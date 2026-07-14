Los encierros de San Fermín luchan contra TikTok y contra los tiempos modernos. Y el 'Joker' prueba que van perdiendo

Quería ser el protagonista en los encierros de San Fermín y lo ha conseguido. Al menos por unas horas. Más o menos cumplía con el código de vestimenta de pañuelico y faja roja, alpargata, camisa y pantalón blanco. Pero iba maquillado hasta arriba como el Joker. No en vano lo conocen como el “Joker” de los encierros, con su pelo verde y esa mirada desquiciada. Con millones de visualizaciones en sus redes la detención y propuesta de sanción no ha sido por una cuestión de mal gusto, sino por convertir el encierro en contenido y saltarse un par de dígitos de la ordenanza pública de Pamplona.

Después de subirse a una balconera y hacer toda la performance tanto en la plaza como en las carreras, la Policía Municipal lo redujo y lo detuvo. El caso resume un fenómeno que lleva años creciendo. Los Sanfermines siguen siendo una fiesta centenaria, ya convertidos en un enorme plató para TikTok, Instagram y YouTube. Cada mañana, decenas de corredores buscan una imagen viral y, entretanto, la Policía Municipal sigue con su técnica de endurecer el control para evitar que la carrera se convierta en un espectáculo (más) peligroso.

El móvil sigue prohibido. Las gafas inteligentes también. De hecho, este apogeo de creativos ha obligado incluso a cambiar el tipo de vigilancia. Hace años el problema eran los teléfonos móviles. La Policía municipal nos indicó que los smartphones no se requisan, sino que “se invita” a los corredores a salir del recorrido.

Pero las cosas han cambiado. El uso de gafas inteligentes capaces de grabar vídeo desde el punto de vista del corredor ha puesto en alerta a todo el cuerpo policial. En apenas tres encierros de San Fermín 2026, la Policía Municipal requisó 54 gafas de grabación dentro del recorrido. Todas incumplían el artículo 11 de la Ordenanza, que prohíbe utilizar cualquier dispositivo de imagen o sonido sin autorización expresa. La infracción se considera grave y puede acarrear multas de entre 601 y 6.000 euros.

Quién es el Joker tras la máscara. Tal y como ha documentado ElPaís, el nombre de este Joker de marca blanca es Lacey Mrzena. Aterrizó en Pamplona desde Chicago (Illinois), ya teñido de verde y con la cara maquillada. Parece que le chifla el villano de DC Comics y se hace llamar Straighdroplace. La detención se produjo tras tocar a los toros, desafió a los municipales y reincidió pese a las advertencias policiales.

La Policía insiste en que el disfraz no constituye ninguna infracción. Lo sancionable (y sancionado) son las conductas que ponen en riesgo la seguridad del resto de corredores. Lo que se puede o no hacer en los 850 metros que separa a un buen puñado de toros de un centenar de personas que corren en estos días, del pasado 6 de julio hasta hoy, día de la clausura, está perfectamente indicado tras años de revisiones: las prendas, objetos o comportamientos que dificulten la carrera deben salir del recorrido para poder mantener “el buen orden y seguridad del encierro”.

Cada vez más expulsiones y sanciones. El "Joker" es solo uno de tantos. La Junta Local de Protección Civil confirmó varias denuncias durante las fiestas por causas como llamar la atención de las reses a pleno grito, subirse a elementos urbanos o grabar mientras corrían sin permiso ni licencia para ello. Cualquier distracción puede provocar una caída en cadena entre decenas de corredores y ahí es donde reside el verdadero peligro.

Estos objetos se pueden requisar por dificultar el transcurso dentro del recorrido, se puede expulsar al corredor e iniciar el expediente sancionador. Y, como es lógico, si la persona reincide o desobedece las órdenes de los agentes, puede acabar detenida y multada con sanciones que “dependen del criterio de peligrosidad y personas implicadas según cada caso”, según nos explican desde la Udaltzaingoa.

El algoritmo premia el riesgo. Con vídeos que, hasta replicados, superan la media de visualizaciones de TikTok, el conflicto de violar la ordenanza en Pamplona parece que a algunos les sale a cuenta. En los últimos años proliferan vídeos que buscan ser cada vez más espectaculares en fiestas populares o eventos multitudinarios, usando hasta drones y editando la velocidad para asemejarlos al contenido deportivo profesional.

En San Fermín el incentivo resulta evidente. Un vídeo grabado a pocos centímetros de un toro puede acumular millones de reproducciones en cuestión de horas. Cuanto más extrema parece la escena, mayor es su difusión. Ese incentivo choca con la filosofía del encierro. El Joker es solo el chivo expiatorio de un evento al que muchos se apuntan por el simple hecho por ver “qué es eso del encierro” desde dentro.

Una batalla imposible de ganar. La Policía Municipal reconoce que la tecnología evoluciona más rápido que esos controles que muchos se saltan a la torera, como es el caso de las revisiones de la selectividad, con nuevos detectores de radiofrecuencia. Cada año aparecen nuevos dispositivos de grabación más pequeños y difíciles de detectar. Las gafas inteligentes son el último ejemplo que antes precedieron las GoPro y cámaras similares.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el mismo mensaje: correr exige hacerlo sin cámaras, sin móviles y sin elementos que distraigan a los participantes. La viralidad no constituye una excepción. El “Joker” probablemente desaparecerá cuando termine San Fermín y volveremos a verlo el año que viene. Porque el fenómeno se presta como un imán a cualquier fiesta multitudinaria servida de escaparate global. Y porque, en la práctica, resulta extremadamente complicado impedir que no haya alguien dispuesto a jugarse una multa —o algo peor— por conseguir el vídeo perfecto.

Imágenes | Flickr (Jonan Basterra) / Edición propia

En Xataka | Pamplona ha descubierto el truco definitivo para saltarse la norma: correr en San Fermín grabándolo con gafas. La Policía tiene otra opinión







