia al avance, mejora su fluidez en el agua y puede optimizar velocidad, maniobrabilidad y discreción acústica. Cuanto menos ruido genere una embarcación, más difícil resulta detectarla mediante sonar, un aspecto fundamental en la guerra submarina moderna.

A ello se suma la posible incorporación de una cola en forma de X, asociada a una mayor agilidad y seguridad de navegación, así como la probable utilización de una hélice encapsulada tipo pumpjet, una tecnología destinada a reducir aún más el ruido durante las operaciones sumergidas.

Imágenes del nuevo submarino en el astillero JN de Shanghái el 1 de junio de 2026.

La importancia de lo que falta. Precisamente porque la vela ha sido una característica universal en los submarinos modernos, su ausencia plantea numerosas preguntas. Tradicionalmente esta estructura aloja periscopios, sensores, antenas de comunicaciones, mástiles electrónicos y sistemas de ventilación.

También proporciona una posición elevada para la navegación en superficie, mejora la conciencia situacional de la tripulación e incluso puede emplearse en determinadas misiones logísticas o en operaciones bajo el hielo polar. Renunciar a ella implica aceptar limitaciones operativas importantes, por lo que los ingenieros chinos deben considerar que los beneficios obtenidos compensan esos sacrificios o que existen soluciones tecnológicas capaces de sustituir parte de sus funciones.

Imágenes del nuevo submarino en el astillero JN de Shanghái el 1 de junio de 2026.

Ocho años de experimentación silenciosa. Porque como recordaban los analistas de TWZ, la aparición de este submarino no ha surgido de la nada. El mismo astillero ya construyó en 2018 una embarcación mucho más pequeña que también carecía de vela y que probablemente sirvió como banco de pruebas para validar conceptos de diseño.

Aquel prototipo desapareció prácticamente del foco público durante años, pero ahora parece evidente que formaba parte de un programa de investigación más amplio. La progresión desde un modelo de apenas 45 metros hasta una plataforma que rivaliza en tamaño con submarinos nucleares demuestra que China ha dedicado años a perfeccionar esta idea antes de dar el siguiente paso.

Imágenes del nuevo submarino en el astillero JN de Shanghái el 1 de junio de 2026.

El vínculo con los submarinos del futuro. La iniciativa también encaja con otras señales observadas recientemente en la industria naval china. En 2024, la corporación estatal CSSC presentó un concepto de gran vehículo submarino no tripulado cuya silueta recordaba notablemente a estos diseños de perfil bajo. Aquel proyecto contemplaba misiones tan diversas como ataques contra buques, colocación de minas, apoyo a fuerzas especiales o incluso actuar como nave nodriza para otros drones submarinos.

Aunque el nuevo submarino detectado parece demasiado grande para ser completamente autónomo, la similitud entre ambos conceptos sugiere que China podría estar desarrollando una familia de plataformas basadas en una misma filosofía de diseño.

Una armada en plena transformación. Lo hemos ido contando. La aparición de este submarino coincide con una profunda modernización de la fuerza submarina china. Pekín está incorporando modelos cada vez más avanzados, desarrollando nuevos submarinos nucleares y experimentando incluso con diseños híbridos capaces de combinar distintas formas de propulsión. Funcionarios estadounidenses han reconocido en varias ocasiones que la calidad de los submarinos chinos se acerca progresivamente a la de los modelos occidentales más modernos.

En paralelo, la Armada del Ejército Popular de Liberación continúa expandiéndose a un ritmo superior al de cualquier otra marina del mundo, impulsada por la necesidad de proyectar poder en el Pacífico, el mar de China Meridional y otras regiones estratégicas.

Más preguntas que respuestas. Por supuesto, todavía se desconoce el nombre oficial del submarino, sus sistemas internos o la misión exacta para la que fue concebido. Sin embargo, las imágenes satelitales han dejado una impresión difícil de ignorar: China parece estar probando una idea que durante décadas quedó relegada a estudios teóricos, prototipos experimentales y conceptos de laboratorio.

Si el proyecto prospera, podría marcar el inicio de una nueva generación de submarinos donde la tradicional torre de mando deje de ser una necesidad incuestionable y pase a convertirse en una opción más dentro de la evolución de la guerra submarina.

Imagen | X, Vantor

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