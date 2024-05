Los nuevos trenes AVRIL ya conectan Madrid con Galicia y Asturias: llegan tarde, con retrasos y rodeados de polémica

La alta velocidad ha llegado a Asturias y Galicia de la mano de Renfe. Lo ha hecho con AVRIL, unos trenes específicamente dedicados a prestar este servicio. Y también lo ha hecho con cierta polémica, después de acumular retrasos en sus primeras jornadas.

Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero. Estas son las palabras que se esconden tras las siglas AVRIL, los trenes que Renfe utiliza en los servicios de alta velocidad para unir Madrid con Galicia y Asturias. Son los conocidos como AVE S106 y han sido entregados por Talgo.

Es decir, aunque las siglas AVRIL se han popularizado durante el pistoletazo de salida de estos corredores, éstas hacen referencia a los trenes utilizados. El servicio, como tal, sigue conociéndose como AVE (Alta Velocidad Española) y así lo reconoceremos cuando entremos en la página oficial de Renfe.

Los trenes. El Talgo AVRIL es, en palabras del fabricante, "el tren de muy alta velocidad más avanzado de Talgo". Si vamos a los datos, el tren se compone de 12 coches de viajeros que suman 200 metros de longitud para transportar a un total de 581 viajeros.

Talgo presume en estos trenes de flexibilidad. Destacan que puede cambiar entre ancho ibérico e internacional. Es decir, puede cruzar la frontera española salvando uno de los problemas que ha caracterizado históricamente a las líneas ferroviarias españolas que se mueven con un ancho diferente al que se utiliza en la mayor parte del mundo.

¿Cuanto mejoran las conexiones? Como en la mayoría de las respuestas: depende. Con los nuevos trenes, Madrid-Vigo conllevará cuatro horas y Madrid-A Coruña unas tres horas y media. Se calcula que, de media, los servicios en Galicia mejoran alrededor de 15 minutos por trayecto.

En el caso asturiano, el cambio es más significativo. Madrid-Oviedo conllevará ahora tres horas y Madrid-Gijón sumará media hora más de trayecto.

Disponibilidad. Estos trenes son los elegidos para las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con Galicia y Asturias. En un primer momento, Renfe puso a la venta los primeros viajes a precios de entre 18 y 19 euros (en función de la tarifa elegida) para viajar de Madrid a Oviedo, Gijón, Santiago de Compostela, Vigo o Pontevedra. Y viceversa.

Se espera, además, que en unos meses lleguen los primeros servicios de alta velocidad de bajo coste, servicio que Renfe vende como AVLO. En cuanto a la velocidad esperada, los trenes pueden circular a más de 300 km/h, aunque no la podrán superar porque éste es el máximo de la red española.

De hecho, Talgo presume de que el tren ostenta el récord de velocidad en ancho ibérico, con 360 km/h, durante las pruebas realizadas el pasado mes de abril.

De poco. Que sirve de poco, es lo que dirán los viajeros que el lunes viajaron de Galicia a Madrid. Compartirán opinión los que el miércoles han vuelto a sufrir retrasos en la misma línea. En este caso, de media hora, como consecuencia de un incidente con una prueba.

El retraso del lunes fue más problemático. Tras salir de Vigo, el tren se quedó tirado en las cercanías de la estación de Orense. Con hora y media de retraso, un Alvia remontó al tren hasta el punto exacto donde se cambia de ancho y de tensión en la vía. Sí, ese es el problema que Talgo decía haber solventado. Finalmente, el tren llegó con dos horas y diez minutos de retraso.

Tampoco la línea asturiana se ha salvado de los problemas. El martes, a su paso por León, los nuevos trenes AVRIL tuvieron que detenerse tras referir un sobrecalentamiento en los ejes y, posteriormente, sufrieron de falta de tracción entre Palencia y Valladolid. El resultado: un retraso de 21 minutos a su llegada a Madrid.

Pincha en la imagen para ir al tweet original

Los más exigentes. Aunque los posibles retrasos son, sin duda, el inconveniente más evidente, tampoco los usuarios más exigentes parecen estar del todo contentos. Simply Railway es conocido en X por su conocimiento de las líneas ferroviarias europeas y su canal de Youtube, donde cada semana aborda un tema relacionado con la actualidad ferroviaria y sus experiencias.

Por si no quedara claro con la imagen superior, este influencer amante de los trenes no ha quedado demasiado contento con el desempeño de los nuevos trenes de Talgo. Señala que los nuevos trenes se mueven demasiado y hacen demasiado ruido a alta velocidad, que el vagón cafetería no es suficiente para tantos pasajeros o que Talgo ha cometido un error eligiendo el material del suelo.

Ya llegaba con cierta polémica. A todo lo anterior hay que sumar que estos nuevos trenes de alta velocidad ya llegaban con cierta polémica. En primer lugar, el caso asturiano. En 13 años, se llegó a prometer hasta en 18 ocasiones que se pondría en marcha la alta velocidad asturiana.

Con ella se prometía pasar de las cuatro horas y 15 minutos de Oviedo a Madrid a tres horas. Eso parece haberse conseguido pero también se hablaba de emplear entre 20 y 25 minutos más para llegar a Gijón. La cifra es ahora de 30 minutos. Incluso se esperan más obras en el enlace de Pajares, abierto recientemente y principal causante de los nuevos tiempos de paso.

A esto hay que sumar que Talgo se había comprometido a entregar los trenes en 2021. Tres años de retraso para que gallegos y asturianos puedan subirse a los nuevos AVRIL. Y, de momento, se han entregado 12 trenes de los 30 que conformaban el contrato. Otros ocho trenes deberían llegar este verano.

Imagen | Renfe

