SpaceX quiere alcanzar una capitalización de 1,75 billones de dólares. Los analistas tienen claro que vale menos de la mitad

La de SpaceX es la primera de las salidas a bolsa romperrécords que se esperan este año: tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX. Esta operación promete ser la oferta pública de venta de acciones más importante de la historia, y en la compañía ya han indicado que tienen como objetivo obtener fondos por valor de 75.000 millones de dólares para alcanzar una valoración astronómica de 1,75 billones de euros. Pero una cosa es cómo se valora SpaceX, y otra muy distinta cómo la valoran los analistas.

Sobrevalorada. La firma de análisis financiero Morningstar ha realizado un análisis de las cuentas financieras de SpaceX y han llegado a una conclusión llamativa: "Creemos que la empresa ha sido significativamente sobrevalorada y los inversores tendrán oportunidad de comprar las acciones a niveles más atractivos después de la OPV". O lo que es lo mismo: aconsejan no participar en esa salida a bolsa inicial, y esperar porque prevén que la acción bajará en los primeros días en Wall Street.

Solo vale la mitad. En esas conclusiones Morningstar establece que la valoración descontando el flujo de caja de SpaceX es de 780.000 millones de dólares. Eso representa un 48% que la valoración del mercado privado, que es de 1,5 billones de dólares, y un 44,5% menos que la valoración que se atribuye la propia empresa, que asciende a 1,75 billones de dólares.

¿De verdad es más prometedora que Nvidia? Dan Coatsworh es un de los principales analistas de la firma AJ Bell, y comentaba en CNBC cómo esa teórica valoración interna de 1,75 billones de dólares supondría que el valor de SpaceX (P/E, Price to Earnings ratio) es 67 veces sus ventas, dos veces más de lo que por ejemplo ocurre en Nvidia, la empresa más valiosa del planeta actualmente.

Cuidado con xAI. Uno de los teóricos puntos fuertes de SpaceX es su división de inteligencia artificial, xAI, pero los analistas explican que en realidad su teórica ventaja es "indeterminada", y de hecho la plantean como "una amenaza material de destrucción de valor" para la compañía matriz, SpaceX. Morningstar considera que la división de IA tiene un valor de 170.000 millones de dólares, y que lo que realmente importa es otra cosa.

El motor Starlink. El verdadero argumento de SpaceX para salir a bolsa y su verdadera fortaleza no son los cohetes reutilizables Falcon 9, sino la rentabilidad de Starlink. La constelación satelital de la compañía ha logrado un flujo de caja sostenido en los últimos meses, y su base de clientes globales está creciendo a un ritmo envidiable. Es sin duda la gran máquina de generación de ingresos recurrentes de SpaceX. Morningstar la valora en 611.000 millones de dólares.

El truco de la doble clase. SpaceX planea vender acciones a un precio fijo de 135 dólares por acción, pero solo sacarán a bolsa el 3% del total de las acciones. Además Elon Musk seguirá manteniendo un control del voto férreo con el 85% del total mediante un sistema de acciones de doble clase. Las acciones clase A, las que salen a bolsa, permiten tener derecho a un voto por acción. Las de clase B se las quedan el fundador y los primeros inversores clave. No se venden en el mercado abierto, y cada una suele otorgar 10, 20 o más votos.

Dependencia institucional. El valor de la compañía, eso sí, está respaldado por los contratos que tiene con el gobierno de EEUU. En concreto con la NASA y con el Departamento de Defensa, que dependen por completo de los sistemas de SpaceX para sus misiones críticas. Eso no solo garantiza ingresos a largo plazo, sino que es un argumento convincente para atraer a fondos de inversión más conservadores.

O te crees a Elon, o no. Estamos ante una operación que pondrá a prueba el poder real de Elon Musk sobre los mercados. Aunque SpaceX es una empresa extraordinaria, está sobrevalorada por la costumbre de vender hype de su fundador. La táctica de salir como un paquete indivisible (Starlink + xAI + X) es inquietante, y hace que los inversores tengan que decidir si apuestan por una empresa que no solo incluye la parte rentabe, sino también discutibles apuestas personales del magnate.

Imagen | Xataka con Magnific

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