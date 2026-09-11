Un pueblo de Madrid tiene una competición llamada "La Cagada del Manso". Te pagan 1.000 euros si aciertas donde lo hará

Hoy, en fiestas raras, “La cagada del manso”. Algete divide el lunes 14 su plaza de toros en 1.500 casillas numeradas. Cuesta 3 euros comprar una papeleta, y quien acierte dónde defeque el animal se lleva 1.000 euros. Este concurso lo organiza la Asociación Taurina de Algete "La Tradición Continúa", y precede al encierro. Si nadie acierta en 15 o 20 minutos, un sorteo decide entre todos los participantes. Y el mismo cartel que anuncia la "cagada" recuerda las normas del encierro que viene después: mayoría de edad para correr, cero alcohol antes de la suelta y seguir siempre las indicaciones de los pastores. Si quieres beber, antes.

Las reglas. Illescas es otro de los pueblos que celebra su propia edición: el ruedo se divide en parcelas numeradas del 0001 al 3.025, el sorteo arranca en cuanto el manso sale a la arena y termina cuando defeca, con un máximo de 20 minutos de margen. Si el animal aguanta y solo cede camino de vuelta a los toriles, esa deposición no cuenta y hay que repetir a mano. Si las heces caen repartidas entre dos parcelas, gana la que más cantidad acumule. El ganador tiene 15 días naturales para reclamar el premio en persona.

El olor se ha extendido. Navalcarnero divide su ruedo en 3.600 casillas y da media hora de margen al animal. Ciempozuelos celebra también su propia versión. Y el fenómeno cruzó ya la frontera de Madrid: en Torrejoncillo del Rey, un pueblo de Cuenca, la peña taurina local vende hasta 700 papeletas a 5 euros para su "cagada del manso" particular, y la repite dos veces al año. Recas y Arganda del Rey completan la lista de municipios que, solo esta temporada, metieron el concurso en el programa de sus fiestas.

¿Y por qué se organiza? Sencillo: dinero para la peña, como manifiestan carteles hechos con IA. En Torrejoncillo del Rey, por ejemplo, la rifa nació para sacar fondos con los que organizar actividades taurinas el resto del año. El montaje es barato, no requiere más que rotular el ruedo y vender papeletas. Un premio de cuatro cifras a cambio de adivinar el lugar exacto de una deposición bovina llena entradas y genera titulares.

Este auge en parte está motivado por ayudas públicas: la Comunidad de Madrid aprobó este año ayudas directas de 3.000 euros a peñas taurinas, con condiciones más laxas que otras subvenciones culturales (sin avales previos, cobro íntegro por adelantado). En paralelo, el Congreso recibió en febrero más de 700.000 firmas de la ILP #NoEsMiCultura pidiendo retirar esa protección.

Cómo van las bestias. La Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura dice que en 2023 se celebraron 1.474 festejos en plaza, un 3,4% más que en 2019, antes del batacazo del COVID. La temporada 2024 se cerró con 435 corridas de toros, 281 novilladas con picadores y 115 festejos de rejones, cifras que la propia prensa taurina describió como "estabilización". La patronal del sector, ANOET, va más lejos y habla de apogeo: 20.950 festejos entre plazas y fiestas populares en 2024, y 6,2 millones de espectadores.

Sin embargo, estos datos provienen de una asociación de organizadores, no un observador neutral. La población “taurina” siempre es la misma. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, bienal y oficial, dice que en 2006-2007 un 9,8% de la población había ido a algún espectáculo taurino en el último año. En 2018-2019 y también en 2024-2025, esa cifra es del 8%: prácticamente plana durante seis años. No es un desplome, pero tampoco un crecimiento.

Otra encuesta de Sigma Dos para El Mundo (abril de 2025) encontró que el 78% de los españoles no se considera taurino, con brecha de género (82% mujeres, 74% hombres) y generacional: el 58,9% de los jóvenes de 18 a 29 años apoya retirar la protección legal a los toros, frente al 45,1% de los mayores de 65. Aun así, solo un tercio de los encuestados respalda hacerlo por ley, lo que sugiere más resignación que voluntad activa por prohibir algo tan simbólico.

Qué es exactamente un "manso". No sirve cualquier res para este juego. Un manso es, según la propia jerga taurina que recoge la RAE, un toro de lidia "mansurrón": un animal de casta brava que nació sin la agresividad necesaria para una corrida. Demasiado tranquilo para el ruedo serio, resulta perfecto para este otro: se le suelta sin peligro entre el público, camina, huele el terreno y, tarde o temprano, hace sus necesidades en algún punto de la cuadrícula.

De dónde viene. “La cagada del manso” una tradición antigua sin historia escrita. Y lo que antaño era una gamificación oral ahora es lotería e inversión. Hace una década ya digitalizó alguien el juego en un blog, explicando cómo cuadricular el ruedo y repartir números al azar. El boom real llegó entre 2024 y 2026, y sin un único punto de partida: Torrejoncillo del Rey estrenó su primera edición en agosto de 2024, igual que Illescas y Navalcarnero, que ya va por su tercera cita en 2026. Medina del Campo y Recas organizaron su "primera cagada del manso" en septiembre de 2025. Incluso peñas taurinas catalanas, en comarcas como el Montsià, tienen cartel propio desde 2024.

Imágenes | Ayuntamiento de Algete

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