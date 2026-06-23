"Otra vez con la pelotita": en Cádiz han decidido que jugar al fútbol en la playa es una actividad prohibida

No importa el año, ni la ciudad, ni la playa. Todos los veranos en los arenales de España hay una serie de imágenes que se repiten religiosamente: las colas en los chiringuitos, los parkings abarrotados, los turistas que se acercan de madrugada a primera línea de playa para clavar su sombrilla y reservar los mejores huecos… y los grupos de chiquillos jugando con balones entre bañistas que solo quieren tenderse al sol, lo que en ocasiones deriva en alguna que otra bronca.

En Cádiz han decidido que quieren ahorrarse eso último.

¿Qué ha pasado? Que desde hace unos días las playas de Cádiz protagonizan una polémica curiosa: ¿Balones sí o balones no? ¿Deben de prohibirse los juegos con pelotas en los arenales? ¿Tienen el mismo derecho a disfrutar de la costa un grupo de niños con ganas de echar una pachanga en la arena que una pareja de jubilados que solo quieren tomar el sol o debe priorizarse a estos últimos?

Son preguntas que suelen repetirse año sí y año también, pero hace unos días Canal Sur las recuperó en un reportaje en el que revela que en Cádiz la Policía Local se ha puesto manos a la obra para acabar con los partidillos en la playa.

Y eso, ¿por qué? Por pura normativa. La ordenanza de Cádiz es muy clara y limita los espacios en los que se puede (y no se puede) jugar con pelotas en los arenales de la ciudad durante el verano. La clave está en que el Ayuntamiento ha decidido pasar de la teoría a la acción y ha movilizado a los agentes locales para hacer cumplir esa norma. En cuestión de dos días requisaron 18 balones.

Y ese es el menor de los problemas para los jugadores 'cazados' in fraganti. Quienes molestan a otros bañistas al jugar con un balón pueden cometer una falta leve, por lo que se arriesgan a multas de hasta 750 euros. Si además son reincidentes y les pillan dos veces, el castigo puede dispararse a 1.500.

El reportaje de Canal Sur muestra otra realidad, igual de importante: la norma está lejos de despertar consenso. Su reportero entrevista a bañistas que tachan de "barbaridad" o "exageración" que se multe con 750 euros a alguien solo por dar unas patadas a un balón. También a otros que se quejan del "descontrol".

"Otra vez el niño con la pelotita, voy a tener que levantarme porque como me dé un pelotazo...", se queja una de las mujeres entrevistadas. "A mí lo que me molesta que se pongan cerca, me den un pelotazo y me rompan las gafas".

¿Qué dice la ordenanza? Lo más curioso, como recuerda un policía local gaditano a Canal Sur, es que las restricciones que afectan a los juegos con pelotas en las playas de la localidad no son nuevas. La ordenanza se publicó en el Boletín Provincial en agosto de 2023 y en su artículo 29, dedicado precisamente a "juegos y actividades lúdicas" en los arenales de la ciudad, es muy claro al respecto:

"El paseo, la estancia o el baño en el mar tendrán preferencia sobre cualquier otro uso en las playas de Cádiz [...]. Las personas que desarrollen prácticas deportivas en playas realizarán un uso normal, racional y pacífico del espacio de las playas, sin causar molestias o perjuicios ni al resto de las personas usuarias ni a los atributos naturales de las playas".

Y por si no quedase claro, subraya:

"En temporada de baños, y en orden a evitar posibles molestias al resto de usuarios, las actividades y deportes de pelota se desarrollarán en las zonas señalizadas y habilitadas para este fin, recogidas en el Plan de Explotación.

Cuando las actividades deportivas en cuestión puedan ser objeto de molestias para el resto de personas usuarias, las zonas deportivas estarán provistas de protecciones y redes de fondo, al objeto de evitar la proyección de balones y pelotas hacia la zona de baño, pasarelas sobre la arena, zonas de duchas, vestuarios, botiquines o cualquier otra instalación.

