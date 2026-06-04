Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi, análisis: si no es el mejor lector de libros electrónicos, poco le falta

Creo que, como lector en general y amante del manga en particular, he encontrado el regalo que pondré este año en la carta a los Reyes Magos. Todos y cada uno de los cacharros que he probado para leer en digital me han dado algún problema: o son pequeños, o sus pantallas me cansan la vista, o me distraen con notificaciones o no aceptan fácilmente los formatos más comunes. El Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi es todo lo contrario. Es lo que, como lector, querría tener sí o sí en mi mesita de noche y en la mochila. Lo único que me faltan son los 450 euros que, para desgracia de mi bolsillo, cuesta.

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Lo esencial en 30 segundos

El Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi es un lector de libros con pantalla de tinta electrónica en blanco y negro de 10,3 pulgadas. Todo normal, salvo por el sistema operativo, que es Android 15. ¿Eso qué significa? Que tienes acceso a Google Play y, por lo tanto, a todo el ecosistema de apps de lectura (y de no lectura) disponibles para Android. No te ata a una plataforma (como los Kindle), sino que da libertad total.

Funciona sensacional, admite todos los formatos de andar por casa (PDF, EPUB, CBR, MOBI, doc, docx...), tiene retroiluminación (es la diferencia entre el modelo Lumi y el estándar) y el lápiz es muy útil. ¿Su principal problema? Que no tiene pantalla a color, que tiene poca capacidad y que el precio a pagar por él es bastante alto.

Ahora bien, si no tienes intención de leer documentos a color y buscas un buen dispositivo de lectura en blanco y negro para libros y manga, este es, sin duda, una de las opciones a contemplar.

Nuestra experiencia con el Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi

Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi | Imagen: Xataka

Pantalla de tinta electrónica: a favor. Si hablamos de leer durante un buen rato, las pantallas de tinta electrónica no tienen rival: cansan mucho menos la vista, tienen menos reflejos y no sufren cuando se ponen a plena luz del día. Este dispositivo monta un panel eInk de 10,3 pulgadas con 300 píxeles por pulgada de resolución y, en pocas palabras, se ve genial. No solo el texto es nítido, sino que los dibujos de los mangas y los detalles finos de las viñetas se ven espectaculares. No he tenido ni el más mínimo problema a la hora de leer libros, manga, webs e incluso trabajar con PDFs.

Un apunte sobre calidades: el dispositivo pone a nuestra disposición varias configuraciones de pantalla, de manera que podemos elegir si queremos un refresco más rápido a costa de perder nitidez, o más nitidez a cambio de perder velocidad de transición. Aquí al gusto. Yo lo he usado la mayor parte del tiempo con la segunda configuración.

Grande, pero cómodo. Es un dispositivo grande, pero muy finito y con un peso de 300 gramos. Eso hace que podamos transportarlo en la mochila sin que moleste (se ha venido conmigo a Polonia, de hecho) o que podamos usarlo en la cama sin que se nos cansen los brazos. De hecho, es gracioso que el lápiz, del que hablaremos enseguida, sea más grueso que el propio lector. El peso parece más de lo que es, en la práctica no se siente como que pese un tercio de kilo.

Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi | Imagen: Xataka

Se mueve de miedo. Aunque sus especificaciones pueden parecer modestas, lo cierto es que Android 15 se mueve bien con los cuatro gigas de RAM y el procesador Snapdragon 750G que monta. Los 64 GB de almacenamiento, sin embargo, se me antojan algo escasos y, además, no son ampliables. Por defecto, hay cierto ghosting cuando pasamos de página, pero ni es muy exagerado ni es algo que no se pueda arreglar ajustando la tasa de refresco. Yo lo tengo configurado para que la pantalla se refresque por completo al pasar cinco páginas, pero si tener la sombra de la página es una molestia se puede ajustar para lo que lo haga al pasar una. Esto, sobra decir, ralentizará la carga.

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Android siempre es una buena idea. La interfaz está bien adaptada y tiene todo lo necesario para funcionar, a saber una app de lectura compatible con todos los formatos, un navegador, un asistente de IA cuya presencia es testimonial y Google Play. La gracia, claro, es la compatibilidad con apps Android, por lo que se puede instalar Google Play Libros, Kindle, Moon Reader, Notion o Manga Plus para estar al día de One Piece. Admite todos los formatos populares, por lo que podéis usar cualquier EPUB, MOBI o PDFs que compréis en cualquier plataforma.

Lo del lápiz: el dispositivo incluye un stylus para tomar apuntes, escribir, hacer anotaciones en archivos, etc. Funciona bastante bien y responde a la presión, pero hay una mínima latencia que hace que la escritura se sienta un pelín torpe. Tiene más sentido para hacer anotaciones puntuales en un PDF o algún dibujo que para tomar apuntes rápido en una clase, por ejemplo.

Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi | Imagen: Xataka

¿Cargador? El dispositivo llegó cargado al 80% hace 16 días y hoy, tras haberlo usado literalmente todos los días durante al menos una hora-hora y media, lo he puesto a cargar con un 28% de batería restante. Es la ventaja de estos dispositivos: apenas consumen. La carga es un poquito lenta, pero nada de lo que preocuparse teniendo en cuenta que lo haremos cada mucho tiempo.

Ficha técnica del Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi



Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi Dimensiones y peso 235 x 183x 4,8mm 364 gramos Pantalla 10,3 pulgadas sin reflejos Resolución: 2.480 x 1.860 píxeles 300 PPP Pantalla táctil+capacitiva Retroiluminación (cálida y fría) RAM 4 GB Almacenamiento 64 GB Batería 3.700 mAh Conectividad y puertos WiFi de 2,4 GHz y 5,0 GHz Bluetooth 5.1 Conexión USB-C Resistencia al agua IPX8 sistema operativo Android 15 Soporte para apps de terceros Formatos compatibles Documentos: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX Imagen: PNG, JPG, BMP, Audio: WAV, MP3 Otros Stylus incluido 2x altavoces 2x micrófonos USB OTG Precio 479,99 euros

Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi, la opinión de Xataka

Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi | Imagen: Xataka

El Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi es un dispositivo que funciona perfectamente y que cumple como lector de libros electrónicos y, si me apuras, hasta como dispositivo de productividad gracias al lápiz. Responde bien, la pantalla es una maravilla, tener retroiluminación ajustable es genial para leer por la noche y Android es una elección muy sensata.

Si tuviera que sacarle pegas, diría que 64 GB son pocos (sobre todo para almacenar muchos mangas o PDFs), que la pantalla no es a color y que su precio es bastante alto, pero por lo demás debo reconocer que he disfrutado como un niño pequeño usando este dispositivo.

¿Te lo recomiendo?

Sin lugar a dudas. El único contexto en el que no te lo recomendaría es en el caso de que vayas a leer cómics a color. En cualquier otro contexto, y siempre que 450 euros sean un gasto asumible, es una compra buenísima que se disfruta leyendo cualquier género. Francamente, me cuesta encontrarle una pega al dispositivo.

Ana, si estás leyendo esto, el dispositivo se llama Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi y mi cumpleaños es en poco más de un mes. Por si cuela.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Boox. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



