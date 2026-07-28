Hay una forma de jubilarse a los 63 años en España. El requisito clave no es la edad, es la pensión

Jubilarte a los 63 años es posible en España, aunque tienes que cumplir con una serie de requisitos muy específicos para poder hacerlo. Todo esto es debido al entramado de posibilidades que no dependen tanto de tu edad, sino de tu pensión o los años que llevas cotizados.

La edad de jubilación mínima en España ha pasado de ser de 66 años y diez meses en 2026 si has cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de 65 años si igualas o superas esos años cotizados. Las jubilaciones anticipadas permiten jubilarte hasta dos años antes, y eso abre la puerta a poder hacerlo a los 63, aunque solo en determinadas circunstancias.

Tres requisitos clave. Para poder acceder a la jubilación anticipada, tienes que cumplir con varios requisitos. En primer lugar, debes haber cotizado durante un mínimo de 35 años en la Seguridad Social. En segundo lugar, debes tener un máximo de 2 años menos a la edad de jubilación que te corresponde.

Y el tercer requisito es la clave, porque la pensión que te quede después de aplicar los coeficientes reductores debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que te correspondería al cumplir 65 años de acorde a tu situación familiar.

La clave es la pensión y los coeficientes reductores. Con todo esto, lo que debe quedarte claro es que el jubilarte a los 63 años depende de la pensión que te vaya a quedar si lo haces, y que no podrás prejubilarte a esa edad si te va a quedar una pensión demasiado baja.

Y a la hora de calcular la pensión que te va a quedar entran en juego los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, ya sean voluntarias o involuntarias. Estos son porcentajes que se restan a tu pensión por adelantar tu jubilación, y cuanto más la quieras adelantar y menos años hayas cotizado, mayor será el porcentaje que se le reste a tu pensión final. Y estos porcentajes son definitivos, la pensión que te quede tras aplicarlos es la que cobrarás durante el resto de tu vida.

En este 2026, los porcentajes de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria están entre el 2,81% y el 21%. El porcentaje que te quede a ti dependerá primero del número de meses de anticipo con el que pidas tu jubilación con respecto a la edad de jubilación ordinaria. Y en segundo lugar, dependerá también de lo que lleves cotizado. Esta segunda parte se divide en cuatro tramos diferentes. Pero para que no sea mucho lío, esta es la tabla oficial donde se te dicen los tramos y las reducciones:

De esta manera, se te quita ese 21% máximo si quieres adelantar la jubilación al máximo, 24 meses completos, y si has cotizado menos de 38 años y 6 meses. En cambio, si solo quieres un mes de anticipación y llevas cotizados más de 44 años y 6 meses cotizados, solo se te reduce tu pensión en un 2,81%. Luego, ya solo queda que calcules tu caso concreto en el simulador de jubilación de la Seguridad Social.

Hay otras modalidades de jubilación. Todo lo que te hemos dicho es referente a las jubilaciones voluntarias, pero también hay otros casos de jubilación anticipada involuntaria. Estas son las que se deben a causas ajenas, cosas que no pides, como despidos colectivos u objetivos, resoluciones judiciales del contrato y similares. Esta modalidad puede llevar a adelantar la edad ordinaria de jubilación hasta 4 años si hay un mínimo de 33 años cotizados, y si te inscribes como demandante de empleo al menos 6 meses antes de solicitarlo. Pero claro, esto ya depende de cada caso concreto.

En cuanto a los autónomos, pueden jubilarse anticipadamente de forma voluntaria con las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, igual que te hemos explicado, con mismos mínimos y reductores.

Y luego están los funcionarios, para quienes depende del régimen que les corresponde. Los funcionarios de Régimen General tienen las mismas condiciones y requisitos que los empleados por cuenta ajena, los que te hemos explicado ya. Y los de Régimen de Clases Pasivas pueden prejubilarse voluntariamente a los 60 años si llevan 30 al servicio del Estado.

Imagen | pxhere.com

En Xataka Basics | Solicitar carnet para jubilados de la Seguridad Social y aprovechar descuentos