¿Ocurre solo en Cádiz? Para nada. La polémica ha saltado en Cádiz por la campaña de la Policía Local y la retirada de 18 balones en solo 48 horas, pero el Consistorio gaditano no es el único que prioriza a los bañistas frente a quienes quieren jugar con el balón en la playa. Al menos durante los meses de verano.

La normativa municipal de Vigo también aclara que los juegos con pelotas o palas "tanto en la arena como el agua" solo podrán realizarse cuando "no supongan una molestia" para el resto de los usuarios. Una pauta similar encontramos en las ordenanzas de A Coruña, Alicante o Málaga, por citar unos cuantos ejemplos.

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Con mayor o menor rotundidad, de forma permanente o atendiendo a cada contexto, todas las normas coinciden en lo mismo: los juegos no pueden interferir con el resto de personas que disfrutan del arenal. "Queda prohibido en las zonas y aguas de baño y durante la temporada de baño […] la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto", aclara la norma malagueña.

¿Afecta solo a las playas? No. Llega una búsqueda rápida en Google para encontrar artículos y foros en los que se señala la pérdida de espacios en los que hace unos años se podía jugar sin problema y ahora vetan el uso de balones.

"En este parque donde generaciones han crecido jugando al fútbol y con una pelota en las manos, han puesto este cartel prohibiéndolo", comentaba en febrero un usuario de Reddit junto a una foto en la se ve una señal que veta los balones. "No puedo evitar preguntarme: ¿hacia dónde quiere enfocar el ayuntamiento el ocio infantil? Cada vez hay menos espacios para el juego libre y más normas".

¿Cuál es la prioridad? "Luego nos preocupa que los niños pasen más tiempo con pantallas, consolidas y móviles, 'como zombies', pero ¿qué alternativas reales les estamos dejando si hasta en los parques se les quita lo más básico?", añade el mismo usuario. Su comentario de un hilo de respuestas con diferentes opiniones y también alguna foto más en la que se ven carteles que prohíben las pelotas.

En los últimos días han surgido comentarios similares en redes a raíz de la noticia de las playas de Cádiz: "La boomerada luego recorre todas las televisiones hinchando pecho porque ellos jugaban todo el día en la calle y los niños ahora están con el móvil", compartía el sábado otro usuario desde su cuenta de X.

¿Cambio generacional? De fondo hay varias cuestiones interesantes, muy conectadas con los cambios generacionales. ¿Disponen de menos lugares donde jugar con pelotas los niños de hoy que los de hace 30 años? ¿Están restringiendo aquellas generaciones boomers, que jugaban en la calle y las plazas, los espacios para jugar al fútbol? El tema está lejos de ser anecdótico y conecta con otros ámbitos relevantes, como el educativo o incluso el de los roles de género.

En 2024 el Consejo General de la Educación Física y Deportiva de España publicó un estudio que muestra que en los patios de las escuelas las chicas suelen situarse en la periferia y los chicos en la zona central, donde see encuentran las pistas en las que se practican juegos con pelotas, sobre todo fútbol y baloncesto.

¿Va solo de fútbol? No. "Algunos autores sugieren que este hecho se explica por la socialización de género, que hace que se impongan las preferencias de un grupo concreto (habitualmente, los chicos que mejor juegan al fútbol) al resto del alumnado. Mientras que el recreo es un derecho para todos, su práctica podría verse limitada para los que no participan en estos juegos con balón", comentaban varios docentes en un artículo de The Conversation en el que coincidían en que "cada vez es más habitual" que se veten los juegos con balón en zonas públicas.

De nuevo, el tema del fútbol, los patios y los recreos ha ido más allá de lo estrictamente académico para entrar de lleno en la política, como en Cádiz. Hace solo unos meses dos ayuntamientos de Ibiza fueron noticia porque plantearon reorganizar el espacio que se dedica al fútbol en los patios escolares. Uno de sus objetivos: evitar que las niñas "queden relegadas a los márgenes". No es nada nuevo. Otros centros de España han hecho algo parecido en el pasado.

Imágenes | Alain Rouiller (Flickr) 1 y 2 y Andalucía Directo (X)

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