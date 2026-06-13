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La AP-68 se queda sin peaje este año y La Rioja lleva décadas pidiendo lo mismo: un acceso directo a la autopista

  • La AP-68 se enfrenta a la liberalización de su peaje a finales de año, lo que presumiblemente significa más tráfico

  • La buena noticia es que el Ministerio de Transportes ha licitado dos nuevos enlaces a la AP-68, en Fuenmayor y Aldeanueva

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Antonio Vallejo

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El Ministerio de Transportes ha licitado el contrato para diseñar una nueva conexión entre la AP-68 y la N-232 en Aldeanueva del Ebro, en La Rioja Baja. El enlace es algo que la zona lleva reclamando años y se espera que llegue precisamente tras la liberalización del peaje de la vasco-aragonesa, prevista para finales de año. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Reivindicación. La comarca de La Rioja Baja arrastraba desde hace tiempo la queja de estar mal conectada con la AP-68. El tramo entre los enlaces de Corella/Alfaro y Calahorra tiene 27,6 kilómetros sin ninguna salida intermedia, una distancia que obliga a muchos conductores y transportistas a dar rodeos innecesarios por la red secundaria. La idea es que el nuevo enlace, previsto en el kilómetro 186,2 de la autopista, cubra ese vacío.

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Qué se ha licitado exactamente. Lo que el ministerio ha sacado a concurso no es la construcción del enlace, sino el contrato para redactar el proyecto. El importe de esa licitación asciende a 718.908,44 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 24 meses. Según la planificación oficial, los trabajos de diseño comenzarían en marzo de 2027 y concluirían en febrero de 2029. Las obras físicas en el terreno, por tanto, no llegarían antes de mediados de 2029. El presupuesto estimado para la construcción ronda los 11,2 millones de euros.

Cómo quedaría la conexión. El nuevo enlace uniría el kilómetro 186,2 de la AP-68 con la N-232, en torno al kilómetro 351,6 de esta vía, a través de la carretera autonómica LR-384, que pasa por el municipio de Aldeanueva del Ebro. De esta forma, la conexión permitiría acortar significativamente los trayectos en la zona del corredor riojano.

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La AP-68 dejará de cobrar peaje. La concesión de la AP-68 va camino a expirar y la autopista pasará a ser gratuita previsiblemente a finales de este año (menos en la zona de Álava). Eso implica un aumento significativo del tráfico, y el ministerio está aprovechando la antesala de esa liberalización para reforzar los accesos a la vía. En esa misma línea se encuentra además el enlace de Fuenmayor, ya parcialmente en servicio, que conecta la futura autovía A-68 con la A-12, la LO-20, la N-120 y la N-232, y que ha supuesto una inversión de 36 millones de euros.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, contaba durante su puesta en servicio que la actuación "deja listas las conexiones de todas las carreteras próximas a la AP-68, una vez se libere el peaje". De los 13 ramales del enlace de Fuenmayor, 8 ya están operativos; los 5 restantes no podrán habilitarse hasta que la autopista quede libre de peaje.

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Y también en Calahorra. El ministerio confirma que, de forma paralela, está redactando un proyecto para mejorar la funcionalidad del enlace ya existente entre la AP-68 y la N-232 en Calahorra. Tres actuaciones (Fuenmayor, Calahorra y Aldeanueva) que dibujan una hoja de ruta para modernizar las conexiones de todo el corredor riojano antes y después de que la AP-68 abra sus barreras definitivamente.

Qué queda. La licitación del proyecto es un primer paso, pero los plazos son largos. Que el diseño no esté listo hasta 2029 significa que las obras quedan aún lejos. Ahora a la comarca le tocará esperar que esa brecha de 27 kilómetros sin acceso se convierta en un problema mayor de lo que ya es, sobre todo cuando se libre del peaje y haya más tráfico circulando por la AP-68.

Imagen de portada | Wikipedia

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