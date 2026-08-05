En la era de la IA, las grandes empresas están nadando en dinero de los inversores. Y las pequeñas están quedándose sin él

Durante años, Silicon Valley nos acostumbró a una imagen muy concreta: una pequeña startup, un equipo brillante, una ronda de inversión y la promesa de cambiar el mundo desde una oficina improvisada. Es una idea poderosa porque encaja muy bien con la mitología tecnológica que hemos visto en películas, series y biografías empresariales. Pero la carrera de la inteligencia artificial está dejando una escena bastante menos romántica. El dinero sigue ahí, y en cantidades enormes, solo que cada vez parece moverse menos hacia el garaje y más hacia compañías con escala, reputación y una capacidad financiera difícil de imitar.

Cinco empresas, casi todo. La cifra que ordena esta historia es difícil de esquivar: según Bloomberg, con datos de PitchBook, solo cinco compañías, OpenAI, Anthropic, xAI, Waymo y Nscale, concentraron el 78% del valor de las operaciones de venture capital del primer trimestre de 2026 en ese corte del mercado. Cuando hablamos de venture capital nos referimos a dinero que fondos especializados ponen en empresas privadas con potencial de crecimiento. Esto es importante porque no hablamos de una ausencia de inversión, sino de una concentración extrema: buena parte del capital que explica las grandes cifras del mercado está yendo a un grupo muy reducido.

La cifra engaña. Para entender el cambio hay que separar dos cosas que suelen aparecer mezcladas: el valor de las operaciones y el número de compañías financiadas. No es lo mismo que haya mucho dinero moviéndose que ese dinero llegue a muchas startups. En el mercado estadounidense, en el primer trimestre, la IA representó una parte enorme del valor invertido, pero una proporción mucho menor del número de operaciones. Es decir, el mercado puede parecer desbordado de capital porque unas pocas rondas gigantes elevan todo el promedio.

La startup cambió. Aquí aparece otro punto clave: algunas de las empresas que se llevan el dinero siguen siendo privadas o respaldadas por capital riesgo, pero ya no encajan con la imagen intuitiva de una compañía pequeña que acaba de empezar. Hablamos de laboratorios de modelos fundacionales, proyectos de conducción autónoma o proveedores de infraestructura capaces de absorber cantidades enormes de capital. En las estadísticas pueden convivir bajo una misma etiqueta, pero en la práctica juegan con otra reputación, otro acceso a inversores y unas necesidades financieras muy distintas.

La IA cuesta mucho. El salto no llega únicamente cuando una compañía ya es enorme; empieza mucho antes. Carta lo muestra con un contraste claro: las startups de modelos fundacionales en Serie A podían alcanzar una valoración mediana de 300 millones de dólares, frente a 55 millones en compañías no IA de la misma fase. Esa brecha nos dice que el mercado está poniendo precio a algo más que una promesa de crecimiento. Está descontando que, para jugar en esa liga, la empresa necesitará levantar más dinero desde etapas tempranas.

Los fondos se parten. La fractura también aparece un escalón antes, en quienes financian a esas empresas. Bloomberg describe a unos LP, los inversores que ponen dinero en los fondos, cada vez más pendientes de tres cosas: recuperar efectivo de apuestas anteriores, ver retornos demostrables y tener exposición a las grandes ganadoras de la IA. Eso favorece a los gestores con acceso a las rondas más deseadas y complica la vida a firmas más pequeñas, emergentes o especializadas. PitchBook y NVCA apuntan en la misma dirección: la captación de fondos también se está concentrando en pocos nombres.

Las pequeñas lo notan. El efecto no cae sobre todas por igual, pero sí cambia el entorno para las compañías que no están en la primera división de la IA. Una startup pequeña puede seguir levantando dinero, aunque ahora suele hacerlo ante inversores más selectivos y con menos margen para vender solo una gran visión de futuro. También pesa el DPI, una métrica que compara el efectivo que un fondo ya ha devuelto con el dinero que recibió de sus inversores. Si esos retornos no llegan, los fondos tienen menos capital disponible y menos margen para apostar por proyectos más inciertos.

La película era otra. La promesa de Silicon Valley siempre fue que una empresa pequeña podía atraer capital si tenía una idea lo bastante buena. Esa posibilidad no se ha cerrado, pero la IA ha elevado el precio de competir en la parte más codiciada del mercado. Los inversores siguen buscando crecimiento, solo que ahora lo encuentran antes en compañías con escala, infraestructura y acceso privilegiado que en proyectos recién nacidos. El resultado es un ecosistema más desigual: mucho dinero en la cima y una pelea más dura para quienes intentan subir desde abajo.

Imágenes | Matheus Bertelli

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