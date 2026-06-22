El Mundial ha convertido las terrazas de los bares en el gran negocio del verano. En Asturias eso ha abierto un debate espinoso

El Mundial es mucho más que fútbol. Cada partido de 'la Roja' es también un evento capaz de paralizar el país y un balón de oxígeno (guiño, guiño) para un sector, el hostelero, que lidia con cambios en el consumo de alcohol y la creciente competencia de los mercaurantes. Sin embargo, los bares no lo tienen igual de fácil en todas las ciudades a la hora de explotar el filón mundialista. Aunque en gran parte de España se les permite sacar teles a las terrazas para retransmitir partidos, los requisitos de los ayuntamientos no siempre coinciden.

De hecho hay consistorios que prohíben el uso de pantallas en exteriores.

Una cifra: 30%. España es un país futbolero. Eso no es debatible. Cuando hablamos de hostelería, el fútbol es sin embargo mucho más que un deporte o una pasión: es sobre todo una potente palanca económica. La patronal del sector calcula que los negocios que retransmitan la Copa del Mundo dispararán su caja entre un 25 y 30% los días con partido. Es más, Hostelería de España estima que si 'la Roja' llega a la final inyectará 130 millones extra a su facturación.

Pendientes de las terrazas. A la vista de esas cifras y en plena canícula se entiende mejor que los bares de buena parte de España hayan pedido permiso para, de forma excepcional, sacar televisores a sus terrazas. Su propuesta es muy simple: dado el interés que despierta el torneo y lo agobiante que pueden resultar las aglomeraciones en locales cerrados, quieren instalar pantallas fuera para retransmitir los partidos de 'la Roja'. Más comodidad, más ingresos.

No es nada excepcional. Lo que sí resulta llamativo es que esa petición no ha recibido la misma respuesta en todos los ayuntamientos de España. Mientras algunos consistorios han dado luz verde a la instalación de teles en las terrazas, imponiendo solo algunas restricciones, otros se han cerrado en banda a esa posibilidad argumentando que iría en contra de la normativa sobre ruidos.

Hay también ayuntamientos que permiten la instalación de pantallas fuera de los vares, pero exigen que todos los partidos se retransmitan sin sonido.

El caso de Asturias. Aunque el tema ha generado titulares en todo el país probablemente el caso más interesante es el de Asturias. Allí la patronal hostelera OTEA se dirigió a los ayuntamientos solicitando permiso para que los clientes de bares y restaurantes pudiesen seguir los partidos del Mundial desde las terrazas, a través de teles. En ciudades como Oviedo o Gijón los restauradores recibieron luz verde (con ciertas condiciones), pero otros consistorios les han dicho que no.

Es el caso de Avilés y Langreo, que han decidido que la petición de los bares choca con otras prioridades, como el "derecho al descanso" de los vecinos. "No es posible autorizar el incumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, ya que la exoneración del cumplimiento de los indicadores de emisión y recepción acústica en terrazas […] sería una actuación nula de pleno derecho", recoge una resolución publicada por la villa de la comarca de Nalón.

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Hecha la ley… hecha la trampa, como dice el refrán. Que a las autoridades locales no acabe de convencerles la instalación de pantallas en las terrazas no significa que los hosteleros de Langreo o Avilés no hayan buscado la forma de que su clientela disfrute de los partidos desde las terrazas sin saltarse la normativa. Así lo revela La Nueva España, que cuenta cómo ayer en Avilés hubo bares que situaron sus pantallas estratégicamente, junto a sus ventanales y orientadas hacia la calle, para que los clientes sentados en las terrazas pudiesen seguir el partido.

"Siempre quedamos en este bar. Lo que me parece increíble es la norma del Ayuntamiento de no poner volumen", comentaba uno de los clientes que seguía el encuentro de España y Arabia Saudí desde el exterior de un bar de Avilés.

No es la primera vez que un torneo internacional de fútbol llega acompañado de polémica en la hostelería asturiana. Ocurrió hace dos años, cuando OTEA afeó a los Ayuntamientos de Avilés y Gijón su decisión de instalar pantallas gigantes en espacios públicos para seguir la final de la Eurocopa. Más allá de las críticas por la pérdida de clientes, en el caso de Avilés los hosteleros recordaron que poco antes el Consistorio les había prohibido hacer algo parecido en sus terrazas.

Un dilema, varias respuestas. Lo más curioso es que, aunque las leyes sobre contaminación acústica son comunes a todo el país, no todos los consistorios han respondido igual a la petición de los hosteleros. En Toledo por ejemplo se les ha dado luz verde, pero a condición de que los equipos funcionen sin sonido. La única excepción son los locales con licencia para instalaciones musicales.

En Albacete el Ayuntamiento también ha autorizado las pantallas exteriores durante los partidos de 'la Roja', las semifinales y la final del 19 de julio, pero con una letra pequeña importante: hayan o no finalizado los partidos, las teles deben quedarse sin sonido a medianoche y en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) los aparatos no podrán emitir sonido ni siquiera por las tardes.

Algo similar ocurre en Salamanca. En cualquier caso, para los hosteleros son mejores condiciones que las que impone Teruel. Allí, avanza la cadena COPE, los restaurantes se han encontrado con una respuesta parecida a la de Avilés.

Mundial sí, pero con con control. Por lo general, incluso aquellos ayuntamientos más permisivos imponen límites a las retransmisiones de los partidos: habitualmente las pantallas en las terrazas se permiten solo en citas 'especiales', como los partidos que juegue España, semifinales o la final de julio, e incluso en esos casos rigen los límites sobre ruidos y restricciones de horario.

En el caso de la capital, Hostelería Madrid asegura que el artículo 11 de la ordenanza de terrazas de veladores impide instalar televisores en el exterior de los locales, lo que complica a los bares y cafeterías rentabilizar el torneo.

Imagen | Jorge Franganillo-Flickr (Imagen tomada en Lisboa en 2024)

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