España tiene 15 millones de mascotas que no pueden pisar buena parte de sus playas. Eso es algo que está empezando a cambiar

Llega con ir a un parque o darse un paseo por cualquier ciudad del país, pero por si aún quedasen dudas hace poco el Gobierno aportó la prueba definitiva de que España es una tierra de mascotas. El primer censo oficial ha contado ni más ni menos que 15,2 millones, de los que 7,6 son perros. Con semejantes cifras se entiende mejor que, a las puertas del verano, cada vez más gente se haga una pregunta: ¿Podemos ir a la playa con nuestros amigos de cuatro patas?

La respuesta es: depende.

Repasando las cifras. Lo comentábamos antes: en España hay muchas (muchísimas) mascotas. Es algo que intuíamos gracias a los censos elaborados por los fabricantes de pienso, las empresas dedicadas al cuidado de las mascotas o la Red de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), pero que ha quedado confirmado por el primer estudio oficial del Estado.

En él se detalla que en España hay 15.171.569 animales de compañía, de los que 7.562.893 son canes. Suponen, respectivamente, un 14,1 y 9,6% más que en 2021.

Más allá de los datos en bruto, el censo constata que en España hay ya más mascotas que personas menores de 30 años o que en el país viven casi el doble de canes que niños pequeños. De ahí que la Pet economy esté despertando el apetito de cada vez más empresas (desde fabricantes de pienso a aseguradoras y capital riesgo) o que, a la hora de planificar sus vacaciones de verano, haya ya muchas familias que busquen alojamientos (o incluso destinos) pet friendly.

A la playa con el perro. Prueba de ese enorme interés es que todos los años los blogs especializados en mascotas (y también algún que otro generalista) publican mapas y guías online sobre las playas que admiten perros durante la temporada de baño, que suele extenderse de junio a septiembre. Su 'fotografía' no siempre coincide, pero por lo general suele incluir algo más de un centenar de arenales.

Algunos sitúan el cómputo total en torno a 130 playas. Otros lo elevan a más de 150. Esa disparidad no es sorprendente porque la lista puede cambiar de un año a otro y no todos los arenales que aceptan perros lo hacen de la misma manera.

Hilando fino. El año pasado de hecho RTVE publicó un mapa en el que diferenciaba entre tres grandes tipos de playa, en función de la libertad que tuvieran los canes en cada uno. Las más cómodas para las mascotas serían las playas 'completas', aquellas a la que pueden acceder libremente todo el año.

En segundo lugar estarían los arenales 'parciales', que toleran animales de compañía, aunque con letra pequeña. Por ejemplo, la presencia de canes puede restringirse a solo un tramo delimitado o cierta franja horaria, como las noches, cuando el número de bañistas se reduce en las playas. Por último estaría lo que RTVE denomina playas 'cercanas', tramos de costa próximos a zonas urbanas en los que el acceso está permitido en, al menos, una parte del arenal.

¿Por qué tanta complicación? Básicamente, porque la Ley de Costas, la norma marco que regula el dominio público marítimo-terrestre, deja un amplio hueco que han cubierto las administraciones autonómicas y locales. Y ese desafío no se ha afrontado igual en todas partes. Es más, en ocasiones el tema ha generado intensos debates sociales, políticos y entre instituciones.

Uno de los últimos ejemplos lo ha dejado Gijón a cuenta de su nueva ordenanza municipal sobre bienestar animal: en marzo, durante la fase de alegaciones, el Principado se mostró reacio a la presencia de canes a las playas de la ciudad, aunque más tarde matizó que la decisión depende del Ayuntamiento.

De las playas a Change.org. Otro caso interesante lo encontramos en A Coruña, donde se ha activado una recogida de firmas en Change para que el Consistorio permita los perros en las playas en verano en horario nocturno, de 21.30 a 10.00. Ahora mismo la ordenanza local prohíbe las mascotas en las playas entre el 1 de junio y 30 de septiembre, con la única excepción del arenal de Bens, que se considera una "playa canina". A lo largo de la costa española hay muchas más con esas características, que se suman a otros arenales en los que se permiten los perros durante el verano, aunque de noche.

Una cifra, dos conclusiones. Que haya entre 100 y 150 playas que pueden considerarse (en mayor o menor medida dog-friendly) deja varias conclusiones. La primera, como denunciaba hace poco en el blog Sr.Perro, es que el número de arenales en los que hay una regulación clara que permite el disfrute con canes es muy reducido. En general se calcula que España tiene algo más de 3.500 playas.

Que la proporción sea tan baja se explica, en parte, por los requisitos que deben cumplir todos aquellos arenales que opten al distintivo de 'Bandera Azul'.

La "Guía de criterios de Bandera Azul" de 2025 recoge que "la prohibición de animales domésticos en la playa debe abarcar toda el área de la playa candidata, incluida la zona de baño". "Las normas locales deben prohibir la presencia de animales domésticos en la playa en temporada de baños, incluso fuera del horario de baño", insiste el documento, que cita estudios de la OMS sobre "riesgos microbiológicos" asociados a la presencia de excrementos en las playas.

Ganando peso (poco a poco). Esa es la segunda conclusión que deja el mapa de arenales dog-friendly. Aunque sigan siendo minoría, algunas fuentes precisan que su número ha ido aumentando ante el aumento del censo de mascotas y la presión ciudadana, que en ocasiones deriva en campañas como la que se activó este año (también en 2025) en A Coruña. Un repaso rápido en Google muestra que Sanlúcar de Barrameda, Marín, Vila-seca, Cádiz, Punta Umbría o Almería, entre otras poblaciones, han dado pasos en los últimos años (o meses) para facilitar que los peros puedan disfrutar de los places de un chapuzón.

Imagen | Nathalie Anfuso (Unsplash)

En Xataka | Tu gato te pide mimos y luego te muerde. No es maldad, es que no entiendes sus señales