El puente que Sevilla lleva décadas esperando: 3,5 kilómetros sobre el Guadalquivir y una altura que ningún otro puente en Europa alcanza

Sevilla va a tener el puente de carretera más largo de España y, muy probablemente, el de mayor gálibo de toda Europa. Lo más interesante de todo es que el proyecto ya tiene luz verde oficial y hasta presupuesto aprobado. Lo que falta, como suele ocurrir en estos macroproyectos, es tiempo.

Décadas sin solución. La autovía de circunvalación SE-40 lleva años siendo una asignatura pendiente en Sevilla. De los 75 kilómetros previstos, solo 38 están hoy en servicio. El tramo que faltaba (y que era el más difícil) es precisamente el que debe cruzar el Guadalquivir por el suroeste de la ciudad, entre Dos Hermanas y Coria del Río.

Mientras se siga en esta situación, el tráfico sigue derivándose a la SE-30, una vía donde el tráfico se acumula a diario y para la que la SE-40 nació, precisamente, como solución.

Ha tardado en arrancar. Durante casi dos décadas, el proyecto ha estado paralizado porque no se llegó a un acuerdo de si optar por un túnel subfluvial por el Guadalquivir o construir un puente. La opción del túnel terminó desechándose por su enorme dificultad técnica y su coste desorbitado. Además, según apunta El Confidencial, el fracaso de ese plan dejó secuelas como una tuneladora valorada en 37 millones de euros que estuvo más de una década almacenada sin usarse y que acabó vendiéndose por apenas 1,8 millones.

Así que el Ministerio de Transportes se acabó decantando por la solución del puente, aprobando el proyecto el pasado mes de noviembre. El puente traza el tramo de Dos Hermanas–Palomares–Coria del Río, tiene 5,069 kilómetros de longitud y un presupuesto estimado de 688,11 millones de euros (IVA incluido).

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Un puente atirantado sin pilares en el río. Quizás el elemento más destacado del conjunto es un puente atirantado cuyo vano central, de 366 metros de luz, evitará el Guadalquivir sin apoyar ninguna pila dentro del cauce. Esta decisión pretende proteger la vegetación de ribera y la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir, garantizando además que grandes embarcaciones puedan atravesarlo. El total de viaductos suma aproximadamente 3,5 kilómetros de longitud.

Un Gálibo de récord. El gálibo vertical mínimo sobre el río es de 70,80 metros. Fue una cifra exigida por la Autoridad Portuaria de Sevilla para que el puente no interfiera con el tráfico marítimo hacia el puerto fluvial. Según El Diario, el actual campeón europeo en gálibo vertical es el Puente de la Constitución de 1812, en la Bahía de Cádiz, con 69 metros. Este nuevo puente pretende superarlo, lo que lo situaría entre los puentes con mayor gálibo de todo el continente.

El viaducto de carretera más largo de España. El Puente de la Constitución de 1812, conocido como el puente de La Pepa, mide 3.092 metros y lleva desde su inauguración en 2015 ostentando el récord nacional de longitud. El conjunto de viaductos de la SE-40 sumará aproximadamente 3,5 kilómetros, según recoge La Vanguardia. Dos récords en uno.

Cuándo se podrá usar. Aún no hay fecha oficial de inicio de obras ni de apertura al tráfico. Según el medio, las previsiones del Gobierno apuntan a que las obras podrían prolongarse hasta 2030 o 2031. El Diario señala que la licitación de la estructura central del puente no se produciría antes de enero de 2027. Para dar contexto, el puente de la Pepa tardó unos ocho años en construirse, así que tiene pinta de que todavía queda trecho.

Al cerrarse el arco sur de la SE-40, quedarán conectadas varias autovías clave (A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49) que hoy no tienen un enlace directo entre sí por el sur de Sevilla. Queda ver cómo avanza el proyecto.

Imagen de portada | Recreación del Ministerio de Transportes (escalada con Upscayl)

En Xataka | Construir túneles está muy bien, pero en China hay regiones que están a otras cosas: cortar montañas por la mitad