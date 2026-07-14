Cinco teles que puedes comprar hoy en Carrefour a precio de outlet y ahorrándote el IVA

Si estabas esperando el momento idóneo para jubilar tu vieja televisión del salón, renovar la televisión del salón, Carrefour acaba de ponértelo fácil. Su popular campaña "Ahórrate el IVA" ya está activa (para televisores de 65 pulgadas o más), lo que se traduce en una oportunidad de oro para conseguir tecnología de imagen de primer nivel a precios reducidos.

El catálogo disponible es extenso y es fácil perderse entre decenas de siglas y modelos. Para ahorrarte el trabajo de investigación, hemos analizado a fondo las cinco mejores smart TVs de esta campaña, para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Eso sí, para poder ver el precio al que se queda cada modelo, tendrás que añadirlo a la cesta de la compra.

Xiaomi TV A Pro 75 (2026) por 450,18 euros: QLED de 75 pulgadas y con Google TV.

por 450,18 euros: QLED de 75 pulgadas y con Google TV. TCL 65P71K por 392,78 euros: QLED de 65 pulgadas y con Google TV.

por 392,78 euros: QLED de 65 pulgadas y con Google TV. LG OLED65B6ELC por 1.311,18 euros: OLED de 65 pulgadas y con Dolby ATmos.

por 1.311,18 euros: OLED de 65 pulgadas y con Dolby ATmos. Hisense 65E79S por 499 euros: QLED de 65 pulgadas y con sistema operativo VIDAA.

por 499 euros: QLED de 65 pulgadas y con sistema operativo VIDAA. Samsung TQ75Q7F5AU por 573,18 euros: QLED de 75 pulgadas y con Tizen.

Xiaomi TV A Pro 75 (2026)

Por 450,18 euros (frente a los 549 euros que costaba anteriormente) puedes comprar esta tele QLED de 75 pulgadas del fabricante chino. Destaca por su panel Quantum Dot con resolución 4K y optimización por IA, acompañada de un sistema de audio envolvente compatible con Dolby Audio y DTS:X. Además, funciona bajo el sistema operativo Google TV.

TCL 65P71K

Aunque ya está rebajada a 479 euros, ahora, además, en la campaña "Ahórrate el IVA" puedes conseguir esta tele QLED de 65 pulgadas de la firma TCL por 392,78 euros. Ofrece resolución 4K y es compatible con HDR10. El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, por lo que trae Google Assistant y Chromecast integrados.

LG OLED65B6ELC

Si buscas dar un salto en calidad, esta tele LG de 2026 de la gama B destaca por ofrecer blancos y negros puros. Ahora, puedes llevártela en Carrefour por 1.311,18 euros y tienes también disponible un reembolso de 150 euros. Esta tele OLED de 65 pulgadas es compatible con Dolby Atmos y cuenta con 120 Hz de refresco, por lo que es perfecta también para gaming.

Hisense 65E79S

Por 499 euros, tienes disponible esta tele Hisense QLED de 65 pulgadas con resolución 4K y que destaca por incorporar Dolby Vision IQ, un sistema inteligente que analiza la luz de tu salón para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla en tiempo real. Ofrece sonido envolvente compatible con DTS:X y Dolby Atmos y el sistema operativo bajo el que funciona es VIDAA.

Samsung TQ75Q7F5AU

Samsung es otra de esas firmas que no pueden faltar en nuestro recopilatorio de televisores y este modelo TQ75Q7F5AU es uno de los modelos que merecen la pena en esta campaña de Carrefour (ahora cuesta 573,18 euros). Es una tele con panel QLED de 75 pulgadas y sistema operativo Tizen. Además, te llevas hasta 345 euros de regalo en contenidos. Destaca de esta tele el ser compatible con HDR10+ y con el asistente de voz Alexa.

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Imágenes | Webedia, TCL, Samsung, LG, Xiaomi y Hisense

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