La creatina no es solo gasolina para los músculos: también ayuda a las células que combaten el cáncer

La creatina está de moda. Hace tiempo que dejó de formar parte solo del botiquín de esas personas adictas al gimnasio que toman más pastillas que un nonagenario y pasó a convertirse en un suplemento más popular. Lo toman quienes van al gimnasio, para tener más energía y aguantar más repeticiones en los ejercicios de fuerza, es cierto. Pero también lo consumen las personas mayores para prevenir el deterioro cognitivo y, en general, cualquiera que quiera obtener más energía, dormir bien y tener más agilidad mental. Pero eso no es todo. Por si no fuese suficiente, ahora sabemos que podría ser un complemento perfecto para las personas que se están sometiendo a inmunoterapia contra el cáncer.

Lo que se sabía y lo que se ha descubierto. En los primeros estudios que se realizaron sobre este tema se descubrió que la creatina puede fortalecer a los linfocitos T, unos componentes esenciales en el sistema inmunitario, que también se encargan de atacar a las células tumorales cuando se dividen descontroladamente. Más tarde, en un estudio publicado el pasado mes de abril, se descubrió que la creatina también sirve como gasolina para las células dendríticas, que no atacan directamente al tumor, pero sí sirven como soporte e impulsoras de los linfocitos T. Serían algo así como el entrenador que prepara a sus jugadores y los lanza a ganar al campo.

En ratones y cultivos celulares. Este último hallazgo empezó cuando los autores del estudio estaban estudiando los genes asociados a la gestión de nutrientes en células tumorales de ratones con cáncer. Observaron que en las células dendríticas había una mayor actividad de los genes que codifican las proteínas que se encargan de transportar la creatina dentro de la célula. Esto les llevó a pensar que las células dendríticas podrían estar usando en mayor medida está sustancia. Por eso, realizaron un segundo experimento, esta vez con células dendríticas cultivadas en laboratorio. Cuando las modificaron genéticamente para no sintetizar el transportador de creatina, las células dendríticas murieron en mayor medida y fueron mucho menos eficaces entrenando a los linfocitos T.

Finalmente, hicieron todo lo contrario. Aumentaron los niveles de creatina en ratones con melanoma y vieron que se ralentizó significativamente el crecimiento de los tumores y que la cantidad y eficacia de las células dendríticas aumentó.

Kang et al., iScience, 2026

Una gran limitación. Es importante tener en cuenta que muchos de los estudios que tienen resultados positivos en ratones luego no pueden replicarse en humanos. Por eso, estos resultados fueron optimistas, pero cautelosos. Los autores del estudio esperan poder realizar un ensayo clínico con pacientes con cáncer sometidos a inmunoterapia, porque son justamente los que se verían beneficiados con el consumo de creatina.

Un impulso necesario. La inmunoterapia es un conjunto de tratamientos en los que se estimula al sistema inmunitario para que ataque a las células tumorales mejor de lo que lo haría en condiciones normales. Cuando funciona, suele ser muy eficaz. El problema es que, normalmente, funciona solo en un 20%-40% de los pacientes. Por eso, si se logra replicar los resultados de la creatina en humanos, este suplemento podría ser un boost ideal para aumentar ese porcentaje.

Siempre se debe consultar a un médico. Cuando se publicó este estudio, sus autores insistieron en que, si bien la creatina es un suplemento eficaz y seguro, los pacientes con cáncer no deberían consumirlo sin consultar con su médico. Desgraciadamente, lo que se ha descubierto no es que sea beneficioso para tratar el cáncer en general. Se ha visto que PODRÍA ser un buen complemento para la inmunoterapia. Por eso es tan importante la cautela y, antes de consumir este o cualquier otro suplemento, consultar a un médico si se está pasando por un cáncer. Si es el caso, mucho ánimo.

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