El Gran Premio de Madrid de F1, la final del US Open y tres partidos de LaLiga en menos de una semana: todo (y más) en Movistar Plus

Ya ha comenzado el primer Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid. Es una de esas cosas que merece la pena ver si te gusta el automovilismo, incluso si no eres seguidor asiduo de la F1. Sí, es cierto que no la emiten en abierto, pero tienes la opción de ver todo el Gran Premio de Madrid al completo en Movistar Plus+ con su Plan Libre de 9,99 euros al mes sin permanencia. Y, ya que te suscribes un mes, tienes mucho para ver.

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La final de US Open, LaLiga y mucho cine o series

Si en algún momento has pensado en probar esta plataforma de streaming, utilizar como excusa el Gran Premio de Fórmula 1 puede ser una buena opción. Puedes suscribirte un mes a Movistar Plus sin más, seas del operador que seas, y darte de baja cuando quieras. Además, la plataforma permite compartir la suscripción con un amigo o familiar, incluso si no reside en el mismo domicilio.

¿Y qué podemos ver? El primer plato es, obviamente, el Gran Premio de Madrid de la F1. Vamos a poder ver en directo no solo los tres entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, sino también la previa de cada uno de ellos. Eso significa que tenemos varias citas con esta prueba del automovilismo, tanto mañana viernes como el sábado y el domingo, que es cuando tiene lugar la carrera (a las 15:00 horas).

Si queremos rematar el fin de semana deportivo, podemos agregar al menú las semifinales y la final del US Open de tenis, tanto femeninas como masculinas. Es cierto que no tendremos representación española en esta edición, pero eso no quita que podamos ver unos auténticos partidazos.

Dejando atrás el finde, también vamos a tener la oportunidad de ver tres partidos de LaLiga en menos de una semana. Esos tres partidos son Villarreal-Betis (lunes 14), Elche-Real Madrid (martes 15) y Sevilla-FC Barcelona (sábado 19). Todo unido a LaLiga Hypermotion, que se emite al completo en Movistar Plus, y a varios partidos de la Premier League donde destaca el derbi de Manchester.

No todo es deporte si elegimos el Plan Libre de Movistar Plus de 9,99 euros. Vamos a tener también para elegir entre muchas películas donde llegará 'La Bola Negra' el 25 de septiembre y donde ya están algunas cintas como 'F1: La película' o 'El Agente Secreto', por solo citar un par de ejemplos. Todo unido a varias series de producción propia y a documentales muy interesantes donde hay una fuerte presencia de true crime.

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