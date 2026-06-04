Amazon liquida este iPhone con el mejor precio que hemos visto hasta la fecha: cuesta 504 euros

Salvo el iPhone Air, los móviles de la actual generación de Apple han variado muy poco de precio desde sus respectivos lanzamientos. En cambio, los de la anterior generación sí que solemos encontrarlos de oferta, y además con bastante frecuencia. La mejor de las que podemos encontrar ahora mismo ha caído en el iPhone 16e, un móvil que, si bien es cierto que no es el más reciente, es perfecto para dar el salto al ecosistema de Apple. Su precio en Amazon es de 504 euros.

Un nuevo precio mínimo

Con la nueva oferta de Amazon, hablamos de un nuevo precio mínimo histórico. El iPhone 16e no será el móvil más completo de Apple porque tiene ciertas carencias, pero sí que es bastante atractivo. Empezando por su diseño, hablamos de un móvil compacto con pantalla de 6,1 pulgadas, la más pequeña de todas teniendo en cuenta que, salvo el iPhone 17e, los móviles de Apple están partiendo de las 6,3 pulgadas.

También es un móvil que ofrece una buena potencia gracias al chip A18, el mismísimo que integra el iPhone 16. Este chip, además de ofrecer un buen rendimiento, añade la compatibilidad con Apple Intelligence. Y su software además estará actualizado durante muchos años.

Por otro lado, cabe mencionar que su batería ofrece una de las mejores autonomías que hemos visto en iPhone con este tamaño, alcanzando el día sin ningún problema con un uso muy exigente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 16e hoy ✅ LO MEJOR S u formato y potencia : hablamos de un móvil pequeño, pero también potente.

: hablamos de un móvil pequeño, pero también potente. Su batería: le des mucho o poco uso, la batería te aguantará como mínimo un día sin ningún problema. ❌ LO PEOR L os 128 GB... se quedan muy justitos a día de hoy.

se quedan muy justitos a día de hoy. Con carga inalámbrica, pero... sin compatibilidad con MagSafe. Para utilizar estos accesorios es necesario contar con una funda compatible. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el primer iPhone, sobre todo si no quieres gastar demasiado dinero y buscas priorizar la batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a realizar muchas fotografías y no cuentas con servicios en la nube, ya que los 128 GB dan para lo que dan, que no es mucho.

También te puede interesar

ESR Funda para iPhone 17e/ iPhone 16e, Compatible MagSafe, Protección Grado Militar a Prueba Golpes, Case Magnética para iPhone 17e/ iPhone 16e, Funda Híbrida Classic (HaloLock), Transparente Hoy en Amazon — 11,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Spigen Glas.tR EZ Fit Protector Pantalla para iPhone 17e, iPhone 16e, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro, 2 Unidades, Alta Definicion, Dureza 9H Hoy en Amazon — 20,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ricardo Aguilar, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | Tras probarlos, los expertos de Xataka coinciden: estos son los mejores móviles de 2026