Noruega da luz verde a la construcción del primer túnel del mundo para barcos: una obra colosal de ingeniería que llevan 150 años esperando

El proyecto ha dado tumbos de un lado para otro durante décadas, pero Noruega por fin ha dado el pistoletazo de salida a una de sus obras de ingeniería más alucinantes: el Stad Ship Tunnel. Se trata del primer túnel del mundo diseñado para que naveguen barcos en su interior. Tras muchos años de debate, un presupuesto que no dejaba de crecer y un intento fallido de cancelación por parte del Gobierno, el proyecto resucita con financiación aprobada y obras previstas para arrancar a principios de 2027. Te contamos todos los detalles.

Lo que busca solucionar. La península de Stad, en la costa oeste noruega, es una de las zonas más peligrosas para la navegación de todo el país. Sin islas próximas que actúen de barrera natural, el mar de Stadhavet tiene aguas muy revueltas, pues durante unos 100 días al año cuenta con olas que pueden superar los 30 metros llegando desde varias direcciones a la vez.

Eso es un problema para los barcos, ya que tanto barcos pesqueros como cargueros se ven obligados a esperar días (y a veces semanas) hasta que el tiempo amaina lo suficiente para poder navegar por la península con seguridad. Retrasarse cuando transportas pescado tiene graves consecuencias, ya que los productos perecederos se echan a perder, la red ferroviaria colapsa como alternativa y las empresas del sector pierden dinero.

"Si vamos a exportar salmón desde Trøndelag al continente, no podemos arriesgarnos a que se quede atascado en Stad por mal tiempo. Porque llegaría al continente como rakfisk [pescado fermentado noruego] y no como sushi", contaba Tore O. Sandvik, alcalde regional de Trøndelag.

El túnel para barcos. La respuesta que ha ido ganando peso durante años ha sido perforar la montaña. El Stad Ship Tunnel atravesará el punto más estrecho de la península (apenas 1,7 kilómetros) entre el fiordo Moldefjord y Kjødepollen, en el Vanylvsfjord. Con sus 36 metros de anchura y 50 metros de altura total (33 metros libres desde el nivel del mar hasta el techo), el túnel podrá acoger desde pequeñas embarcaciones pesqueras hasta ferrys y cruceros, incluyendo los barcos de la ruta costera Hurtigruten. Los barcos atravesarían el túnel en unos 10 minutos, a una velocidad de 8 nudos.

Siglo y medio de historia. Los primeros esbozos de atravesar la península de Stad datan de 1874, aunque la tecnología de la época los condenaba a que fuese considerada una utopía. En los años ochenta el gobierno noruego retomó la idea, y en 2013 el túnel consiguió entrar por fin en el Plan Nacional de Transporte. En 2021 el Parlamento dio luz verde formal al proyecto y se empezó a hablar del inicio inminente de las obras. Pero hubo un problema: dinero.

Muchas pelas. El presupuesto del túnel ha sido su mayor enemigo. De los 267 millones de dólares iniciales se pasó a estimaciones de 325 millones, luego a 690 millones en 2023 y finalmente a unos 780 millones de dólares (en torno a 8.600 millones de coronas noruegas) según los datos más recientes. En octubre de 2025 el primer ministro Jonas Gahr Støre anunció la cancelación del proyecto en el marco de la presentación de los presupuestos estatales de 2026. "El coste será tan alto que consideramos que no es responsable seguir adelante con el proyecto", declaraba entonces. El argumento era que el país prefería priorizar otras áreas, como la sanidad, defensa, o inversión municipal, antes que asumir ese gasto.

Luz verde. El Gobierno de Støre no tenía mayoría en el Parlamento para imponer la cancelación, y la presión entre la oposición parlamentaria y la de más de 500 empresas de los sectores pesquero, marítimo, turístico e industrial terminó por inclinar la balanza. Los partidos de centroizquierda alcanzaron un acuerdo presupuestario que incluye financiación para iniciar la construcción.

"Estamos listos para iniciar los procesos necesarios para facilitar el comienzo de las obras a principios de 2027", contaba Einar Vik Arset, director general de la Administración Costera Noruega (Kystverket). Para la fase inicial se destinarán unos 15 millones de dólares, dentro de un presupuesto total estimado en torno a los 888 millones de dólares (unas 8.600 millones de coronas noruegas).

Cómo se construirá. "El contratista seleccionado podrá entonces comenzar los preparativos con el objetivo de iniciar las obras a principios de 2027", aseguraba Harald Inge Johnsen, director del proyecto. La Administración Costera Noruega ya tiene evaluadas las ofertas de tres consorcios finalistas: AF Gruppen, Eiffage Génie Civil y el consorcio formado por Skanska y Vassbakk & Stol.

Si el calendario se cumple, el túnel podría inaugurarse en torno a 2032. Eso sí, la excavación exigirá retirar cerca de tres millones de metros cúbicos de roca y tierra.

Por qué es único en el mundo. Tal y como señalan desde El Confidencial, los túneles para embarcaciones existen desde 1679, cuando se abrió el de Malpas en el Canal du Midi francés. Pero todos ellos sirven vías fluviales interiores (canales y puertos) y nunca han sido diseñados para tráfico marítimo oceánico. El Stad Ship Tunnel será el primero en su categoría. Según estimaciones del propio Gobierno noruego, la infraestructura promete además reducir el consumo de combustible y las emisiones hasta en un 60%, al eliminar las largas esperas y los rodeos forzados alrededor de la península.

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