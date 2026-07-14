Es posible que hoy escuches a tu vecino cantar el gol de España antes que tú: el retraso del streaming frente a la TDT

Este mundial ha tocado quedada en el campo con los amigos en cada partido de España, una escena bastante típica que demuestra que, cuando hay fútbol (y más cuando juega La Roja), todo se paraliza. Sacamos la tele fuera en el porche, cogemos unas sillas, algo de picoteo y cena, y qué más se le puede pedir. Bueno sí, una cosa sí: que el vecino no nos estropee la sorpresa de los goles.

Como no teníamos un cable coaxial de antena a mano, tirábamos de streaming a través de la app de Movistar Plus+. La cosa del streaming es que, generalmente, la retransmisión va con más retraso que la señal que se emite desde la TDT. No es especialmente molesto siempre que no haya cortes, pero una cita como un mundial, que cada gol se grita a viva voz, puede convertirse en todo un incordio. Y más cuando la señal va más de un minuto atrasada, como nos pasaba a nosotros. Así que no se me ha ocurrido otra cosa que explicarte los motivos de por qué pasa esto y sus posibles soluciones.

La antena de toda la vida es más rápida de lo que parece

La televisión tradicional, la que se recibe por antena, también tiene su propio retraso. Nunca ha sido una emisión instantánea al cien por cien, pues las cadenas suelen aplicar un pequeño margen de entre cinco y diez segundos, precisamente para poder cortar a tiempo si ocurre algo inapropiado en pleno directo. Ese colchón existe desde hace décadas y es el mismo para todos los espectadores que ven la señal por antena.

La diferencia es que ese retraso es corto, estable y homogéneo. Todo el mundo que ve el partido por la TDT lo ve, más o menos, al mismo tiempo. Sin embargo, en streaming la cosa cambia.

El viaje (mucho más largo) de una señal por internet

Para entender por qué el streaming siempre llega más tarde hay que seguir el camino que recorre la imagen desde el estadio hasta nuestros dispositivos. Y es que ese trayecto pasa por varias etapas: primero con la captura de la imagen, después con la codificación, transcodificación, distribución y, finalmente, decodificación en el dispositivo del espectador. Cada uno de esos pasos añade tiempo, y ninguno es instantáneo.

Imagen generada por IA con Gemini

La clave está en cómo se reparte ese vídeo por internet. La inmensa mayoría de las plataformas de streaming, ya sean grandes servicios generalistas o aplicaciones deportivas, usan protocolos como HLS o su equivalente DASH. Ambos funcionan de una forma muy concreta, pues el servidor no envía un flujo continuo de vídeo, sino que lo corta en pequeños fragmentos de entre dos y diez segundos de duración, que el reproductor va descargando uno detrás de otro.

Para que la reproducción no se corte ni se quede pillada si la conexión falla un instante, el reproductor no se limita a descargar el fragmento que toca ver en ese momento, sino que también guarda varios fragmentos por delante, algo que llamamos "búfer". Ese mecanismo prioriza que el vídeo se vea fluido por encima de que se vea en el instante exacto en que ocurre, y ese es precisamente el precio que se paga en segundos de retraso.

A eso hay que sumarle el reparto a través de las llamadas CDN (redes de distribución de contenidos), que son las infraestructuras que permiten que millones de personas vean el mismo partido a la vez sin que los servidores originales colapsen. La empresa CDN77 calcula que, sumando la latencia de red, el tiempo de transcodificación (unos cinco segundos de media) y el propio búfer del reproductor, los protocolos HTTP habituales generanun retraso total de entre 25 y 40 segundosdesde que ocurre la jugada hasta que llega a la pantalla del espectador.

Amazon Web Services, que da servicio técnico a numerosas plataformas de streaming, coincide en que ese margen de seguridad del reproductor, es una decisión que toma cada aplicación, y que cuanto mayor es ese margen, más protegida está la reproducción frente a cortes, pero también más tarde llega la imagen al espectador.

Hay casos extremos. La revista técnica FEED recuerda que, durante la última Eurocopa, muchos espectadores recibieron el aviso del gol en el móvil antes de verlo siquiera en la pantalla reproduciendo en streaming, y cita también el caso del combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul retransmitido por Netflix, que tuvo importantes problemas de carga y desfase.

¿Y no hay solución?

No es que las plataformas no quieran reducir el retraso, es que hacerlo sin sacrificar la calidad de imagen o la estabilidad de la conexión es complicado y caro. En el streaming actual cada aplicación distribuye el contenido a través de sus propias redes de distribución, lo que hace que el retraso varíe de un servicio a otro, algo que no ocurre normalmente con la televisión clásica, donde todos los espectadores suelen compartir el mismo desfase.

Precisamente por eso han empezado a aparecer versiones "de baja latencia" de los protocolos habituales, conocidas como LL-HLS y LL-DASH. Estas variantes permiten que el reproductor empiece a descargar y a mostrar un fragmento de vídeo antes incluso de que ese fragmento haya terminado de grabarse por completo, en lugar de esperar a que esté cerrado del todo. Es un cambio técnico que puede recortar el retraso de los habituales 15-30 segundos a apenas dos o cinco, según recoge la plataforma Dacast.

Algunas cadenas ya han empezado a aplicarlo en la práctica. Desde FEED cuentan que Sky Sports estrenó este año una versión de baja latencia de su canal principal que ha conseguido recortar el desfase en 20 segundos respecto a la versión anterior, y que la BBC ha hecho sus primeras pruebas de streaming de baja latencia en su plataforma iPlayer para medir cómo se comporta esta tecnología a gran escala con la infraestructura de internet actual.

Qué puedes hacer

A la espera de que estas tecnologías se generalicen, algo que en un evento con la audiencia global de un mundial no es sencillo ni barato de implementar, la recomendación más práctica sigue siendo tirar de antena siempre que puedas, si no quieres que te destripen el gol, y huir de WhatsApp y de las redes sociales en ese momento.

Imagen de portada | Wemax Projectors (Unsplash) y RTVE

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