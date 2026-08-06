Qué es el premio de jubilación: cómo funciona esta compensación de convenio y por qué no todo el mundo lo cobra

Vamos a explicarte qué son los premios de jubilación, y por qué no todo el mundo los cobra. Se trata de un tipo de compensación por convenio que hace que puedas jubilarte de forma anticipada evitando las penalizaciones por hacerlo antes de que llegue tu edad de jubilación.

Esta es una compensación que ha de negociarse para obtenerse en los convenios de empresa. Pero no figura para todos en la Ley General de la Seguridad Social, por lo que a veces también puede haber desigualdades entre personas que han cotizado lo mismo dependiendo de la empresa para la que trabajen y el convenio que tengan con ella.

Qué es un premio de jubilación

Los premios de jubilación son cantidades económicas que algunas empresas o administraciones públicas le dan a sus empleados cuando se van a jubilar. Pueden pagarse de distintas maneras dependiendo de la empresa. A veces son cantidades físicas, otras mensualidades, y otras una cifra ligada a los años que se ha estado trabajando ahí.

Estas compensaciones no están reguladas por la Ley General de la Seguridad Social, sino que nace de un convenio colectivo, un acuerdo de empresa o un reglamento interno. Con esto quiero decir que no forman parte de la pensión de jubilación que obtienes del estado, sino que es un extra que puedes recibir de la empresa.

Para que lo entiendas, tú cuando te jubilas te vas a someter a las normas de la Seguridad Social. Sin embargo, en algunas empresas se han llegado a acuerdos para que los empleados tengan mejores jubilaciones o que no pierdan dinero si se les "invita" a jubilarse antes de tiempo.

Algunos pueden pensar que estos beneficios son para funcionarios de determinadas administraciones públicas, pero también hay muchas empresas privadas donde se aplican. Su origen son los convenios colectivos, los acuerdos laborales, los pactos de empresa o los reglamentos internos de determinadas administraciones públicas. De ahí que el cobrarla y su cuantía depende de la empresa donde trabajes.

En términos jurídicos, estos pagos encajan dentro de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social. Es decir, la Ley General de la Seguridad Social reconoce esta categoría, aunque el contenido concreto como las condiciones y las cuantías dependerán de cada convenio y empresa.

No es lo mismo que tu pensión o un plan de pensiones

Conviene no confundir los premios de jubilación con las pensiones ni los planes de pensiones de empleo. Tu pensión de jubilación la calcula y paga la Seguridad Social en función de lo que hayas cotizado y tus años de vida laboral. Tampoco es un plan de pensiones de empleo, aunque en ellos las empresas puedan ir poniendo cantidades de dinero periódicas.

El premio de jubilación es una prestación que paga tu empleador y que queda al margen de ese cálculo. Ni forma parte de una pensión pública con independencia de cómo se cobre ni te lo va a pagar la Seguridad Social.

Cuánto se cobra

La cantidad que se cobra con los premios de jubilación depende de cada convenio. Lo más habitual es que se calcule en función de los años durante los que has trabajado para la empresa o como un número de mensualidades, pero como te digo, en cada empresa pueden ser diferentes.

Además del cuánto, en estos convenios también vendrá reflejado cómo se cobra, si es un pago único, mensualidades, o una mezcla de los dos. Por poner un ejemplo real, el convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía reconoce un premio de 156,22 euros por cada año de servicio, un caso que llegó hasta el Tribunal Supremio en 2026.

Su relación con la jubilación anticipada

Una de las funciones más interesantes del premio de jubilación es la de combinarse con la jubilación anticipada. Aquí, debes saber que si te jubilas antes de tiempo la Seguridad Social te aplicará coeficientes reductores permanentes.

Esto quiere decir que si te jubilas anticipadamente por propia voluntad, vas a cobrar menos jubilación durante el resto de tu vida en comparación con quienes se jubilan cuando les toca. Este recorte va aproximadamente del 2,81% al 21% según los meses de adelanto y los años cotizados. Puedes ver cómo encaja esto en la reforma de la jubilación flexible.

En este contexto, algunos convenios usan el premio de jubilación precisamente para amortiguar ese recorte, de forma que el trabajador pueda adelantar su jubilación sin que esto impacte tanto en el dinero que le queda en su pensión. En estos casos, la empresa puede pagarte algo parecido o equivalente al dinero que puierdes por prejubilarte.

Conviene recordar que hay casos en los que la propia ley evita esos coeficientes negativos sin necesidad de ningún premio, como en la jubilación anticipada por determinadas enfermedades a los 56 años o en los trabajos de alto riesgo.

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