Todo lo que sabes de Haaland es falso: el jugador más viral del Mundial 2026 debe su popularidad mundial a la IA y los fans chinos

Erling Haaland lleva semanas siendo uno de los jugadores más comentados de un Mundial que está dando infinitos temas de conversación más allá de los partidos, que a estas alturas son un poco lo de menos. Su imponente presencia física, su mortífero estilo de juego y su aparente afabilidad fuera del campo parecen casi guionizados para construir una figura de culto. Y un poco de eso hay.

El famoso vídeo. A mediados de junio empezó a circular un vídeo del delantero noruego cenando en un restaurante, y sobresaltándose al ver su propio reflejo en un espejo. Solo una publicación en X acumuló más de 31 millones de visualizaciones en cuestión de días, y actualmente lleva ya más de 42. En realidad no es Haaland, sino un sketch del dúo cómico chino Jin Long y Qiu Qiu, mucho más exagerado y claramente falso. La comicidad fue pulida para hacerla más realista y el rostro de Haaland se superpuso mediante IA.

La cuenta, especializada en videos chocantes realizados con inteligencia artificial generativa, publicó en días sucesivos vídeos similares desde otrros puntos de vista. Todos falsos: internet ya estaba sumergida en una fiebre imparable.

Big in China. Antes del Mundial, Haaland ya era una figura de culto en China. El delantero se unió a Weibo y Douyin, la versión china de TikTok, el pasado 6 de junio, y en menos de un mes sumó 1,6 millones de seguidores en la primera plataforma y 5,2 millones en la segunda. Los hashtags relacionados con él han superado los 490 millones de visualizaciones solo en Weibo.

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Los dos Haaland. Los fans chinos manejan dos versiones de Haaland: dentro del campo es el "cíborg nórdico", una máquina de marcar casi inhumana. Fuera de él es Habao, un gigante torpe y encantador. Además, en los últimos meses ha protagonizado un anuncio de una bebida herbal china y ha intentado hablar mandarín ante la cámara, alimentando ese contraste que sus fans encuentran irresistible. Una canción sobre él, titulada "Haaland (Ha Ha Ha)" y montada sobre la melodía de 'Moskau', del grupo alemán de eurodisco Dschinghis Khan, se puede escuchar en los montajes chinos con IA, entre ellos el anuncio.

Su cuenta personal de Snapchat, con más de 5 millones de seguidores, funciona como el material en bruto de todo este ecosistema: selfies desde ángulos poco favorecedores, comparaciones con 'Shrek', preguntas y respuestas improvisadas. Parte de contenido real, hecho por él mismo, que luego otros reprocesan con herramientas generativas hasta que resulta imposible distinguir el origen.

IA oficial. No todo el material sintético con Haaland ha nacido sin permiso. En 2023, el fotógrafo David Yarrow retrató a Haaland solo, metido hasta la cintura en un fiordo de Oslo, vestido de vikingo. De cara a este Mundial, la federación noruega de fútbol volvió a llamar a Yarrow para repetir la sesión con todo el equipo. El resultado, titulado "The Vikings are coming", muestra a los 26 jugadores armados con espadas y escudos frente a un drakkar, y fue el propio Haaland quien impulsó la idea de esta secuela.

A partir de ahí, la iconografía se les escapó de las manos. Los fans inundaron las redes con variantes generadas por IA (Haaland en plena batalla, con armadura y hacha en alto) que difuminan la frontera entre la mitología patrocinada por la federación y la ficción concebida por aficionados. Además, como no podía ser de otro modo, cuentas de extrema derecha atraídas por Haaland como símbolo de un hombre blanco, rubio y físicamente imponente, han compartido de forma especialmente activa este contenido vikingo.

El fanon. Según cuenta Wired en su artículo, la IA está facilitando una nueva relación de los fans con sus ídolos: el fanon (como guiño al "canon"): material que el público inventa para rellenar los huecos que deja el canon oficial. Siempre ha existido esta aproximación a las vidas de los famosos, pero la inteligencia artificial generativa resume el trabajo artesanal de antes, de fotomontajes y vídeos manipulados, en unos pocos minutos.

Como fuente de material asombrosamente realista (¿cuántas de las tronchantes imágenes de Haaland en el campo de juego que has visto son reales?), patrocinadores, federaciones y agencias de representación tienen ante sí un nuevo panorama, que no afecta solo a futbolistas. Cantantes, actores, influencers, famosos de todo tipo... si no tienen una vida o una personalidad lo suficientemente atractivas, los fans lo inventarán por ellos. El abismo que se abre ante ellos es obvio.

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