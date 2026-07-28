Aparcar al sol en Córdoba y en verano es como convertir el coche en un horno. Por suerte, existe el truco de la llave

Algunas veces me pregunto cómo se sentirá una pizza cuando la meto en el horno. Entonces espero hasta las 18:00, abro mi coche (que está aparcado en una calle cordobesa a pleno sol porque no tengo otra opción), me subo, y pienso "ah, pues así".

Es una penitencia porque todo está muy, muy caliente, desde el asiento al volante pasando por la palanca de las marchas de mi humilde Seat Ibiza. El aire acondicionado llega hasta donde llega y, para cuando el coche se enfría, yo ya tengo la ropa empapada en sudor.

Dado que no puedo encender el aire acondicionado a distancia (ojalá), una forma sencilla de, al menos, reducir el impacto del calor al subirse al coche, es el truco de la llave.

Ventanillas pa'bajo, ventanillas pa'rriba

Es bastante probable que tu coche se abra y cierre con un mandito. Pues hay un truco (no es ningún secreto, pero nunca está de más recordarlo) para abrir y bajar las ventanillas a distancia usando solo el mando:

Si mantienes pulsado el botón de abrir el coche, las ventanillas se bajan.

Si mantienes pulsado el botón de cerrar el coche, las ventanillas se cierran.

Usar este truco es de esas cosas a las que, con los años, me he acabado acostumbrado. En mi caso, que solo tengo ventanillas automáticas delante, solo se bajan las de delante. Y a ver, las cosas como son: esto no hace magia, pero al menos es un avance. El coche sigue estando caliente porque bueno, hace calor, estoy en Córdoba y he aparcado a pleno sol, pero el impacto inicial al subirse al coche se reduce considerablemente.

Si ni por esas, siempre podemos recurrir al llamado "truco japonés": abrir una ventana y abrir y cerrar la puerta contraria para renovar el aire interior y reducir algunos grados. En mi caso, por la zona en la que aparco, esto no siempre es posible, pero si tenéis espacio a los laterales puede ser una buena idea.

A partir de aquí, los mecanismos para enfriar el coche son los de siempre:

Hacer los primeros metros con las ventanillas bajadas y el ventilador del aire acondicionado a bajas revoluciones.

Al haber alcanzado velocidad de crucero, subir las ventanillas y poner el aire acondicionado un poquito más fuerte.

Usar el botón de recirculación del aire.

Apuntar el aire acondicionado hacia el techo.

Imagen | Xataka

Vía | Gamestar.de