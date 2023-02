Pensión contributiva: qué es, qué tipos hay y qué requisitos necesitas para obtenerla

Vamos a explicarte qué es una pensión contributiva y qué tipos de estas pensiones hay en España. Se trata de un tipo de pensiones que se calculan dependiendo de nuestras aportaciones a la seguridad social, y que podemos cobrar en determinados casos, como la pensión de jubilación cuando nos jubilamos.

Después de decirte los tipos de pensiones contributivas que hay, terminaremos el artículo diciéndote cuáles son los principales requisitos para obtener cada una de estas pensiones, y que así puedas tener toda la información para saber si tienes derecho a alguna de ellas.

Qué son las pensiones contributivas

Las pensiones contributivas son unas prestaciones económicas que otorga el sistema de Seguridad Social español a personas en algunos casos determinados. Son pensiones indefinidas que en muchos casos son vitalicias y que seguirás cobrando siempre.

Este tipo de pensiones están relacionadas tanto con la edad como con situaciones de salud determinadas. El que te la concedan depende del Estado, no de órganos autonómicos como las no contributivas, y suelen requerir de una serie de requisitos para poder acceder a ellas.

Generalmente, además de unos requisitos estas pensiones también pueden estar sujetas a tu relación con la Seguridad Social, teniendo que acreditar que has tenido un periodo mínimo de cotización en algunas de las pensiones.

El importe de las pensiones contributivas varía dependiendo de varias cosas, como por ejemplo tus aportaciones a la Seguridad Social, que hayas trabajado pro cuenta ajena o por cuenta propia, o la base reguladora que has tenido durante el tiempo que has estado cotizando. Por ejemplo, en la pensión de jubilación cotizas durante tu vida laboral para luego tener una de estas pensiones cuando ya no puedes trabajar.

La diferencia entre pensiones contributivas y no contributivas son que las contributivas están relacionadas, como te hemos dicho, con pagos hechos a la Seguridad Social o a un estado que te impida trabajar. Mientras, las no contributivas son para personas sin recursos suficientes para poder subsistir. Además, dependen de los órganos competentes de cada comunidad autónoma.

Tipos de pensiones contributivas

En España tenemos varios tipos de pensiones contributivas. La más conocida es de jubilación, pero son un total de cuatro a las que puedes acceder. Estas pensiones son acciones protectoras, y cada una de ellas depende de una serie de cosas. Vamos a decirte los cuatro tipos que hay junto a una pequeña explicación de cada una.

Pensión por jubilación : Posiblemente la más conocida de todas, y es la que empiezas a recibir a partir de determinada edad establecida, siempre que hayas cotizado durante un periodo mínimo. Hay varios tipos de pensiones de jubilación dependiendo de cada situación o de lo que hayas pagado a la Seguridad Social a lo largo de tu vida laboral, y la cobras de por vida.

: Posiblemente la más conocida de todas, y es la que empiezas a recibir a partir de determinada edad establecida, siempre que hayas cotizado durante un periodo mínimo. Hay varios tipos de pensiones de jubilación dependiendo de cada situación o de lo que hayas pagado a la Seguridad Social a lo largo de tu vida laboral, y la cobras de por vida. Pensión por Incapacidad permanente : Si dejas de poder ir a trabajar a causa de alguna enfermedad o como consecuencia de un accidente, entonces tienes derecho a esta pensión contributiva. Hay varios tipos dependiendo de tu estado, pudiendo ser una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.

: Si dejas de poder ir a trabajar a causa de alguna enfermedad o como consecuencia de un accidente, entonces tienes derecho a esta pensión contributiva. Hay varios tipos dependiendo de tu estado, pudiendo ser una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez. Pensión por Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez : En algunos casos concretos de vejez, invalidez o de viudedad puedes acceder a esta pensión contributiva, también conocida como SOVI.

: En algunos casos concretos de vejez, invalidez o de viudedad puedes acceder a esta pensión contributiva, también conocida como SOVI. Pensión por fallecimiento: Esta es otra pensión que puedes tener en algunos casos relacionados con la muerte de un familiar, como pensión de viudedad, de orfandad, o en algunos casos, cuando tú mueras una pensión para algún familiar.





Requisitos para las pensiones contributivas

Para la pensión máxima por jubilación necesitas tener 65 años si has cotizado 37 años y 6 meses o más, o 66 años y dos meses de edad en 2023, aunque puede ser menor si has cotizado menos. También necesitas un periodo mínimo de cotización es de 15 años (5.475) habiendo cotizado 2 años de ese total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

También debes saber que la edad de jubilación y los años de cotización van a ir aumentando transitoriamente hasta el 2027, lo que quiere decir que irán siendo mayores poco a poco. A partir de ese año, se exigirá tener 67 años o 65 años si tienes 38 años y seis meses cotizados.

Para las pensiones por invalidez permanente necesitas estar dado de alta en la Seguridad Social en el momento en el que tuvieras la incapacidad. Luego, la cuantía a recibir depende de algunas variables que pueden condicionar la pensión. La edad condiciona para determinar tu periodo mínimo de cotización, un periodo que también varía dependiendo del grado de incapacidad.

Además, estos periodos a su vez también dependen de la causa que provocó tu invalidez, ya que no es lo mismo que sea por un accidente laboral o enfermedad profesional, que por accidentes o enfermedades que no tengan que ver con tu trabajo.

Y luego, también hay distintos requisitos y variantes para las pensiones de viudedad. También hay variedad en los requisitos para que tu muerte pueda darle una pensión a algún familiar, todo depende de las situaciones de cada uno. Y lo mismo pasa para las SOVI, que dependen de si pides la pensión por vejez, invalidez o viudedad.