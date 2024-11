Netflix está intentando convertirse en la gran plataforma de los eventos en directo. Le está saliendo bien y mal a la vez

El viernes fue una noche de récords para Netflix. Cerca de 60 millones de hogares se conectaron a la plataforma para poder ver en directo el combate entre Jake Paul y Mike Tyson. Las cifras de la plataforma hablan incluso de cómo durante el momento de máxima audiencia cerca de 65 millones de usuarios concurrentes estaban viendo esa pelea. Las cifras son espectaculares, pero hay también malas noticias.

Récords y más récords. Los responsables de Netflix no solo presumieron de esa cifra. La pelea anterior del megaevento, entre Amanda Serrano y Katie Taylor, también fue vista por casi 50 millones de hogares. Según Netflix, ese combate fue "probablemente el más visto en deporte profesional de mujeres en la historia de EEUU".

Tendencia en Twitter y millones en entradas. La expectación con la pelea era notable: #PaulTyson fue trending topic número 1 en todo el mundo, mientras que #Serrano fue el número dos en EEUU, España, Brasil y Canadá. Además el combate permitió ingresar 18 millones de dólares por las entradas del recinto en Arlington, Texas. Se dobló la cifra récord previa de cualquier combate de boxeo o MMA, y fue el combate más importante a nivel de ingresos jamás celebrado fuera de Las Vegas.

Eso no es boxear. Pero lo cierto es que las críticas del combate fueron muy negativas. Tyson, de 58 años (casi 30 más que Paul), aguantó hasta el final, pero en todo el combate lanzó 97 golpes, de los cuales 18 llegaron a su oponente. Para muchos la pelea fue una pantomima, y personalidades como la estrella de la NBA Magic Johnson indicaron incluso que dejaron de verlo. "La pelea de hoy no ha sido buena para el boxeo", concluyó. Evander Hollyfield, excampeón de los pesos pesados y leyenda pugilistica, también indicó resignado que "no fue una buena pelea".

Y cortes durante la emisión. Sin embargo el problema no solo fue la calidad boxística del espectáculo, sino el hecho de que muchos usuarios experimentaron cortes durante la emisión. La emisión en directo hace uso de técnicas de "buffering" para ir descargando y emitiendo el vídeo por trozos e ir preparando el siguiente. Ese proceso no funcionó bien y provocó tanto cortes como problemas de calidad de la imagen.

"Esto no hay quien lo vea". Dave Portnoy, fundador del conocido medio Barstool Sports, publicó un mensaje en X indicando que "#netflix no estaba prepaado para esto. Eso no hay quien lo vea" refiriéndose a los cortes. En esa plataforma hashtags como #Unwatchable ("Imposible de ver") o "#NetflixCash" se convirtieron también en trending topic. Otros muchos coincidieron en esa apreciación, como demostraron también diversos mensajes en Reddit.

Netflix ante el desafío de los eventos en directo. La plataforma lleva tiempo trabajando con emisiones de grandes eventos, pero no acaba de lograr emitirlos de forma adecuada. En abril de 2023 inició ese tipo de proyectos con el evento "Love is Blind" pero tuvo tantos problemas con la emisión que acabó publicándola como un programa más bajo demanda el día siguiente.

Imagen | abraaolucas10 con Midjourney | Freestocks

En Xataka | La guerra del streaming está acabando porque todo el contenido está convergiendo hacia un solo lugar: Netflix