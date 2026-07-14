El túnel subacuático más largo de China tiene 600.000 puntos LED calculados para que no te duermas al volante

Hace unos meses desentrañábamos todo sobre el túnel de Taihu en China y su techo LED que ha convertido la infraestructura en toda una atracción turística. Sin embargo, además de la curiosísima estética que ofrece este techo iluminado, hay otra razón por la que esta pantalla infinita recorre el túnel, y es para que no te duermas al volante. Es normal, puesto que estamos hablando del túnel subacuático más largo del país.

Fatiga visual. Recorrer los 10,79 kilómetros del túnel de Taihu a la velocidad máxima permitida supone casi diez minutos bajo el lago, encerrado entre paredes de hormigón, sin ventanas ni referencias exteriores. Y es precisamente este escenario el más propicio a la aparición de fatiga visual, un peligro sobre todo si vamos al volante.

Por esto mismo, cuando se diseñó el túnel, la iluminación dejó de plantearse solo como una cuestión de visibilidad y estética y pasó a convertirse también en una herramienta de seguridad.

Tres "cielos" repartidos en el trayecto. Los ingenieros dividieron el túnel en tres tramos y colocaron, en los puntos de unión entre ellos, lo que en la documentación técnica denominan como un sistema de "despertar visual contra la fatiga". Son tres techos formados por pantallas de puntos LED, muy comunes en localizaciones turísticas en China.

Cada uno de esos techos está compuesto por unos 200.000 puntos de luz LED, y el sistema puede mostrar distintas escenas, desde un cielo azul con nubes, un firmamento nocturno cuajado de estrellas o, en fechas señaladas, la bandera de cinco estrellas de China. El sistema de control puede alternar automáticamente entre estas escenas por franjas horarias y tramos. Según Baidu Baike, este sistema de "despertar visual" busca aliviar la tensión y la sensación de agobio que produce conducir mucho tiempo en un espacio cerrado.

Por qué esos colores. Los responsables del proyecto optaron por el azul, el amarillo y el cian como colores principales de sus zonas de activación, combinados con tonos cálidos para generar cambios dinámicos. Hay respaldo científico detrás de esa decisión, pues la luz de tonalidades frías y de longitud de onda corta, como el azul, tiene efectos no visuales sobre el cerebro que van más allá de permitir ver mejor.

Distintos estudios han comprobado que la temperatura de color de la luz influye en el estado de ánimo, el nivel de alerta y el tiempo de reacción de los conductores, algo relacionado con cómo ese tipo de luz estimula los mecanismos del cerebro que regulan la vigilia. Tal y como comparten desde Motorpasión, unas pruebas en simulador mostraron que las luces en tonos azules eran las que más aumentaban la atención de los conductores, seguidas de las de tono rojo, precisamente los colores que más se repiten en las imágenes que muestra el techo del túnel.

Por otro lado, investigadores presentaron sus resultados en una conferencia de la IEEE en 2024, habiendo realizado pruebas de campo en el propio túnel de Taihu para comprobar cómo las distintas configuraciones de LED modificaban los movimientos oculares y las respuestas fisiológicas de los conductores en condiciones reales.

Las paredes también "hablan". A lo largo de todo el recorrido, las paredes laterales del túnel están decoradas con franjas de color azul, amarillo y verde que se entrelazan en degradados geométricos, como si fueran cintas.

Según cuentan desde el medio local Sohu, todo este despliegue de luces se gestiona mediante un sistema inteligente de iluminación que no solo decide qué escena mostrar y cuándo, sino que también vigila su propio funcionamiento. El sistema incorpora una monitorización en tiempo real de averías, con alertas automáticas que informan del punto exacto donde se produce un fallo, lo que facilita el mantenimiento de una instalación que, al fin y al cabo, tiene que funcionar de forma ininterrumpida bajo un lago.

Imagen de portada | FeatureChina/AP (CNN)

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