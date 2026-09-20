¿Quieres hacer más repeticiones en el gimnasio? Llévate una barrita de chocolate, pero no te la comas

Se habla mucho de la creatina para tener más energía y poder hacer más repeticiones durante el ejercicio físico. ¿Pero y si ese mismo efecto se consiguiese con algo tan simple como oler chocolate? Según un estudio realizado recientemente por científicos de la Universidad Malaya, podría ser una buena opción, tanto con chocolate negro como con chocolate con leche. Eso sí, los motivos por lo se consiguen con uno y otro parecen ser diferentes.

Chocolate negro, con leche o agua. Para llevar a cabo este estudio, una serie de voluntarios tuvieron que practicar el ejercicio de extensión de piernas, en el que se levanta un peso apoyado sobre las espinillas a la vez que se estiran las extremidades inferiores. Todos ellos estaban moderadamente entrenados y tuvieron que hacer 10 horas de ayuno antes de participar en el experimento. Una vez llegado el momento del ejercicio, lo hicieron pasando aleatoriamente por tres fases: chocolate negro (90% cacao), chocolate con leche (60% cacao) y agua. Antes del ejercicio y entre series tuvieron que oler un líquido que en una tanda fue chocolate negro, en otra chocolate con leche y en otra agua. Es decir, todos los voluntarios participaron en todos los supuestos en un orden aleatorio. Además, tanto antes como después contestaron unas preguntas sobre sus niveles de hambre.

Saciedad y repeticiones. Cuando olieron agua fue cuando menos repeticiones lograron del ejercicio. Por su parte, al oler chocolate negro hicieron una media de 18 repeticiones más y con el chocolate con leche un promedio de 9 repeticiones extra en la extensión de piernas. Cuando se les preguntó por sus niveles de saciedad o la percepción del olor, quienes olieron el chocolate negro refirieron sentirse más saciados, aunque el olor no les pareciera especialmente agradable. Los que olieron el chocolate con leche no se sintieron saciados, pero sí señalaron que les gustó mucho el olor.

Las causas. Los motivos por los que se dieron estos resultados no están claros, aunque los autores del estudio creen que se debe a que nuestro cerebro conecta los olores de alimentos conocidos y agradables con distintos mecanismos beneficiosos para el ejercicio. Por ejemplo, el chocolate negro genera sensación de saciedad en el cerebo, de modo que se engaña al sistema digestivo para que nos sintamos llenos y con energía suficiente para poder hacer unas cuantas repeticiones de fuerza más. En cambio, el chocolate con leche actúa a través de regiones vinculadas a las emociones. Al tratarse de un aroma tan agradable, los participantes se sentían mejor y más motivados para hacer ejercicio pensando en la recompensa que podría llegar después.

Ejercicio de extensión de piernas. Crédito: OriginalFlywheel

Hay bastantes limitaciones. En este estudio hay varios datos que nos hacen tomar los resultados con cautela. El primero es que se realizó solo con 23 hombres jóvenes, sanos y moderadamente entrenados, por lo que se trata de una muestra pequeña y muy poco diversa. Sería interesante repetir el estudio con una mayor variedad de participantes y, por supuesto, muchas más personas.

Por otro lado, los resultados de un estudio son mucho más fiables cuando las personas del grupo control no saben que lo son. En este caso, el grupo control, ese en el que no se esperaban cambios, es el que olió agua. Al tratarse de un líquido transparente e inodoro, podían ser conscientes de estar tomando una especie de placebo y, por lo tanto, experimentar cierta sugestión. Finalmente, cabe destacar que no se ha hecho un análisis del cerebro ni los niveles de hormonas, por lo que es imposible saber si los resultados son casuales o si realmente existe esa explicación biológica que los autores han intuido.

Sigue tomando creatina si te gusta y te va bien. La creatina nos aporta muchos beneficios más allá de permitirnos unas cuantas repeticiones más. De hecho, en el estudio no se habla de ella en ningún momento. Simplemente, es un ejemplo para que veamos que, a veces, un resultado se puede obtener por las vías más inesperadas. De todos modos, tampoco pierdes nada por oler algo de chocolate entre series. Quizás te conviertas en el bicho raro del gimnasio, pero también puedes empezar con una tendencia que ayude a aportar más datos a la ciencia.

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