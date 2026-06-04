España está empeñada en unir Madrid y Barcelona a 350 km/h. Y ya ha dado el primer paso para conseguirlo

Madrid y Barcelona unidas por un tren capaz de alcanzar 350 km/h. Justo cuando el trayecto entre las dos mayores ciudades españolas se ha convertido en una ruleta rusa si tu objetivo es llegar a la hora. Y justo donde los trenes de Renfe más problemas están teniendo para cumplir con lo esperado.

Con todo, el Gobierno está decidido a aumentar la velocidad máxima de la línea. Y ya ha dado el primer paso.

A 350 km/h. En noviembre de 2025, Óscar Puente, ministro de Transportes, presentaba uno de sus proyectos estrella: unir Madrid y Barcelona con un tren que viaje a un máximo de 350 km/h. El objetivo final es poder viajar entre ambas ciudades en menos de 120 minutos cuando ahora es necesario emplear, al menos, 182 minutos. Siempre que todo funcione correctamente, claro.

Para conseguir reducir en una hora el viaje son necesarias dos intervenciones para las que ya se han empezado a mover los papeles necesarios. Una de ellas es la construcción de dos nuevas estaciones, una en Parla (cercana a Madrid) y otra en El Prat de Llobregat (cercana a Barcelona). El objetivo es descongestionar el tráfico que ahora mismo pasa por Madrid y ofrecer una una variante de salida y entrada a Barcelona.

La otra intervención se aplicaría sobre la propia infraestructura y, parece, será la primera en llevarse a cabo.

Un primer paso. El Ministerio de Transportes ha confirmado que ya ha adjudicado un primer lote de suministro de aerotraviesas para la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Un contrato de 112 millones de euros que es clave para que los trenes puedan alcanzar 350 km/h de velocidad punta.

Estas primeras aerotraviesas serán instaladas en cuatro tramos: Mejorada del Campo-Brihuega (232.400 unidades), Brihuega-Alcolea (143.150 unidades), Alcolea-Ariza (166.250 unidades) y Ariza-Calatayud (138.600 unidades). Además, se han adjudicado algunas labores de mantenimiento "como la renovación de las placas de asiento para traviesas (elementos que aseguran la fijación del carril a la traviesa)".

Por último, desde el Ministerio de Transportes señalan que se está llevando a cabo "actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos del tramo Guadalajara-Calatayud de la LAV Madrid-Barcelona, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria".

Una cuestión física Cuando el tren supera los 300 km/h, la carga aerodinámica en los bajos de los trenes aumenta. Esa carga la generan las turbulencias bajo el coche del tren, "pegándolo" a la vía. A más carga, más energía tiene que utilizar el tren para mantener la velocidad. Si el tren libera un poco esa carga aerodinámica, no necesita tanta energía y es más sencillo que alcance la velocidad punta deseada.

Es el mismo caso que un Fórmula 1. Al monoplaza le interesa tener mucha carga aerodinámica en un circuito con muchas curvas porque podrá pasar por ellas más rápido. Sin embargo, penalizará en recta porque la velocidad punta será más baja. Al contrario, si el circuito tiene pocas curvas y muchas rectas largas, le interesa una carga aerodinámica baja para "volar" lo más rápido posible. Pero el monoplaza será más inestable en el paso por curva.

Además, desde el Ministerio de Transportes explican que hay que añadir el ‘vuelo de balastro’. Esto es el vibrar de las piedras, el balastro, cuando el tren supera los 300 km/h. A esa velocidad es crítico porque las turbulencias levantan estas piedras y produce constantes choques contra los bajos y aumenta el riesgo de que salgan despedidas y caigan sobre las vías y las traviesas, generando baches y vibraciones.

Las aerotraviesas. Desde que se presentara el proyecto, el Ministerio de Transportes ha señalado que las aerotraviesas son clave para poder garantizar velocidades superiores a 300 km/h en el recorrido. Pero, ¿qué son las aerotraviesas?

Las aerotraviesas nacen de un proyecto de Adif en el que se lleva trabajando más de una década. Su diseño es muy similar a las traviesas actuales a simple vista pero cuenta con un diseño redondeado que reduce las turbulencias que se generan bajo los trenes y, con ello, las presiones que aumentan la carga aerodinámica y el vuelo de balastro.

Según sus cálculos:

Reduce un 21% la carga aerodinámica en el espacio inmediatamente superior al lecho del balastro.

El diseño permite aumentar la distancia entre la cota de balastro y la cara superior de la traviesa.

No tiene mayores costes de fabricación ni manipulación (no dejan de ser moldes).

Y lo más importante: la carga aerodinámica que se genera con un tren a 330 km/h en una vía con las traviesas actuales es equivalente a la generada por el mismo tren a 370 km/h, pero con las aerotraviesas.

En un momento delicado. El accidente de Adamuz en Córdoba llevó a los maquinistas a levantar el pie en la línea y Adif terminó por levantar restricciones temporales de velocidad que se han venido sucediendo hasta hoy al tiempo que se revisa la línea. El resultado es que hacer el Madrid-Barcelona en los 182 minutos prometidos (25 minutos más de lo que era habitual) es, ahora mismo, jugársela.

Esto ha provocado que una buena parte de los pasajeros que utilizaban el tren para desplazarse en su jornada laboral, con muchas idas y vueltas en el día, se hayan movido de nuevo al Puente Aéreo. La CNMC calcula que se puede perder hasta medio millón de pasajeros si los tiempos de viaje siguen siendo más altos de lo habitual.

Pero es que, además, la línea Madrid-Barcelona es donde más problemas ha detectado Renfe con sus Avril. Las vibraciones en este trayecto terminaron por generar fisuras en los trenes de Talgo, pensados para ser utilizados en ancho de vía variable, lo que les da una ventaja competitiva en el Madrid-Galicia. Sin embargo, Renfe tuvo que retirarlos de la circulación al comprobar que se rompían en este trayecto que ahora está siendo renovado.

Foto | Pablo Nieto Abad

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