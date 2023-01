Pensión de jubilación: requisitos y cómo solicitarla online por Internet

Vamos a explicarte cómo solicitar tu pensión de jubilación una vez haya llegado la hora de hacerlo, así como los requisitos que vas a necesitar para realizar este procedimiento. Es un proceso relativamente sencillo, aunque vas a necesitar cumplir con los requisitos para poder solicitarlo.

Vamos a empezar el artículo explicándote brevemente y de forma resumida los principales requisitos para solicitar la jubilación. Y luego, iremos paso a paso con el proceso para solicitarla.

Requisitos para poder pedir la jubilación

En España tienes dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas, cada una de ellas con unos requisitos específicos. Las pensiones no contributivas son inferiores en cuantía, pero están pensadas para esas personas que no han podido cotizar demasiado en sus últimos años de vida laboral. Estos son los requisitos para pedir la pensión no contributiva:

Tener 65 años o más.

Tener unas rentas o ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros.

Residir en España, y haberlo hecho durante al menos 10 años desde el cumplimiento de los 16 años hasta el momento del devengo de la pensión.

Las pensiones contributivas tienen una cuantía mayor, aunque también tienen unos requisitos superiores. La cuantía va a depender de muchas cosas y elementos de tus nóminas, pero los requisitos mínimos para poder solicitarlas son siempre los mismos:

Tener al menos 66 años y dos meses de edad, salvo excepciones, o 65 años si has cotizado 37 años y 6 meses o más.

La edad de jubilación y los años de cotización vanm a ir aumentando transitoriamente hasta el 2027, lo que quiere decir que irán siendo mayores poco a poco. A partir de ese año, se exigirá tener 67 años o 65 años si tienes 38 años y seis meses cotizados.

Por l ogeneral, el periodo mínimo de cotización es de 15 años (5.475) habiendo cotizado 2 años de ese total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

Teniendo estos requisitos controlados, vas a poder tramitar la jubilación. Pero para hacerlo necesitas tener toda la documentación de tu situación laboral en regla, así como la financiera, para demostrarle a la Seguridad Social que cumples con los requisitos para solicitarlas. A veces, podrás dar tu autorización para que administraciones como la Agencia Tributaria accedan a tos datos.

Por último, debes saber que puedes solicitar la jubilación con una antelación máxima de 3 meses, por lo que tendrás que esperar hasta haber cumplido casi con los requisitos exigidos para poder hacerlo.

Solicitar la jubilación online

Para solicitar tu pensión de jubilación, tienes que entrar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, cutya página web es sede.seg-social.gob.es. Una vez en ella, pulsa en la opción Pensiones que tienes al pulsar en la pestaña Ciudadanos, que te aparecerá arriba del todo.

Va a aparecer un listado con todos los trámites relacionados con los tipos de pensiones que puedes solicitar. En esta lista, abre la opción de Jubilación nacional que tendrás en ella, y dentro pulsa en Obtener Acceso para proceder. También puedes solicitar la jubilación para otra persona en la opción de Jubilación nacional (como representante).

Esto te va a llevar a una pasarela de identificación, donde tienes que iniciar sesión mediante Cl@ve Permanente, DNIe o certificado digital. Inicia sesión con el trámite que prefieras. Tras identificarte, el sistema verificará tu edad, y solo podrás iniciar el trámite si tienes más de 52 años.

En el caso de tener más de esa edad, entrarás en página para solicitar la jubilación. Aquí, primero tendrás que rellenar tus datos o los de la persona que se va a jubilar, indicando nombre, DNI, número de la seguridad social y todo lo que se te pregunte sobre ella.

Luego, tendrás que seguir rellenando el resto de datos que se te vayan solicitando, como los relacionados con la unidad familiar o las personas a su cargo, o los datos laborales, incluyendo la ocupación, motivo de jubilación o último día trabajado.

Otros de los datos que se te da es el tipo de IRPF que quieres imponer a tu jubilación contributiva, siendo algo flexible para ajustar su cantidad y que así la declaración de la renta no te salga a pagar demasiado. Cuando termines de rellenar todos los datos, tendrás que escribir tu número de cuenta y firmar digitalmente la solicitud.

Una vez envíes la solicitud, comenzará el procedimiento administrativo en la Tesorería General de la Seguridad Social. Este procedimiento puede tardar varias semanas en resolverse, y se te enviará una carta a casa con los datos necesarios de tu prestación y para empezar a cobrarla.